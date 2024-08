ETV Bharat / technology

Google Pay से ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कैसे डिलीट करें? फॉलो करें ये स्टेप्स - google pay

By ETV Bharat Hindi Team

गूगल पे पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको एक प्रॉसेस फॉलो करना होता है. इसके तहत :-

सबसे पहले फोन पर गूगल पे ऐप को ओपन करें.

इसके बाद अपनी प्रोफाइल पर टैप करें.

अब स्क्रॉल डाउन कर Settings पर टैप करें.

यहांब Privacy & Security पर क्लिक करें.

इसके बाद Data & Personalization पर टैप करें.

अब यहां गूगल अकाउंट लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद क्रोम पर एक नया पेज ओपन होगा.

नए पेज पर स्क्रॉल डाउन करें

यहां आपको अपने हर ट्रांजैक्शन की डिटेल नजर आएगी.

अब जिस ट्रांजैक्शन को डिलीट करना चाहते हैं उसके आगे बने क्रॉस पर टैप करें.

एक साथ डिलीट कर सकते हैं पूरी हिस्ट्री

अगर आप गूगल पे पर अपने ट्रांजैक्शन की पूरी हिस्ट्री डिलीट करना चाहते हैं तो Payments Transactions & Activity के नीचे डिलीट पर टैप करें. यहां आपको Last Hour, Last Day, All Time और कस्टम रेंज का ऑप्शन दिखाए देगा. कस्टम रेंज के साथ आप अपनी जरूरत और सुविधा के हिसब से किसी स्पेसिफिक समय की हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं.

सोच-विचार करके करें हिस्ट्री डिलीट

गौरतलब है कि गूगल पे पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपके लिए एक सुविधा होती है, जिससे आप अपने ट्रांजिक्शन का सटीक हिसाब-किताब रख सकते हैं. इससे आपको पता चलता है कि आपने किस दिन, किस महीने कितने रुपये का लेन-देन किया. इसलिए गूगल पे हिस्ट्री को डिलीट करने से पहले एक बार सोच-विचार जरूर कर लें.

यह भी पढ़ें- आपके सवालों का कितना सटीक जवाब देता है मेटा का AI? जानें