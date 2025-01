ETV Bharat / technology

Android 16 Beta 1 इंस्टॉल कैसे करें? देखें एलिजिबल फोन की लिस्ट और जानें खास फीचर्स की डिटेल्स - ANDROID 16 UPDATE DETAILS

Android 16 Beta में इनरॉल करने के बाद, अगर आप बीटा वर्ज़न को डिलीट करके दोबारा से स्टेबल वर्ज़न में लौटने की कोशिश करेंगे तो आपके फोन में जो भी डेटा होगा, वो डिलीट हो जाएगा. इस कारण गूगल आपको स्क्रीन पर एक चेतावनी भी देगा कि बीटा वर्ज़न डिलीट करने दे बाद, फोन के डेटा का बैकअप लेने में आपको दिक्कत हो सकती है. इस कारण अगर आप बीटा वर्ज़न डाउनलोड करने फिर से डिलीट करने चाहते हैं तो पहले अपने फोन में मौजूद सभी डेटा का बैकअप जरूर ले लें.

इन स्टेप्स को करें फॉलो

इन सभी चीजों को जानने के बाद अगर आप बीटा वर्ज़न डाउनलोड करना चाहते हैं तो, नीचे दिए गए इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

स्टेप 1: इसके लिए आपको सबसे पहले Android Beta for Pixel पेज पर जाना होगा.

स्टेप 2: अगर आपका स्मार्टफोन एलिजिबल है, तो वह एक नीले "+Opt in" बटन के साथ लिस्ट में दिखाई देगा.

स्टेप 3: आपको Opt-in बटन पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 4: अब एक Terms and Conditions पॉप-अप विंडो दिखाई देगी.

स्टेप 5: अब आपको I agree to the terms of the beta program के बगल में बॉक्स को चेक करना होगा.

स्टेप 6: अब आपकी स्क्रीन पर Confirm and enrol बटन दिखाई देगा, आपको उसे क्लिक करना होगा.

इतना करने के बाद, आपका फोन बीटा वर्ज़न में रजिस्टर्ड हो जाएगा. अब आपको अपने पिक्सल स्मार्टफोन के OTA (Over-The-Air) अपडेट सर्विस के जरिए, लेटेस्ट Android 16 Beta 1 और भविष्य के भी सभी बीटा वर्ज़न प्राप्त होंगे.

