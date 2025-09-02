ETV Bharat / technology

Hyundai Creta के नए King, King Knight ट्रिम्स हुए लॉन्च, नया King स्पेशल एडिशन भी हुआ पेश - HYUNDAI CRETA KING KNIGHT LAUNCHED

Hyundai Motor ने Creta एसयूवी लाइन-अप को अपडेट करते हुए दो नए ट्रिम्स बाजार में उतारे हैं. इसके अलावा स्पेशल एडिशन भी पेश किया है.

Hyundai Creta King and King Knight Trim launched
Hyundai Creta King और King Knight ट्रिम हुए लॉन्च (फोटो - Hyundai Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 2, 2025 at 3:30 PM IST

3 Min Read

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor ने Creta एसयूवी लाइन-अप को नए टॉप वेरिएंट और लोअर वेरिएंट की फीचर लिस्ट में अपडेट के साथ पेश किया है. कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को दो नए वेरिएंट, Creta King और Creta King Knight में पेश किया है. इनकी कीमत क्रमशः 17.89 लाख रुपये और 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इसके अलावा Creta King Limited Edition को भी पेश किया गया है, जिसकी कीमत 19.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

नए वेरिएंट्स की बात करें तो, King और King Knight को रेंज-टॉपिंग वेरिएंट के तौर पर बाजार में पेश किया गया है, जिसके चलते इन ट्रिम्स में बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. इनमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इनमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स (King में डायमंड कट और King Knight में ब्लैक पेंट), पावर्ड फ्रंट सीट्स और डैश कैम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इनके अलावा, इन ट्रिम्स में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे के पैसेंजर्स के लिए सीट बैक टेबल, स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट और वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. King Knight के एक्सटीरियर ट्रिम पार्ट्स पर ब्लैक-आउट फिनिश भी दी गई है.

Hyundai Creta King के इंजन
Hyundai Creta King को सभी तीन इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. इसमें पहला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5-लीटर टर्बो -पेट्रोल इंजन और तीसरा 1.5 डीजल इंजन शामिल है. 1.5-लीटर NA पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है.

वहीं 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है. इसके अलावा, Creta King Knight केवल 1.5-लीटर NA पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल के साथ उपलब्ध है, दोनों पूरी तरह से ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं.

Hyundai Creta King Limited Edition में क्या है नया
King ट्रिम के आधार पर, लिमिटेड एडिशन में स्पेशल एडिशन 'King' ब्रांडेड सीट बेल्ट कवर, हेडरेस्ट कुशन, फ्लोर मैट, की-कवर और डोर क्लैडिंग जैसे कॉस्मेटिक एलिमेंट्स को शामिल किया गया है. King लिमिटेड एडिशन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ एक एडाप्टर भी दिया गया है.

लिमिटेड एडिशन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्पों के साथ और पूरी तरह से स्वचालित गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश किया जाता है. खरीदार इस कार को तीन एक्सटीरियर कलर्स में चुन सकते हैं, जिनमें एबिस ब्लैक, एटलस व्हाइट और एक नया ब्लैक मैट कलर शामिल है.

Hyundai Creta, Creta N-Line वेरिएंट के अपडेट
Hyundai ने अपनी Creta और Creta N-Line के अन्य वेरिएंट के लिए भी अपडेट की घोषणा की है. इस कार में वेरिएंट के आधार पर, Hyundai का कहना है कि खरीदारों को अब अतिरिक्त फीचर्स मिलेंगे जैसे कि इसमें ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले, एक डैश कैम और 18-इंच के अलॉय व्हील शामिल हैं.

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor ने Creta एसयूवी लाइन-अप को नए टॉप वेरिएंट और लोअर वेरिएंट की फीचर लिस्ट में अपडेट के साथ पेश किया है. कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट एसयूवी को दो नए वेरिएंट, Creta King और Creta King Knight में पेश किया है. इनकी कीमत क्रमशः 17.89 लाख रुपये और 19.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. इसके अलावा Creta King Limited Edition को भी पेश किया गया है, जिसकी कीमत 19.64 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

नए वेरिएंट्स की बात करें तो, King और King Knight को रेंज-टॉपिंग वेरिएंट के तौर पर बाजार में पेश किया गया है, जिसके चलते इन ट्रिम्स में बेहतरीन फीचर्स दिए गए हैं. इनमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इनमें 18-इंच के अलॉय व्हील्स (King में डायमंड कट और King Knight में ब्लैक पेंट), पावर्ड फ्रंट सीट्स और डैश कैम जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इनके अलावा, इन ट्रिम्स में डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, पीछे के पैसेंजर्स के लिए सीट बैक टेबल, स्लाइडिंग सेंटर आर्मरेस्ट और वायर्ड एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ 10.25-इंच टचस्क्रीन जैसे फीचर्स दिए गए हैं. King Knight के एक्सटीरियर ट्रिम पार्ट्स पर ब्लैक-आउट फिनिश भी दी गई है.

Hyundai Creta King के इंजन
Hyundai Creta King को सभी तीन इंजन विकल्पों के साथ पेश किया गया है. इसमें पहला 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, दूसरा 1.5-लीटर टर्बो -पेट्रोल इंजन और तीसरा 1.5 डीजल इंजन शामिल है. 1.5-लीटर NA पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है.

वहीं 1.5 टर्बो-पेट्रोल इंजन के साथ डीसीटी गियरबॉक्स दिया गया है. इसके अलावा, Creta King Knight केवल 1.5-लीटर NA पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल के साथ उपलब्ध है, दोनों पूरी तरह से ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आते हैं.

Hyundai Creta King Limited Edition में क्या है नया
King ट्रिम के आधार पर, लिमिटेड एडिशन में स्पेशल एडिशन 'King' ब्रांडेड सीट बेल्ट कवर, हेडरेस्ट कुशन, फ्लोर मैट, की-कवर और डोर क्लैडिंग जैसे कॉस्मेटिक एलिमेंट्स को शामिल किया गया है. King लिमिटेड एडिशन में वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और ऐप्पल कारप्ले के साथ एक एडाप्टर भी दिया गया है.

लिमिटेड एडिशन 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.5-लीटर डीजल इंजन विकल्पों के साथ और पूरी तरह से स्वचालित गियरबॉक्स विकल्पों के साथ पेश किया जाता है. खरीदार इस कार को तीन एक्सटीरियर कलर्स में चुन सकते हैं, जिनमें एबिस ब्लैक, एटलस व्हाइट और एक नया ब्लैक मैट कलर शामिल है.

Hyundai Creta, Creta N-Line वेरिएंट के अपडेट
Hyundai ने अपनी Creta और Creta N-Line के अन्य वेरिएंट के लिए भी अपडेट की घोषणा की है. इस कार में वेरिएंट के आधार पर, Hyundai का कहना है कि खरीदारों को अब अतिरिक्त फीचर्स मिलेंगे जैसे कि इसमें ड्यूल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो/ऐप्पल कारप्ले, एक डैश कैम और 18-इंच के अलॉय व्हील शामिल हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

HYUNDAI CRETA KINGCRETA SPECIAL EDITION LAUNCHEDHYUNDAI CRETA SPECIAL EDITIONHYUNDAI CRETA SPECIAL EDITION PRICEHYUNDAI CRETA KING KNIGHT LAUNCHED

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.