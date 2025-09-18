आज पृथ्वी के पास से गुजरेगा एक बड़ा एस्टरॉइड, क्या इससे कोई खतरा है? ऐसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग
आज एक विशाल एस्टरॉइड धरती के पास से गुज़रने वाला है, जिसे आप लाइव टेलिस्कोप स्ट्रीम पर देख सकते हैं.
Published : September 18, 2025 at 12:08 PM IST
हैदराबाद: 18 सितंबर 2025, यानी आज एक दिलचस्प खगोलीय घटना देखने को मिलेगी. आज एक बहुत बड़ा एस्टरॉइड पृथ्वी के करीब से गुजरने वाला है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस एस्टरॉइड यानी चट्टान का आकार वॉशिंगटन मॉन्युमेंट जितना बड़ा है. इस एस्टरॉइड का नाम 2025 FA22 है. यह आज और इस ख़बर को लिखे जाने के कुछ ही घंटों के बाद पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरने वाला है. हालांकि, अच्छी बात यह है कि यह पृथ्वी के पास आकर भी पृथ्वी के लिए कोई खतरा नहीं बनेगा.
कितना पास आएगा ये एस्टरॉइड?
वैज्ञानिकों के अनुसार, यह एस्टरॉइड पृथ्वी से करीब 5.23 लाख मील (8.42 लाख किलोमीटर) की दूरी से गुज़रेगा. यह दूरी लगभग 2.2 चंद्र दूरी (lunar distances) के बराबर है, यानी पृथ्वी से चांद की दूरी का 2.2 गुना ज्यादा है. यह एस्टरॉइड आज 3:42 a.m. EDT (0742 GMT) यानी भारतीय समयानुसार आज दोपहर करीब 1:12 PM IST पर पृथ्वी के करीब से गुजरेगा. अगर आप इस दुर्लभ घटना को लाइव देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पर कुछ चैनल्स इसकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखा रहे हैं. हम अपने इस आर्टिकल के साथ भी यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग लिंक अटैच कर रहे हैं, जिससे आप इस एस्टरॉइड को देख सकते हैं.
कितना बड़ा है 2025 FA22?
इस एस्टरॉइड की चौड़ाई 130 से 290 मीटर (427 से 951 फीट) के बीच बताई जा रही है. इसे मार्च 2025 में खोजा गया था और तब से वैज्ञानिकों इसकी निगरानी कर रहे हैं. इसके आकार और कक्षा (ऑर्बिट) को देखते हुए इसे Potentially Hazardous Asteroid (PHA) की कैटेगरी में रखा गया है. इसका मतलब है कि यह एक ऐसा एस्टरॉइड, जो भविष्य में कभी ज़्यादा करीब आ सकता है.
वर्चुअल टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के फाउंडर जियानलुका मासी का कहना है कि इस साइज का कोई ऑब्जेक्ट इतना नज़दीक औसतन हर 10 साल में एक बार ही धरती के पास आता है. हालांकि, इस बार यह एस्टरॉइज पृथ्वी के बगल से शांतिपूर्वक गुजर जाएगा.
नासा का अनुमान
नासा के अनुसार, इस आकार का एस्टरॉइड अगर पृथ्वी से टकराए तो वह 2 किलोमीटर तक का गड्ढा बना सकता है, लेकिन ऐसा लगभग हर 20,000 साल में एक बार ही होता है. नासा के मुताबिक, इस बार यह 2025 FA22 पृथ्वी को सिर्फ हाय कहने आ रहा है. इस बार इससे पृथ्वी को कोई खतरना नहीं है.