अगले महीने शुरू होने वाला है मुंबई पोर्ट से हाइपरलूप कार्गो कॉरिडोर

IIT मद्रास में 'आविष्कार हाइपरलूप' के सलाहकार सत्य चक्रवर्ती बताया कि मुंबई बंदरगाह से 10 किमी की दूरी पर 200 किमी/घंटे से पूरी होगी.

Hyperloop Cargo Corridor
मुंबई पोर्ट से हाइपरलूप कार्गो कॉरिडोर (फोटो - ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 1, 2025 at 4:13 PM IST

चेन्नई: भारत अगले महीने मुंबई पोर्ट पर शुरू होने वाले निर्माण कार्यों के साथ अपना पहला हाइपरलूप-आधारित कार्गो ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर रहा है. IIT मद्रास की 'आविष्कार हाइपरलूप टीम' द्वारा डिज़ाइन किया गया पायलट सिस्टम, शुरू में 200 किमी/घंटा तक की रफ्तार से 10 किलोमीटर के कोरिडोर में माल को स्थानांतरित करेगा.

IIT मद्रास में आविष्कार हाइपरलूप के संकाय सलाहकार प्रोफेसर सत्य चक्रवर्ती के अनुसार, यह परियोजना अपने पहले चरण में एक वैक्यूम ट्यूब के बिना काम करने वाले चुंबकीय-प्रोपेल्ड पॉड्स का प्रदर्शन करेगी. पायलट मार्ग पर कार्गो संचालन एक साल के अंदर शुरू होने की उम्मीद है. एक बड़ा कार्गो नेटवर्क 3 से 5 वर्षों में स्थापित किया जा सकता है, जबकि व्यापक सुरक्षा परीक्षणों के बाद, पैसेंजर सर्विस को 10 वर्षों के भीतर पेश किया जा सकता है.

चेन्नई में परीक्षण फेसेलिटी
IIT मद्रास के थायूर परिसर में, 410-मीटर लंबी टेस्ट ट्यूब पहले ही स्थापित हो चुकी है. मौजूदा प्रोटोटाइप 2-मीटर-चौड़ी गोलाकार ट्यूब का इस्तेमाल करता है, जबकि पूर्ण पैमाने पर बुनियादी ढांचे को माल और लोगों दोनों को ले जाने के लिए 4 से 5 मीटर व्यास की आवश्यकता होगी. टीम ने अलग -अलग दीवार मोटाई के स्तर के साथ प्रयोग किया है-

  • यूरोपीय प्रोटोटाइप में इस्तेमाल किए जाने वाले 16 मिमी ट्यूब.
  • भारतीय उत्पादन मॉडल के लिए योजनाबद्ध 6 मिमी ट्यूब का इस्तेमाल.
  • प्रारंभिक IIT मद्रास परीक्षणों में 2 मिमी मोटाई का इस्तेमाल किया गया.

ग्रुप का कहना है कि इसका डिजाइन हल्का और सस्ता दोनों है, जबकि भूकंप और चक्रवातों का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत है. इसकी ट्यूब संरचना को भी पेटेंट कराया गया है.

रफ्तार और प्रौद्योगिकी एक माइलस्टोन
पहला चरण वैक्यूम ट्यूब या चुंबकीय उत्तोलन के बिना 200 किमी/घंटा पर फली संचालित करेगा. इस मोड में 400 किमी/घंटा तक की गति संभव है. प्रो. चक्रवर्ती ने बताया कि अल्ट्रा-हाई-स्पीड यात्रा के लिए, वैक्यूम ट्यूब आवश्यक हो जाते हैं, जिसकी रफ्तार 600 किमी/घंटा है. प्रत्येक पॉड को पीक डिमांड के दौरान हर 2 मिनट में चलने की उम्मीद की जाती है, जिसमें दो ट्रैक निरंतर आंदोलन के लिए योजनाबद्ध हैं.

यात्रा और लागत अनुमान
चेन्नई और बेंगलुरु (350 किमी) के बीच एक फ्यूचर कोरिडोर ट्रैवल के समय को केवल 30 मिनट तक काट सकता है. टिकट की कीमतों का अनुमान 1,500 रुपये से 2,000 रुपये प्रति पैसेंजर के बीच है.

लागत की तुलना पर, प्रोफेसर चक्रवर्ती ने बताया कि पारंपरिक मेट्रो या हाई-स्पीड रेल की लागत का निर्माण लगभग 20-27 मिलियन डॉलर प्रति किलोमीटर है, जबकि हाइपरलूप सिस्टम को लगभग 10 मिलियन डॉलर प्रति किलोमीटर की लागत पर बनाया जा सकता है.

सुरक्षा और मेनटेनेंस
वैक्यूम की स्थिति बनाए रखने के लिए, पंप को 1 किलोमीटर के अंतराल पर रखा जाएगा. आपातकालीन प्रणालियों में आवश्यकता होने पर वर्गों को अलग करने के लिए गेट वाल्व शामिल होंगे. पैसेंसजर पॉड को विमान के केबिनों की तरह बनाया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन मास्क, दबाव हवा की आपूर्ति और अग्नि-सुरक्षा सुविधाएं हैं.

प्रोफेसर चक्रवर्ती ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत और चीन मौजूदा समय में विश्व स्तर पर हाइपरलूप अनुसंधान का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि यूरोप पीछे रह गया है. सफल होने पर, भारत दुनिया का पहला देश बन सकता है, जो वैक्यूम ट्यूब के बिना हाइपरलूप सिस्टम को संचालित करने वाला है. अगले महीने थायूर परिसर में आगे लेविटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स परीक्षण निर्धारित किए गए हैं, जिसके बाद विस्तृत रिपोर्ट और औपचारिक अनुमोदन की उम्मीद है.

