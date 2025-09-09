ETV Bharat / technology

Apple Event 2025: कब, कहां और कैसे देखें iPhone 17 लॉन्च इवेंट, जानें क्या-क्या होगा लॉन्च

भारतीय समयानुसार एप्पल इवेंट की शुरुआत यानी 9 सितंबर 2025 यानी आज रात 10:30 IST बजे से होगी. इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए आप एप्पल के आधिकारिक यूट्यूब चैनल, एप्पल की आधिकारिक वेबसाइट और एप्पल टीवी ऐप पर देख सकते हैं. हम अपने इस आर्टिकल के साथ भी एप्पल इवेंट का लाइव यूट्यूब लिंक अटैच कर रहे हैं. इससे आप हमारी इस आर्टिकल में भी सीधा एप्पल इवेंट यानी आईफोन 17 सीरीज को लॉन्च होते हुए देख पाएंगे.

हैदराबाद: आईफोन यूज़र्स और एप्पल डिवाइस को पसंद करने वाले यूज़र्स हर साल होने वाले एप्पल इवेंट का इंतजार करते हैं. इस साल यानी एप्पल इवेंट 2025 का आयोजन आज रात को होने वाला है. इस इवेंट में एप्पल आईफोन की नई लाइनअप को लॉन्च करेगी. इस नई लाइनअप में iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max स्मार्टफोन शामिल होंगे. इसके अलावा भी एप्पल अपने इस इवेंट में कई अन्य प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है. एप्पल के इस इवेंट का नाम Awe-Dropping इवेंट है. आप इस इवेंट को कहीं से भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर में देख सकते हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे एप्पल इवेंट यानी iPhone 17 Series लॉन्च की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं.

एप्पल के इस इवेंट में कंपनी अपनी एक नई आईफोन सीरीज लॉन्च कर सकती हैं, जिसमें चार नए आईफोन्स यानी iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone 17 Air शामिल हो सकते हैं. इसके अलावा ब्लूमबर्ग की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक iPhone 17 में 6.3-इंच का 120Hz डिस्प्ले और 24MP का फ्रंट कैमरा होगा। इसकी शुरुआती कीमत लगभग $800 रखी गई है.

iPhone 17 Pro में पहली बार हॉरिजॉन्टल कैमरा बार देखने को मिलेगा.यह मॉडल लगभग $1,100 से शुरू हो सकता है. 256GB की बेस स्टोरेज के साथ हल्का एल्युमिनियम बॉडी होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, 2020 में लॉन्च हुए iPhone 12 Pro के बाद पहली बार आईफोन के प्रो मॉडल्स पूरी तरह से रीडिजाइन किया जाएगा. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार iPhone 17 Pro Max की शुरुआती कीमत लगभग $1,250 हो सकती है.

iPhone 17 Air एप्पल का सबसे पतला आईफोन हो सकता है, जिसकी थिकनेस सिर्फ 5.5mm होगी. इस फोन को सिंगल रियर कैमरा और 6.6 इंच की डिस्प्ले के साथ लॉन्च किया जा सकता है. इसकी कीमत $899 से $950 के बीच रहने की संभावना है.

iPhone 17 सीरीज के अलावा क्या होगा लॉन्च?

रिपोर्ट के मुताबिक, एप्पल इवेंट 2025 में आईफोन्स की नई सीरीज के अलावा Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 और Apple Watch SE भी लॉन्च किए जाएंगे. Apple Watch Ultra 3 में नया S11 चिप और 5G Redcap कनेक्टिविटी का सपोर्ट दिए जाने की उम्मीद है. इसके अलावा एप्पल इस इवेंट में AirPods Pro 3 को भी लॉन्च कर सकता है. एप्पल अपने इस नए एयरपॉड में बड़ा अपडेट दे सकती है, जिसमें हार्ट रेट मॉनिटर भी शामिल हो सकता है.