कूलर की वजह से कमरे में हो रही है उमस या चिपचिपाहट, इन ट्रिक्स का करें इस्तेमाल, दूर होगी दिक्कत - How To Get Rid Of Humidity

Published : 19 hours ago | Updated : 5 hours ago

उमस और चिपचिपाहट कैसे दूर करें ( Getty Images )

नई दिल्ली: देश के कुछ हिस्सों में मानसून ने दस्तक दे दी है, जबकि कुछ इलाके अभी भी गर्मी से झुलस रहे हैं. गर्मी के कारण लोगों का हाल बेहाल है. हालांकि, जिन लोगों के पास एयर कंडीशन (AC) है, वे आराम से ठंडी हवा का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कूलर और पंखे में रहने वाले लोगों का हाल गर्मी और उमस से बेहाल हो रहा है. तेज गर्मी के कारण कूलर की हवा भी फेल हो गई है. उमस और चिपचिपाहट के कारण एक पल बैठना भी मुश्किल हो रहा है, ऐसे में आप भी इस उमस और चिपचिपाहट से परेशान हैं, तो चलिए आपको कुछ टिप्स बता दें, जिससे आप भी चैन की सांस ले सकते हैं. कमरे में न रखें कूलर

अगर आपने कूलर को कमरे के अंदर रखा है, तो उसे तुरंत बाहर करें. कूलर के पीछे के तीन भाग को अंदर रखने से कमरे में मौजूद गर्म हवा अंदर ही रह जाती है. इसके साथ-साथ अधिक गर्मी पड़ने और कूलर के पानी की नमी और उमस के चलते चिपचिपापन पैदा होता है. कूलर के वेंटिलेशन का रखें ख्याल

कूलर को इस्तेमाल करने के लिए वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था करें. वेंटिलेशन की सही व्यवस्था न होने पर कूलर कमरे में मौजूद गर्म हवा को बाहर नहीं फेंकता है. इतना ही नहीं अगर आप बंद कमरे में कूलर चला रहे हैं तो इसका वाटर पंप कभी न चलाएं. इससे कमरे में उमस होती है. ओपन रखें खिड़की-दरवाजे

अगर आपने कूलर को रूम के अंदर रखा है, तो पंखा जरूर चलाएं. साथ ही खिड़की दरवाजा भी खोल कर रखें. ऐसा करने से उमस और नमी आसानी से कमरे के बाहर जाएगी और आपको उमस और चिपचिपाहट नहीं महसूस होगी. एग्जॉस्ट फैन चलाएं

अगर आप कमरे के अंदर रखकर कूलर चलाते हैं तो आपको एग्जॉस्ट फैन जरूर लगाना चाहिए. एग्जॉस्ट फैन कमरे में मौजूद गर्म हवा, उमस और चिपचिपाहट को बाहर करता है. कूलर के स्पीड को हमेशा मिडियम से हाई रखें, यह रूम में मौजूद उमस को कम करने में मदद करती है. क्योंकि जब हवा ज्यादा होगी तो उमस कम हो जाएगी. यह भी पढ़ें- कूलर के साथ सीलिंग फैन का करते हैं इस्तेमाल, न करें ये गलती

