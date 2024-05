ETV Bharat / technology

बिना एयर कंडीशनर 40 डिग्री टेंपरेचर में कमरा रहेगा कूल-कूल, फॉलो कीजिए 5 टिप्स, जेब पर भी नहीं पड़ेगी मार - How to keep Room cold

By ETV Bharat Hindi Team Published : 20 hours ago

सांकेतिक तस्वीर ( फोटो- Getty Images )

नई दिल्ली: गर्मी का मौसम चल रहा है. लोग चिलचिलाती और धूप से परेशान हैं. हर रोज तापमान में इजाफा हो रहा है.गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में एयर कंडीशनर (AC) चलाकर घर को खुद ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं. हालांकि, ज्यादातर लोगों के पास एसी नहीं. ऐसे में उनके लिए गर्मी से बचना जरा मुश्किल हो रहा है. अगर आपके घर में भी एसी नहीं है और गर्मी से राहत नहीं मिल रही है तो आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनके जरिए आप बिना ऐसी के अपने कमरे को कश्मीर की तरह ठंडा रख सकते हैं और गर्मी से निजात पा सकते हैं. खास बात यह है कि इसके लिए आपको ज्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने होंगे. कमरे की खिड़की को रखें बंद

गौरतलब है कि कमरे की खिड़कियां आपके रूम को सबसे ज्यादा गर्म करती हैं. ऐसे में अगर आप अपने कमरे को ठंडा रखने चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि अपने कमरे की खिड़कियों को बंद कर दें और उन पर ऊपर सूती और हल्के शेड के पर्दे लगा दें. एग्जॉस्ट फेन का सही तरीके से करें इस्तेमाल

अगर आप कमरे को ठंडा रखना चाहते हैं तो अपने घर में लगे एग्जॉस्ट का सही इस्तेमाल करें. दरअसल, एग्जॉस्ट फैन कमरे के अंदर की गर्म हवा को बाहर फेंकने का काम करता है, जिससे रूम ठंडा रहता है. आप कमरे को ठंडा रखने के लिए रात को टेबल फैन का मुंह खिड़की की तरफ करके चला सकते हैं. इससे बाहर की ठंडी हवा कमरे के अंदर आएगी और कमरे कि गर्म हवा बाहर निकल जाएगी. छत पर लगाएं चूने का लेप

इसके अलावा कमरे को ठंडा रखने के लिए आप घर की छत पर चूने का लेप लगा सकते हैं. याद रहे चूना लगाते वक्त चूने के लेप की लेयर मोटी हो. चूना लगने से धूप छत को गर्म नहीं कर पाएगी, जिससे कमरा भी ठंडा रहेगा. इस उपाय से आपके कमरे के तापमान में 6 से 7 डिग्री तक कम हो सकता है. छत पर पानी डालें

कमरे को ठंडा रखने के लिए आप सूरज छिपने के बाद घर की छत पर पानी का छिड़काव भी कर सकते हैं. इससे छत की गर्मी बाहर निकलेगी और रात को जब सीलिंग फैन (छत का पंखा) चलाएंगे तो छत से ठंडी हवा मिलेगी. कूलर को एयर कंडीशन बना लें

गर्मी में खुद को ठंडा रखने के लिए आप कूलर की पानी की टंकी में कुछ आइस क्यूब डाल सकते है. इससे आपका कूलर एसी की तरह ठंडी हवा देगा और कुछ ही मिनटों में कमरा को इतना ठंडा हो जाएगा माने कि आपके रूम में एसी चल रही हो.