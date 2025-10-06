ETV Bharat / technology

नई Mahindra Thar पुरानी Thar से कितनी है अलग, यहां जानें इसमें क्या है खास

नई 2025 Mahindra Thar ( फोटो - Mahindra & Mahindra )

By ETV Bharat Tech Team Published : October 6, 2025 at 12:57 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: स्वदेशी एसयूवी निर्माता कंपनी Mahindra & Mahindra ने हाल ही में Mahindra Thar का फेसलिफ्ट वर्जन बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस एसयूवी को 9.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है, जो 16.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. मौजूदा जनरेशन की Mahindra Thar 3 डोर साल 2020 से बिक्री के लिए उपलब्ध है, और Mahindra एसयूवी का मिड-साइकिल अपडेट 5 साल बाद आया है. इस अपडेट के चलते, Mahindra ने Thar के AX और LX वेरिएंट में 'T' प्रत्यय को जोड़ा है, और अब इन्हें AXT और LXT के नाम से पेश किया गया है. इसके अलावा, कन्वर्टिबल/सॉफ्ट टॉप Mahindra Thar मॉडल, जिन्हें अप्रैल 2025 में बंद कर दिया गया था, इन्हें 2025 फेसलिफ्ट के साथ इसे दोबारा पेश नहीं किया गया है. यहां हम पुराने और नए Mahindra Thar मॉडल के बीच तुलना कर रहे हैं. नई 2025 Mahindra Thar (फोटो - Mahindra & Mahindra) नई Thar vs पुरानी Thar: एक्सटीरियर डिजाइन

Mahindra Thar के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बदलाव नहीं किया गया है. हालांकि कंपनी ने इसकी फ्रंट ग्रिल को बॉडी-कलर किया गया है, और डुअल-टोन बंपर दिया गया है. अब इसमें अंदर से इस्तेमाल होने वाला फ्यूल लिड, और रियर वाइपर, वॉशर और कैमरा फ़ीचर को अपग्रेड किया गया है. हालांकि इसमें एलईडी हेडलाइट्स अभी भी उपलब्ध नहीं कराया गया हैं और हैलोजन हेडलाइट्स पहले की तरह ही हैं.