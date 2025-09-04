ETV Bharat / technology

Hyundai Creta Electric के लिए पेश किए गए तीन नए वेरिएंट्स, मिले हैं नए फीचर्स, जानें कीमत - HYUNDAI CRETA ELECTRIC UPDATED

Hyundai India ने इलेक्ट्रिक एसयूवी Hyundai Creta Electric के लिए एक अपडेट जारी किया है. इसके तीन नए वेरिएंट्स पेश किए गए हैं.

Hyundai Creta Electric
Hyundai Creta Electric के नए वेरिएंट हुए पेश (फोटो - Hyundai Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2025 at 5:19 PM IST

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Hyundai India ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Hyundai Creta Electric के लिए एक अपडेट जारी किया है. कंपनी ने इस कार के लिए तीन नए वेरिएंट पेश किए हैं, जो ज़्यादा रेंज प्रदान करते हैं और कई अतिरिक्त फीचर्स के साथ पेश किए गए हैं. Hyundai Creta का ऑल-इलेक्ट्रिक वर्जन अब तीन नए वेरिएंट में उपलब्ध है.

इनमें Excellence (42kWh), Executive Tech (42kWh), और Executive (O) (51.4kWh) शामिल हैं. इसके अलावा, यह इलेक्ट्रिक एसयूवी समान 42 kWh और 51.4 kWh बैटरी पैक के साथ आती है, लेकिन अब इसकी रेंज क्रमशः 420 किमी और 510 किमी हो गई है. इसकी रेंज पहले क्रमशः - 390 किमी और 473 किमी थी.

Hyundai Creta Electric
Hyundai Creta Electric का फ्रंट प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor India)

Hyundai Creta Electric के वेरिएंट्स
इसके तीन नए वेरिएंट की बात करें तो, Creta Electric 42 kWh बैटरी वाला बिल्कुल नया Executive Tech ट्रिम एंट्री-लेवल वेरिएंट से ऊपर रखा गया है. इसके अलावा, एक Executive (O) ट्रिम भी इस कार में पेश किया गया है, जिसमें बड़ी 51.4 kWh बैटरी लगाई गई है, और अंत में इसका हाई-स्पेक Excellence वेरिएंट है, जिसमें अब 42 kWh की बैटरी लगाई गई है. इन बैटरी ऑप्शन्स के साथ ये नए वेरिएंट्स ग्राहकों के लिए बेहतर विकल्प प्रदान करते हैं.

Hyundai Creta Electric की कीमत
कंपनी ने Creta Electric के Executive Tech (42kWh) वेरिएंट की कीमत 19 लाख रुपये, Executive (O) (51.4kWh) की कीमत 20 लाख रुपये और Excellence (42 kWh) ट्रिम की कीमत 21.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम ) रखी है.

Hyundai Creta Electric
Hyundai Creta Electric के एयरबैग्स (फोटो - Hyundai Motor India)

ध्यान देने वाली बात यह है कि Creta Electric का Excellence 42 kWh वेरिएंट होम चार्जर बंडल के विकल्प के साथ भी उपलब्ध है, जिसके बाद इसकी कीमत 22.03 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है. इसके अलावा, Hyundai Creta Electric अब दो नए कलर ऑप्शन्स - मैट ब्लैक और शैडो ग्रे में पेश की गई है.

Hyundai Creta Electric के नए वेरिएंट के बारे में बात करते हुए, Hyundai Motor India Ltd के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी, तरुण गर्ग ने कहा कि, "प्रत्येक वेरिएंट को आधुनिक ग्राहकों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक डिज़ाइन किया गया है. इसके अलावा, दोनों बैटरी पैक की उच्च ड्राइविंग रेंज, अत्याधुनिक तकनीक और फीचर्स का सहज मिश्रण करते हुए, एक असाधारण इलेक्ट्रिक ड्राइविंग एक्सपीरिएंस प्रदान करने के हमारे समर्पण को रेखांकित करती है."

Hyundai Creta Electric
Hyundai Creta Electric का रियर प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor India)

गर्ग ने आगे कहा कि, "जैसे-जैसे त्योहारों का मौसम ज़ोर पकड़ रहा है, ये नई पेशकशें परिवारों को ऐसी यात्राओं पर निकलने का अवसर प्रदान करती हैं, जो न केवल सार्थक और यादगार हों, बल्कि टिकाऊ भी हों." कार में मिलने वाले अतिरिक्त फीचर्स की बात करें तो, कंपनी अब Hyundai Creta इलेक्ट्रिक के सभी वेरिएंट के साथ वायर्ड-टू-वायरलेस एडाप्टर मिलेगा, जिससे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले एक स्टैंडर्ड फीचर बन जाएगा.

Hyundai Creta Electric
Hyundai Creta Electric का इंटीरियर (फोटो - Hyundai Motor India)

Hyundai Creta Electric के फीचर्स
इसके अलावा, Creta Electric के हाई-स्पेक Excellence 42 kWh ट्रिम में कंपनी डैशकैम और रियर वायरलेस चार्जर पेश कर रही है. इसके अलावा, इस वेरिएंट में 51.4 kWh वर्जन के अधिकांश आरामदायक फीचर्स भी दिए गए हैं. इन फीचर्स में लेवल-2 ADAS, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर के साथ 360-व्यू कैमरा, टेलीमैटिक स्विच के साथ ऑटो-डिमिंग IRVM, 8-वे पावर एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स और अन्य फीचर्स दिए गए हैं.

नए Hyundai Creta Executive Tech ट्रिम में Executive वेरिएंट की तुलना में अतिरिक्त फीचर्स दिए गए हैं. इन फीचर्स में - वॉइस-इनेबल्ड स्मार्ट पैनोरमिक सनरूफ, इको-फ्रेंडली लेदर सीट्स, आगे की पंक्ति में वेंटिलेटेड सीट्स और पीछे की विंडो पर सनशेड जैसे फीचर्स दिए गए हैं.

Hyundai Creta Electric
Hyundai Creta Electric का साइड प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor India)

इसके अलावा, बड़ी बैटरी और वायरलेस फ़ोन सूट के अलावा, Executive (O) 51.4 kWh ट्रिम में डैशकैम और पीछे वायरलेस चार्जर भी मिलता है. इसके अलावा, Hyundai ने मौजूदा प्रीमियम ट्रिम को भी इको-फ्रेंडली लेदर सीट्स, आगे की वेंटिलेटेड सीट्स और 8-वे इलेक्ट्रिक ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट जैसे अतिरिक्त फीचर्स के साथ अपडेट किया है.

