RailOne App को डाउनलोड और यूज़ कैसे करें? देखें सभी फीचर्स की पूरी लिस्ट - HOW TO USE RAILONE APP IN HINDI

Railone App का इस्तेमाल कई भाषाओं में किया जा सकता है. ( फोटो क्रेडिट: Google Play Store )

हैदराबाद: भारतीय रेलवे ने मंगलवार को अपना नया RailOne ऐप लॉन्च किया है. यह एक सुपरऐप है, जिसकी शुरुआत भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की है. रेलवे का यह नया ऐप काफी खास है, जो लोगों को रेलवे की सभी ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ एक ही जगह पर देने वाला है. इस ऐप में लोगों को टिकट बुकिंग से लेकर ट्रेन में यात्रा के दौरान खाना ऑर्डर करने तक की सभी सुविधाएं मिलेंगी. इस ऐप को यूज़र्स एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकेंगे. आपको याद दिला दें कि भारतीय रेलवे ने इसी साल फरवरी के महीने में SwaRail नाम का ऐप पेश किया था, जो इसी ऐप यानी RailOne का बीटा वर्ज़न था. अब भारतीय रेलवे ने इस ऐप का फाइनल वर्ज़न लॉन्च कर दिया है. आइए हम आपको इस ऐप के खास फीचर्स के बारे में बताते हैं. रेलवे ने इस ऐप यानी RailOne को रेलवे की टेक्नोलॉजी ब्रांच सेंटर फॉर रेलवे इंफोर्मेशन सिस्टम (CRIS) ने बनाया है. यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर दोनों दोनों प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में डाउनलोड के लिए उपलब्ध करा दिया गया है. RailOne ऐप के फीचर्स

इस ऐप के जरिए यूज़र्स आरक्षित (Reserved), अनारक्षित (Unreserved) यानी रिजर्वेशन और जनरल दोनों तरह की टिकट बुक कर सकते हैं.

इस ऐप के जरिए यूज़र्स प्लेटफॉर्म टिकट भी बुक कर सकते हैं.

इस ऐप के जरिए यूज़र्स पीएनआर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं.

इस ऐप के जरिए लोगों को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कोच पोजीशन की जानकारी भी मिलेगी.

इस ऐप के जरिए लोगों को मालगाड़ी और पार्सल डिलीवरी की पूछताछ करने की सुविधा मिलेगी.

इस ऐप के जरिए लोग ट्रेन की लाइव स्टेटस, ट्रेन के आने का टाइम, ट्रेन के जाने का टाइम, ट्रेन लेट होने की जानकारी समेत तमाम महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे.

इस ऐप के जरिए यूज़र्स Rail Madad सर्विस का फायदा भी उठा सकते हैं. इसके जरिए लोग रेलवे से जुड़ी कोई भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसे ट्रैक भी कर सकते हैं.

इस ऐप के जरिए लोग रेलवे की सुविधाओं का फीडबैक भी दे सकते हैं.

इस ऐप के जरिए लोग खाना भी ऑर्डर कर सकते हैं.

इस ऐुप में R-Wallet का फीचर दिया गया है, जिसके जरिए लोगों को पेमेंट करने की एक आसान सुविधा मिलेगी.

लोग इस ऐप के जरिए सीधे रिफंड का अनुरोध भी कर सकते हैं.

RailOne ऐप को रेलवे ने कई भाषाओं में लॉन्च किया है.

इसमें सिंगल साइन-ऑन (SSO) सिस्टम भी दिया गया है. इस फीचर की मदद से RailOne क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके लोग IRCTC RailConnect और UTS Mobile App जैसे रेलवे ऐप्स में लॉगिन कर सकते हैं. इन ऐप्स में लॉग-इन करने के लिए लोग बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या m-PIN का ऑप्शन दिया गया है. RailOne ऐप कैसे डाउनलोड करें? इसके लिए अगर आपके पास आईओएस डिवाइस है तो एप्पल ऐप स्टोर और अगर एंड्रॉयड डिवाइस है तो गूगल प्ले स्टोर से RailOne App को डाउनलोड करना होगा.

उसके बाद Continue या Skip के ऑप्शन को क्लिक करना होगा.

उसके बाद रजिस्टर यूज़र्स के लिए लॉगिन (Login Here) का सीधा ऑप्शन दिखाई देगा.

आप Rail Connect या UTS ऐप के लॉगिन-क्रेडिशियल से भी इस ऐप से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं.

अगर आप नए यूज़र हैं तो आप मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. इन तमाम तरीकों में से किसी एक के जरिए लॉगिन करके आपके सामने एक नया इंटरफेस खुलेगा, जिसमें रेलवे की तमाम सुविधाएं शामिल होंगी. आप उनमें से किसी भी फीचर पर क्लिक करके, उसका फायदा उठा सकते हैं.