होमवर्क करने में हुई परेशानी, तो हैदराबाद के 15-वर्षीय स्टूडेंट ने बना दी टास्क-ट्रैकिंग ऐप

हैदराबाद: समय से साथ टेक्नोलॉजी बेहतर होती जा रही है. टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लगातार इनोवेशन हो रहे हैं, और इस क्रम में तेलंगाना में हैदराबाद के एक 15 वर्षीय बच्चे ने एक ऐसा ऐप बनाया है, जिसने उसे नोबेल विश्व रिकॉर्ड में जगह बनाई है. इस बच्चे का नाम निहाल है. यहां हम इस बच्चे के इनोवेशन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं.

ऐप के पीछे की प्रेरणा

आमतौर पर शिक्षक छात्रों में रचनात्मकता और सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए हर दिन होमवर्क देते हैं. लेकिन जब शिक्षक अलग-अलग विषयों के असाइनमेंट देते हैं, तो छात्रों को अक्सर उन्हें पूरा करने में परेशानी होती है. निहाल को भी स्कूल में भी यही समस्या आती थी और ऐसे में उसने इसका समाधान खोजने का फैसला किया. इसी विचार ने उसे टास्क ट्रैक ऐप डिज़ाइन करने का आइडिया दिया.

युवा इनोवेटर, पुली निहाल, अपने माता-पिता वनजा और वेणुगोपाल के साथ हैदराबाद के सुचित्रा में रहते हैं. निहाल को बचपन से ही नए इनोवेशन करने का शौक रहा है, और उनके माता-पिता ने उसे भरपूर प्रोत्साहन देते हैं. अपने माता-पिता के सहयोग से उसे टास्क ट्रैक ऐप विकसित करने में मदद मिली, जिसे अब नोबेल विश्व रिकॉर्ड में शामिल किया गया है.

ऐप कैसे करती है काम

ऐप के बारे में बताते हुए, निहाल ने कहा कि उन्हें अक्सर कक्षा में होमवर्क भूल जाने की वजह से शर्मिंदगी महसूस होती थी, जिसका असर उसके ग्रेड पर पड़ता था. इस समस्या को दूर करने के लिए, उसने अपने जैसे छात्रों के लिए यह ऐप डिज़ाइन किया.