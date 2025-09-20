ETV Bharat / technology

Download Aadhaar Card via WhatsApp: व्हाट्सएप से कैसे डाउनलोड करें आधार कार्ड, जानें सबसे आसान प्रोसेस

व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपका नंबर और आधार कार्ड डिजिटल लॉकर से लिंक होना जरूरी है. ( फोटो क्रेडिट: UIDAI )

हैदराबाद: भारत में आधार कार्ड किसी भी इंसान का एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट है, जिसकी जरूरत भारतीय नागरिक को लगभग हरेक काम में लगती है. ऐसे में आपको कहीं पर अचानक आधार कार्ड की जरूरत पड़ जाए और उस वक्त वो आपके पास ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है. हम अपने इस आर्टिकल में एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप अपने व्हाट्सएप पर भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह बड़े कमाल की ट्रिक है, जो लगभग हरेक इंसान के लिए काफी काम आ सकती है. आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप से ही आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

आपको बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पहले सिर्फ UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए ही आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी को डाउनलोड करने का विकल्प दिया था, लेकिन अब UIDAI ने नागरिकों को व्हाट्सएप का एक नया ऑप्शन भी दिया है. व्हाट्सएप से आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी को डाउनलोड करने के लिए आपके पास Digilocker अकाउंट होना जरूरी है और वो अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए, जिसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शामिल होगा और उसी नंबर के व्हाट्सएप से आप आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी को डाउनलोड कर पाएंगे.

डिजिलॉकर अकाउंट बनाएं और आधार लिंक करें

स्टेप 1: अगर आपके पास डिजिलॉकर का अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले डिजिलॉकर की वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा.

स्टेप 2: उसके बाद आपको आधार कार्ड या पेन कार्ड में दर्ज किया गया नाम डालना होगा, जन्मतिथि डालनी होगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.

स्टेप 3: उसके बाद आपके उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे एंटर करके आपको अपना अकाउंट वेरिफाई करना होगा.

स्टेप 4: ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको अपना पिन सेट करना होगा. आपको 6 अंको का सिक्रेट पिन बनाना होगा. आप टच आइडी या फेस आइडी भी सेट कर सकते हैं.

स्टेप 5: उसके बाद आपको अपने डिजिलॉकर अकाउंट में आधार कार्ड को जोड़ना होगा और उसके लिए वहां पर आधार का ऑप्शन चुनकर, 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा.

स्टेप 6: अब आपको अपने आधार को वेरिफाई करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालना होगा.

स्टेप 6: आधार वेरिफिकेशन के बाद आप अपना यूनिक यूज़रनेम और पासवर्ड भी बना सकते हैं.