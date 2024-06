ETV Bharat / technology

कूलर के साथ सीलिंग फैन का करते हैं इस्तेमाल, न करें ये गलती - How to Use Fan with Air Cooler

Published : 23 hours ago

कूलर के साथ सीलिंग फैन कैसे करें इस्तेमाल ( Getty Images )

नई दिल्ली: देश के कई हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है. इसके साथ ही कई जगह बारिश भी शुरू हो गई है. बारिश के बाद हवा में नमी हो जाती है और उमस बढ़ने लगती है, जिसके चलते हमारे शरीर से पसीना टपकने लगता है. इतना ही नहीं उमस के चलते हमें कूलर की हवा भी नहीं लगती. ऐसी स्थिति में लोग ठंडी हवा पाने के लिए कूलर के साथ-साथ पंखे का भी इस्तेमाल करने लगते हैं. इसके बावजूद उन्हें कोई राहत नहीं मिलती है. हालांकि, सवाल यह है कि क्या कूलर के साथ सीलिंग फैन को यूज करने से ठंडी हवा मिलती है. कूलर-पंखे की हवा का टकराव

दरअसल, कूलर के साथ छत वाला पंखा चलाने से दोनों की हवा आपस में टकराने लगती है. ऐसे में कूलर के ठीक सामने बैठे शख्स को भी हवा नहीं लगती है. हालांकि, अगर आपका कमरा बड़ा है, तब पंखा चलाने पर कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आपका कमरा छोटा है और आप कूलर और सीलिंग फैन दोनों को एक साथ यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको कूलर की हवा न लगे. स्लो पंखा चलाने से मिलेगी फायदा

अगर आपके कमरे में कूलर चल रहा है तो सीलिंग फैन यूज करने से बचना एक बेहतर विकल्प है, लेकिन अगर किसी वजह से आप आप सीलिंग फैन को यूज कर रहे हैं तो जरूरी है कि पंखे की स्पीड को स्लो रखें. आमतौर पर लोग जब कूलर और पंखे का इस्तेमाल करते हैं तो वे फैन की स्पीड तेज रखते हैं. इससे हवा का सर्कूलेशन ठीक से नहीं हो पाता. ऐसे में जरूरी है कि कूलर के साथ पंखा यूज करते वक्त फैन की स्पीड कम हो. इससे हवा का सर्कूलेशन ज़्यादा बेहतर ढंग से होता है. तेज धूप में भी कूलर के साथ न चलाएं फैन इसके अलावा इस बात का भी ध्यान में रखें कि अगर बाहर तेज धूप है और आपकी सीलिंग तप रही है तो आपका पंखा गर्म हवा देगा. इसके चलते कूलर कूलिंग मेंटेन नहीं कर पाएगा है. ऐसे में अगर आप कूलर के ठीक सामने भी बैठ जाएं तो भी कूलर की हवा आपके शरीर पर तो लगेगी, लेकिन कमरे का टेंप्रेचर कम नहीं होगा.