हैदराबाद: ऑनर ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Honor X7c 5G है. इस फोन में यूज़र्स को बजट रेंज में 5200mAh बैटरी, 33W वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज और Snapdragon 4 Gen चिपसेट के साथ काफी कुछ मिलता है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

Honor X7c 5G में 6.8 इंच की एक बड़ी TFT LCD स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 850 निट्स है. इसमें प्रोसेसर के लिए 4nm octa core Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट दिया गया है. यह फोन Android 14 पर बेस्ड MagicOS 8.0 पर रन करता है.

इस फोन में 8GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर की सुविधा, 300 पर्सेंट हाई वॉल्यूम मोड और पानी और धूल से फोन को बचाने के लिए IP64 रेटिंग भी मिलती है.

Honor X7c 5G Specifications

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इस सेटअप का पहला यानी मेन कैमरा 50MP का है, जो f/1.8 अपर्चर के साथ आता है. इस फोन का दूसरा कैमरा सेंसर 2MP का है, जिसका अपर्चर f/2.4 है. इस फोन के पिछले हिस्से पर एक सिंगल एलईडी फ्लैश लाइट भी मिलती है. फोन का कैमरा सेटअप Portrait, Night, Aperture, PRO, Watermark, और HDR मोड्स सपोर्ट करता है. इस फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी और फ्रंट कॉलिंग के लिए 5MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. यह कैमरा सेंसर होल-पंच कटआउट के साथ आता है.

इस फोन में 5,200mAh की बैटरी दी गई है, जो 35W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि इस फोन को फुल चार्ज करने पर 24 घंटे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जा सकती है. इसके अलावा 18 घंटे ऑनलाइन शॉर्ट वीडियो, 59 घंटे म्यूज़िक प्लेबैक और 46 घंटे तक कॉलिंग की सुविधा उठाई जा सकती है. इस फोन में अल्ट्रा-पावर सेविंग मोड दिया गया है. इस मोड के लिए कंपनी का कहना है कि इसके जरिए यूज़र्स सिर्फ 2% बैटरी चार्ज पर भी 75 मिनट लंबी वॉयस कॉल कर सकते हैं.

इस फोन को कंपनी ने सिर्फ एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन को कंपनी ने 14,999 रुपये के एक स्पेशल लॉन्च प्राइस के साथ लॉन्च किया है. इस फोन को 20 अगस्त को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. कंपनी ने इसे दो कलर्स - ग्रीन और व्हाइट में लॉन्च किया है.