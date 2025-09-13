ETV Bharat / technology

YouTube पर एक ही वीडियो को अलग-अलग भाषाओं में कैसे पब्लिश करें, यहां जानें पूरा प्रोसेस

Published : September 13, 2025

हैदराबाद: यूट्यूब ने वीडियो क्रिएटर्स के लिए एक नया और बेहद उपयोगी फीचर लॉन्च किया है. इस फीचर का नाम मल्टी-लैंग्वेज ऑडियो है. इस फीचर के जरिए वीडियो क्रिएटर्स अब अपनी वीडियो को दुनिया की अलग-अलग भाषाओं में डब करके दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं. Youtube अपने इस खास फीचर को आने वाले कुछ हफ्तों में पूरी दुनिया के यूज़र्स के लिए रोलआउट करने वाला है. इसका मतलब है कि अगर आप भारत में रहते हुए भारतीय भाषाओं में कोई वीडियो बनाकर पोस्ट करेंगे तो फ्रांस, जर्मनी, कोरिया, ब्राज़ील जैसे देशों के दर्शक उस वीडियो को अपनी मातृभाषा में भी देख और समझ सकेंगे. यूट्यूब में आया मल्टी-लैंग्वेज सपोर्ट यूट्यूब के मुताबिक, जिन क्रिएटर्स ने मल्टी-लैंग्वेज ऑडियो ट्रैक्स को जोड़ा है, उन्हें उनकी वीडियो में औसतन 25% वॉच टाइम उनकी मुख्य भाषा के अलावा अन्य भाषाओं से मिला है. यूट्यूब के बड़े चैनल्स जैसे MrBeast और Jamie Oliver आदि ने इस खास फीचर के जरिए अपने दर्शकों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी है. वीडियो कंटेंट को लोगों को अपनी भाषाओं में दिखाने के बाद अब यूट्यूब वीडियो के थंबनेल्स को भी लोकल लैंग्वेज में ही दिखाने का परीक्षण कर रहा है, ताकि यूज़र्स को पहले से ज्यादा पर्सनलाइज़्ड एक्सपीरियंस मिल सके. आइए हम आपको बताते हैं कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो में मल्टीलैंग्वेज ऑडियो को कैसे जोड़ सकते हैं. YouTube वीडियो में Multi-Language Audio कैसे जोड़ें?