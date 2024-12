ETV Bharat / technology

WhatsApp के इस नीले गोले का कैसे करें इस्तेमाल, जानें एक-एक स्टेप - USE OF META AI ON WHATSAPP

Meta AI ( फोटो - Meta )

Published : 2 hours ago

हैदराबाद: Meta अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, Meta AI के साथ WhatsApp पर यूजर इंटरैक्शन को लगातार बेहतर बना रहा है. यह फीचर धीरे-धीरे भारत और अन्य देशों में पेश किया जा रहा है, ताकि बातचीत को स्मार्ट और अधिक कुशल बनाया जा सके. WhatsApp, Facebook और Instagram के स्वामित्व वाली कंपनी Meta द्वारा विकसित यह AI Llama 3.2 लैंग्वेज मॉडल का इस्तेमाल करता है. यूजर्स इसे प्रश्नों के उत्तर देने, टेक्स्ट कंटेंट तैयार करने, टेक्स्ट प्रॉम्प्ट से इमेज बनाने और सारांश व अनुवाद में सहायता करने जैसे कई अन्य टास्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. मौजूदा समय में यह केवर अंग्रेजी में उपलब्ध है और इसको भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और सिंगापुर जैसे देशों में इस्तेमाल किया जा सकता है. कंपनी भविष्य में इसका वैश्विक स्तर पर और विस्तार करने की योजना बना रही है. सीधे व्हाट्सएप में इंटीग्रेट होने की वजह से इससे उत्पादकता और रचनात्मकता को बढ़ाने में मदद मिलती है और केवल इसके लिए निर्देशित संदेशों को संसाधित करके गोपनीयता सुनिश्चित होती है. Meta AI का कैसे करें इस्तेमाल व्यक्तिगत चैट में Meta AI के साथ बातचीत करने का हम यहां आपको तरीका बता रहे हैं: WhatsApp खोलें: अपने Android या iOS डिवाइस पर WhatsApp खोलें.

Meta AI आइकन: Android पर, मेटा AI आइकन मुख्य स्क्रीन पर 'नई चैट' बटन के ठीक ऊपर स्थित है. iOS उपयोगकर्ताओं के लिए, आइकन इनबॉक्स के भीतर स्क्रीन के शीर्ष पर दिखाई देता है. चैट विंडो खोलें: एक समर्पित चैट विंडो खोलने के लिए मेटा AI आइकन पर क्लिक करें. इस चैट विंडो में आप AI से बातचीत शुरू कर सकते हैं. प्रश्न पूछें: चैट खुलने के बाद, अपने प्रश्न या संकेत लिखें. Meta AI कई तरह के अनुरोधों का उत्तर देता है. इमेज जनरेशन का उपयोग करें: इमेज जनरेट करने के लिए, 'इमेजिन' टाइप करें और उसके बाद अपनी इच्छित इमेज का विवरण लिखें. कुछ ही क्षणों में, Meta AI आपके विवरण के आधार पर एक छवि तैयार कर देगा. यह फीचर विशेष रूप से रचनात्मक विचारों को विज़ुअलाइज़ करने या अद्वितीय ग्राफ़िक्स बनाने के लिए उपयोगी है.