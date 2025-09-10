ETV Bharat / technology

Nano Banana AI का इस्तेमाल करके चंद मिनटों में कैसे बनाएं 3D फोटो? जानें एक-एक स्टेप

हैदराबाद: AI तकनीक ने दुनिया भर के सोशल मीडिया यूजर्स को आकर्षित किया है. Google का Gemini 2.5 फ्लैश इमेज टूल इस समय पूरे देश में ट्रेंड कर रहा है. Nano Banana की मदद से आप डीटेल्ड इमेज बना सकते हैं. उदाहरण के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति की तस्वीर अपलोड करते हैं और '3D स्टेचु' लिखकर कमांड देते हैं, तो यह आकर्षक तस्वीरें बनाता है. Google ने इस टूल को अगस्त 2025 में लॉन्च किया था. लेकिन अब यह टूल सोशल मीडिया पर बेहद लोकप्रिय हो गया है.

200 मिलियन तस्वीरें हुईं एडिट

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पोस्ट के साथ इस ट्रेंड ने ज़ोर पकड़ा. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर अपनी 3D स्टेचु साझा करके युवा जनरेशन से जुड़ने की कोशिश की. इसके बाद, यह ट्रेंड बॉलीवुड में भी लोकप्रिय हो गया. इमरान हाशमी के प्रशंसक 'OMI' का 3D वर्जन बनाकर इस ट्रेंड में शामिल हो गए.

सिर्फ सेलिब्रिटी ही नहीं, बल्कि आम लोग भी अपने पालतू कुत्तों और खुद को सुपरहीरो के रूप में दिखाते हुए तस्वीरें साझा कर रहे हैं. Instagram, TikTok और एक्स पर हज़ारों पोस्ट यूज़र्स द्वारा किए जा रहे हैं. एक हफ़्ते में 1 करोड़ नए यूज़र्स ने Google Gemini ऐप का इस्तेमाल किया है और 20 करोड़ तस्वीरों को एडिट किया गया है.