ETV Bharat / technology

नई Mahindra Thar पुरानी Thar से कितनी है अलग, यहां जानें इसमें क्या है खास

Mahindra ने हाल ही में Mahindra Thar का फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में उतारा है. हम नई Thar और पुरानी Thar की तुलना कर रहे हैं.

2025 Mahindra Thar
नई 2025 Mahindra Thar (फोटो - Mahindra & Mahindra)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 6, 2025 at 12:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने हाल ही में Mahindra Thar का फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस एसयूवी को 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जो 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. मौजूदा जनरेशन की Mahindra Thar 3 डोर साल 2020 से बिक्री के लिए उपलब्ध है, और Mahindra एसयूवी का मिड-साइकिल अपडेट 5 साल बाद आया है.

इस अपडेट के चलते, Mahindra ने Thar के AX और LX वेरिएंट में 'T' प्रत्यय को जोड़ा है, और अब इन्हें AXT और LXT के नाम से पेश किया गया है. इसके अलावा, कन्वर्टिबल/सॉफ्ट टॉप Mahindra Thar मॉडल, जिन्हें अप्रैल 2025 में बंद कर दिया गया था, इन्हें 2025 फेसलिफ्ट के साथ इसे दोबारा पेश नहीं किया गया है. यहां हम पुराने और नए Mahindra Thar मॉडल के बीच तुलना कर रहे हैं.

2025 Mahindra Thar
नई 2025 Mahindra Thar (फोटो - Mahindra & Mahindra)

नई Thar vs पुरानी Thar: एक्सटीरियर डिजाइन
Mahindra Thar के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि कंपनी ने इसकी फ्रंट ग्रिल को बॉडी-कलर किया गया है, और डुअल-टोन बंपर दिया गया है. अब इसमें अंदर से इस्तेमाल होने वाला फ्यूल लिड, और रियर वाइपर, वॉशर और कैमरा फ़ीचर को अपग्रेड किया गया है. हालांकि इसमें एलईडी हेडलाइट्स अभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया हैं और हैलोजन हेडलाइट्स पहले की तरह ही हैं.

इसके अलावा, नई Mahindra Thar में 16-इंच स्टील व्हील्स (LXT मॉडल) और 18-इंच अलॉय व्हील्स (AXT मॉडल) बिना किसी डिज़ाइन बदलाव के जारी रखे गए हैं. गौरतलब है कि अलॉय व्हील हब कैप्स, की-फ़ॉब और इंटीरियर पर ब्रांड का ट्विन पीक्स लोगो 2022 में थोड़े अपडेट के साथ Mahindra Thar में पेश किया गया था.

2025 Mahindra Thar
नई 2025 Mahindra Thar (फोटो - Mahindra & Mahindra)

नई Thar vs पुरानी Thar: इंटीरियर और फीचर्स
एक्सटीरियर अपडेट के अलग, Mahindra ने नई 3 डोर Mahindra Thar के इंटीरियर को पूरी तरह से अपग्रेड किया है. इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन (नेक्स्ट-जेन एडवेंचर फ़ीचर्स के साथ), जो पुराने मॉडल से 3.25 इंच बड़ा है. इसके अलावा, इंडिकेटर और वाइपर स्टिक्स, और नया स्टीयरिंग व्हील जैसे फ़ीचर्स 5 डोर Mahindra Thar Roxx से लिए गए हैं.

इसके अलावा, नई Mahindra Thar के A-पिलर पर लगे ग्रैब हैंडल, डोर ट्रिम्स पर पावर विंडो (ड्राइवर के लिए वन-टच फंक्शन के साथ), फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट, डेड पेडल (सिर्फ़ थार ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ) और रियर एसी वेंट भी जोड़े गए हैं.

2025 Mahindra Thar
नई 2025 Mahindra Thar (फोटो - Mahindra & Mahindra)

नई Thar vs पुरानी Thar: इंजन और गियरबॉक्स
नई Mahindra Thar के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस एसयूवी में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 150 bhp की पावर देता है. दूसरा इंजन 1.5-लीटर डीजल इंजन है, जो 118 bhp की पावर देता है और तीसरा 2.2-लीटर डीजल इंजन है, जो 130 bhp की पावर उत्पन्न करता है. इस इंजनों के साथ उनके संबंधित गियरबॉक्स विकल्प दिए जा रहे हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHINDRA THARNEW MAHINDRA THAR PRICENEW MAHINDRA THAR FEATURESNEW MAHINDRA THAR ENGINENEW MAHINDRA THAR VS OLD THAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.