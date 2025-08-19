ETV Bharat / technology

Airtel प्रीपेड यूज़र्स को 6 महीने के लिए फ्री Apple Music कैसे मिलेगा? जानिए पूरा तरीका - APPLE MUSIC FREE

एयरटेल ने प्रीपेड यूज़र्स को AI Tool Perplexity Pro के फ्री सब्सक्रिप्शन के बाद एप्पल म्यूज़िक का भी फ्री सब्सक्रिप्शन देने का फैसला किया है.

The free Apple Music subscription is available for all prepaid users. ो
एप्पल म्यूज़िक का फ्री सब्सक्रिप्शन एयरटेल के सभी प्रीपेड यूज़र्स के लिए उपलब्ध है. (Image Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 19, 2025 at 4:38 PM IST

हैदराबाद: भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय टेलीकॉम कंपनियों में से एक एयरटेल ने अपने सभी प्रीपेड यूज़र्स को एक नया गिफ्ट दिया है. एयरटेल के सभी प्रीपेड यूज़र्स अब एप्पल म्यूज़िक का फ्री सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं. एयरटेल और एप्पल की इस नई पार्टनरशिप के तहत एयरटेल के प्रीपेड यूज़र्स को 6 महीने के लिए एप्पल म्यूज़िक का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा. आइए हम आपको बताते हैं कि एयरटेल के प्रीपेड यूज़र्स को फ्री में एप्पल म्यूज़िक क्लेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा.

Airtel यूज़र्स के लिए फ्री Apple Music

जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि एयरटेल के प्रीपेड कस्टमर 6 महीने तक एप्पल म्यूज़िक का सब्सक्रिप्शन फ्री में इस्तेमाल कर सकेंगे. हालांकि, 6 महीने का पीरियड खत्म होने के बाद सब्सक्रिप्शन अपने-आप रिन्यू हो जाएगा और उसके लिए 119 रुपये प्रति महीने खर्च होंगे. हालांकि, यूज़र्स इस ऑटोपे ऑप्शन को फ्री सब्सक्रिप्शन इस्तेमाल करने के दौरान कभी भी कैंसल कर सकते हैं.

एयरटेल ने अभी तक ऐसी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है कि एप्पल म्यूज़िक का फ्री सब्सक्रिप्शन किन प्रीपेड यूज़र्स को मिलेगा और किन्हें नहीं मिलेगा. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, एप्पल म्यूज़िक का फ्री सब्सक्रिप्शन एयरटेल के कुछ चुनिंदा रिचार्ज पैक के साथ मिलेगा. लिहाजा, ऐसा हो सकता है कि जिन यूज़र्स के पास एयरटेल का unlimited 5G data प्लान नहीं है, उन्हें इस ऑफर का फायदा नहीं होगा.

We have seen Free Apple Music banner on Airtel Prepaid Connection.
हमें एयरटेल प्रीपेड कनेक्शन के थैंक्स ऐप पर Free Apple Music का बैनर दिखा (Image Credit: Getty Images)

ऐसे करें क्लेम

  • इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए ग्राहकों को Airtel Thanks App पर जाना होगा.
  • वहां उन्हें एक नया एप्पल म्यूज़िक का बैनर दिखाई देगा. वहां क्लिक करना होगा.
  • अब अपने एयरटेल प्रीपेड नंबर के लिए एप्पल म्यूज़िक का ऑफर क्लेम करना होगा.
  • उसके बाद ग्राहक एप्पल म्यूज़िक को अपने डिवाइस पर लिंक्ड ईमेल आइडी या नंबर से यूज़ कर पाएंगे.

हालांकि, आपको बता दें कि हमें एयरटेल की ओर से इस ख़बर के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली है, लेकिन हमने अपने एयरटेल प्रीपेड नंबर के एयरटेल थैंक्स ऐप में Apple Music का बैनर देखा है, लेकिन हमें उसे क्लेम करने का ऑफर नहीं मिला. लिहाजा, ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने इस ऑफर को धीरे-धीरे रोलआउट करने वाली हो.

आपको बता दें कि एयरटेल ने हाल ही में अपने पोस्टपेड और ब्रॉडबैंड यूज़र्स के साथ-साथ प्रीपेड यूज़र्स को भी एक साल के लिए Perplexity Pro का फ्री सब्सक्रिप्शन ऑफर किया है. Perplexity Pro एक AI Tool है, जिसके इस्तेमाल कई एआई वर्क्स के लिए किया जाता है. इस एआई टूल का एक साल वाला सब्सक्रिप्शन करीब 17,000 रुपये में मिलता है, जो एयरटेल यूज़र्स को फ्री में मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: Airtel के एक्सट्रीम फाइबर और पोस्टपेड यूज़र्स को फ्री मिलेगा Apple TV+ का एक्सेस! इतने रुपये से शुरू होंगे प्लान

