ETV Bharat / technology

WhatsApp Tips: एक ही फोन में कैसे चलाएं दो व्हाट्सएप अकाउंट्स? फॉलो करें ये स्टेप्स - HOW TO USE TWO WHATSAPP IN PHONE

एक ही फोन में दो व्हाट्सएप चलाने का तरीका ( फोटो क्रेडिट: WhatsApp )

By ETV Bharat Tech Team Published : June 30, 2025 at 5:19 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: अगर आप व्हाट्सऐप में मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे एंड्रॉयड डिवाइस में तो कर ही सकते हैं, लेकिन अब इस फीचर को आईफोन डिवाइस के लिए भी रोलआउट किया जाएगा. अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस हैं तो आप अभी भी इस फीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा. दूसरे व्हाट्सऐप अकाउंट में लॉग-इन कैसे करें? स्टेप 1: व्हाट्सऐप खोलें और राइट साइड में मौजूद तीन डॉट वाले वर्टिकल आइकन पर क्लिक करें. स्टेप 2: उसके बाद Settings के ऑप्शन में जाएं. स्टेप 3: उसके अंदर टॉप में आपको अपने नाम के साइड में नीचे की ओर दिखने वाला Down Arrow दिखाई देगा. उसपर टैप करना होगा. स्टेप 4: उसके बाद आपको Agree and continue के ऑप्शन पर टैप करना होगा. उसके बाद आपको अपने दूसरे व्हाट्सएप अकाउंट का फोन नंबर डालना होगा.

स्टेप 5: उसके बाद आपकी स्क्रीन पर वेरिफिकेशन पेज खुलेगा. उसमें Continue के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको व्हाट्सऐप से एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा. आप वेरिफिकेशन के लिए अन्य ऑप्शन का भी इस्तेमाला कर सकते हैं. उसके लिए आपको “Verify another way” का ऑप्शन चुनना होगा और फिर आपको Missed Call के अलावा, Receive SMS और Voice Call का ऑप्शन मिलेगा. आपको इन तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन को चुनना होगा. स्टेप 6:उसके बाद आपको अपना नाम, प्रोफाइल पिक्चर और अबॉउट आदि लिखकर अपना व्हाट्सएप अकाउंट सेट करना होगा. उसके बाद आपको Next के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. iPhone में भी आएगा फीचर ऊपर बताए गए इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद एक ही डिवाइस में एक से ज्यादा व्हाट्एस अकाउंट्स को बिना किसी क्लोन ऐप्स के इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, अभी तक इस फीचर को सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस में ही शुरू किया गया था, लेकिन अब WabetaInfo की एक लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस फीचर को आईफोन में भी जल्द ही रोलआउट किया जाने वाला है. यह भी पढ़ें: WhatsApp में आया नया AI Feature, अब मिस नहीं होगा एक भी मैसेज, जानें कैसे?