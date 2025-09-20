Download Aadhaar Card via WhatsApp: व्हाट्सएप से कैसे डाउनलोड करें आधार कार्ड, जानें सबसे आसान प्रोसेस
अगर आप व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.
Published : September 20, 2025 at 12:04 PM IST
हैदराबाद: भारत में आधार कार्ड किसी भी इंसान का एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट है, जिसकी जरूरत भारतीय नागरिक को लगभग हरेक काम में लगती है. ऐसे में आपको कहीं पर अचानक आधार कार्ड की जरूरत पड़ जाए और उस वक्त वो आपके पास ना हो तो बड़ी दिक्कत हो जाती है. हम अपने इस आर्टिकल में एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप अपने व्हाट्सएप पर भी आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. यह बड़े कमाल की ट्रिक है, जो लगभग हरेक इंसान के लिए काफी काम आ सकती है. आइए हम आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने व्हाट्सएप से ही आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.
आपको बता दें कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने पहले सिर्फ UIDAI की वेबसाइट या mAadhaar ऐप के जरिए ही आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी को डाउनलोड करने का विकल्प दिया था, लेकिन अब UIDAI ने नागरिकों को व्हाट्सएप का एक नया ऑप्शन भी दिया है. व्हाट्सएप से आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी को डाउनलोड करने के लिए आपके पास Digilocker अकाउंट होना जरूरी है और वो अकाउंट आपके आधार कार्ड से लिंक भी होना चाहिए, जिसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर शामिल होगा और उसी नंबर के व्हाट्सएप से आप आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी को डाउनलोड कर पाएंगे.
डिजिलॉकर अकाउंट बनाएं और आधार लिंक करें
स्टेप 1: अगर आपके पास डिजिलॉकर का अकाउंट नहीं है तो आपको सबसे पहले डिजिलॉकर की वेबसाइट या ऐप पर जाना होगा.
स्टेप 2: उसके बाद आपको आधार कार्ड या पेन कार्ड में दर्ज किया गया नाम डालना होगा, जन्मतिथि डालनी होगी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.
स्टेप 3: उसके बाद आपके उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उसे एंटर करके आपको अपना अकाउंट वेरिफाई करना होगा.
स्टेप 4: ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको अपना पिन सेट करना होगा. आपको 6 अंको का सिक्रेट पिन बनाना होगा. आप टच आइडी या फेस आइडी भी सेट कर सकते हैं.
स्टेप 5: उसके बाद आपको अपने डिजिलॉकर अकाउंट में आधार कार्ड को जोड़ना होगा और उसके लिए वहां पर आधार का ऑप्शन चुनकर, 12 अंकों का आधार नंबर डालना होगा.
स्टेप 6: अब आपको अपने आधार को वेरिफाई करने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को डालना होगा.
स्टेप 6: आधार वेरिफिकेशन के बाद आप अपना यूनिक यूज़रनेम और पासवर्ड भी बना सकते हैं.
व्हाट्सएप से आधार कार्ड डाउनलोड करें
ऊपर बताए गए इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा और उसपर आपका आधार भी अपलोड हो चुका है. अब आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप से आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर पाएंगे. उसके लिए आपको नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा:
स्टेप 1: आपको सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट में MyGov हेल्पडेस्क नंबर को सेव करना होगा, जो +91-9013151515 है.
स्टेप 2: अब आपको अपने फोन में व्हाट्सएप खोलना है और इस नंबर की चैट पर जाकर Hi या Namaste टाइप करके सेंड करना है.
स्टेप 3: उसके बाद आपको रिप्लाई आएगा, जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट होगी.
स्टेप 4: उस लिस्ट में से आपको Digital Aadhar Download का ऑप्शन चुनना होगा.
स्टेप 5: उसके बाद आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और फिर उसे वेरिफाई करना होगा.
स्टेप 6: आधार वेरिफिकेशन के लिए आपको उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, उसे डालने के बाद आपका आधार वेरिफाई हो जाएगा.
इन सभी प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपके व्हाट्सएप चैट पर आपके आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी एक पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगी. आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या सेव भी कर सकते हैं.
इन बातों का रखें खास ध्यान
- इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड और डिजिलॉकर अकाउंट से लिंक और वेरिफाई होना जरूरी है.
- व्हाट्सएप से मिलने वाला आधार कार्ड पूरी तरह से सुरक्षित और UIDAI के द्वारा साइन किया हुआ होता है.
- यह सर्विस 24/7 उपलब्ध रहती है और इसके लिए UIDAI की वेबसाइट पर भी जाना जरूरी नहीं होता है या किसी भी तरह के कैप्चा को भी डालने की जरूरत नहीं होती है.
- आप इसी प्रोसेस को फॉलो करके आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वैसिनेशन सर्टिफिकेट, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इंकम टैक्स फिलिंग आदि डॉक्यूमेंट्स को भी व्हाट्सएप से ही डाउनलोड कर सकते हैं.