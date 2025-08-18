ETV Bharat / technology

Honor X7c 5G भारत में लॉन्च, बजट रेंज में मिलेगा 8GB RAM और 256GB स्टोरेज - HONOR X7C 5G PRICE IN INDIA

Honor X7c 5G को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. इस फोन में 5200mAh की बैटरी के साथ 33W की फास्ट चार्जिंग मौजूद है.

Honor X7c 5G
Honor X7c 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलता है. (फोटो क्रेडिट: Honor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 18, 2025 at 9:03 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद: ऑनर ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Honor X7c 5G है. इस फोन में यूज़र्स को बजट रेंज में 5200mAh बैटरी, 33W वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज और Snapdragon 4 Gen चिपसेट के साथ काफी कुछ मिलता है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

Honor X7c 5G में 6.8 इंच की एक बड़ी TFT LCD स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 850 निट्स है. इसमें प्रोसेसर के लिए 4nm octa core Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट दिया गया है. यह फोन Android 14 पर बेस्ड MagicOS 8.0 पर रन करता है.

इस फोन में 8GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर की सुविधा, 300 पर्सेंट हाई वॉल्यूम मोड और पानी और धूल से फोन को बचाने के लिए IP64 रेटिंग भी मिलती है.

Honor X7c 5G Specifications

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इस सेटअप का पहला यानी मेन कैमरा 50MP का है, जो f/1.8 अपर्चर के साथ आता है. इस फोन का दूसरा कैमरा सेंसर 2MP का है, जिसका अपर्चर f/2.4 है. इस फोन के पिछले हिस्से पर एक सिंगल एलईडी फ्लैश लाइट भी मिलती है. फोन का कैमरा सेटअप Portrait, Night, Aperture, PRO, Watermark, और HDR मोड्स सपोर्ट करता है. इस फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी और फ्रंट कॉलिंग के लिए 5MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. यह कैमरा सेंसर होल-पंच कटआउट के साथ आता है.

इस फोन में 5,200mAh की बैटरी दी गई है, जो 35W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि इस फोन को फुल चार्ज करने पर 24 घंटे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जा सकती है. इसके अलावा 18 घंटे ऑनलाइन शॉर्ट वीडियो, 59 घंटे म्यूज़िक प्लेबैक और 46 घंटे तक कॉलिंग की सुविधा उठाई जा सकती है. इस फोन में अल्ट्रा-पावर सेविंग मोड दिया गया है. इस मोड के लिए कंपनी का कहना है कि इसके जरिए यूज़र्स सिर्फ 2% बैटरी चार्ज पर भी 75 मिनट लंबी वॉयस कॉल कर सकते हैं.

इस फोन को कंपनी ने सिर्फ एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन को कंपनी ने 14,999 रुपये के एक स्पेशल लॉन्च प्राइस के साथ लॉन्च किया है. इस फोन को 20 अगस्त को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. कंपनी ने इसे दो कलर्स - ग्रीन और व्हाइट में लॉन्च किया है.

कैटेगिरीडिटेल्स
डाइमेंशन्स व वजन166.9×76.8×8.24 मिमी, वजन: 193 ग्राम (बैटरी सहित)
डिस्प्ले6.8 इंच TFT LCD, 2412×1080 पिक्सल, 20.1:9 रेशियो, 16.7 मिलियन रंग, एल्युमिनोसिलिकेट ग्लास, जेस्चर सपोर्टेड
प्रोसेसरSnapdragon 4 Gen 2, ऑक्टा-कोर (2xA78 2.2GHz + 6xA55 1.95GHz), GPU: Adreno 613
सिस्टम व मेमोरीMagicOS 8.0 (Android 14), 8GB RAM + 256GB स्टोरेज
रियर कैमरा50MP (f/1.8) + 2MP डेप्थ (f/2.4), 8X डिजिटल ज़ूम, 1080p वीडियो, LED फ्लैश, HDR/PRO/Night आदि मोड
फ्रंट कैमरा5MP (f/2.2), 2592×1944 इमेज, 1080p वीडियो, फेस रिकग्निशन
बैटरी व चार्जिंग5100mAh (रेटेड), 5200mAh (टिपिकल), 35W HONOR SuperCharge (11V/3.2A)
नेटवर्क5G/4G/3G/2G, ड्यूल Nano SIM, VoLTE सपोर्ट, सेकेंडरी SIM पर डेटा संभव
कनेक्टिविटीWi-Fi a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.0, OTG, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
ऑडियो/वीडियोmp3, mp4, wav, ogg, flac, mkv आदि; HONOR Histen साउंड, स्टीरियो एम्पलीफायर
अन्य फीचर्सIP64 रेटिंग, टाइप-C पोर्ट, 3.5mm जैक, फिंगरप्रिंट, कंपास, लाइट/प्रॉक्सिमिटी सेंसर
बॉक्स सामग्रीफोन, टाइप-C केबल, क्विक गाइड, सिम पिन, वारंटी कार्ड, स्क्रीन प्रोटेक्टर
यह भी पढ़ें: ₹8,999 में लॉन्च हुआ AI Features वाला 5G फोन, साथ में मिलेगा 50MP कैमरा और 6000mAh Battery

हैदराबाद: ऑनर ने भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है. इस फोन का नाम Honor X7c 5G है. इस फोन में यूज़र्स को बजट रेंज में 5200mAh बैटरी, 33W वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, 8GB RAM, 256GB स्टोरेज और Snapdragon 4 Gen चिपसेट के साथ काफी कुछ मिलता है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

Honor X7c 5G में 6.8 इंच की एक बड़ी TFT LCD स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है. इस फोन स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 850 निट्स है. इसमें प्रोसेसर के लिए 4nm octa core Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट दिया गया है. यह फोन Android 14 पर बेस्ड MagicOS 8.0 पर रन करता है.

इस फोन में 8GB RAM के साथ 256GB स्टोरेज की सुविधा मिलती है. इस फोन में डुअल स्टीरियो स्पीकर की सुविधा, 300 पर्सेंट हाई वॉल्यूम मोड और पानी और धूल से फोन को बचाने के लिए IP64 रेटिंग भी मिलती है.

Honor X7c 5G Specifications

इस फोन के पिछले हिस्से पर डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इस सेटअप का पहला यानी मेन कैमरा 50MP का है, जो f/1.8 अपर्चर के साथ आता है. इस फोन का दूसरा कैमरा सेंसर 2MP का है, जिसका अपर्चर f/2.4 है. इस फोन के पिछले हिस्से पर एक सिंगल एलईडी फ्लैश लाइट भी मिलती है. फोन का कैमरा सेटअप Portrait, Night, Aperture, PRO, Watermark, और HDR मोड्स सपोर्ट करता है. इस फोन के अगले हिस्से पर सेल्फी और फ्रंट कॉलिंग के लिए 5MP का एक फ्रंट कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.2 है. यह कैमरा सेंसर होल-पंच कटआउट के साथ आता है.

इस फोन में 5,200mAh की बैटरी दी गई है, जो 35W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि इस फोन को फुल चार्ज करने पर 24 घंटे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की जा सकती है. इसके अलावा 18 घंटे ऑनलाइन शॉर्ट वीडियो, 59 घंटे म्यूज़िक प्लेबैक और 46 घंटे तक कॉलिंग की सुविधा उठाई जा सकती है. इस फोन में अल्ट्रा-पावर सेविंग मोड दिया गया है. इस मोड के लिए कंपनी का कहना है कि इसके जरिए यूज़र्स सिर्फ 2% बैटरी चार्ज पर भी 75 मिनट लंबी वॉयस कॉल कर सकते हैं.

इस फोन को कंपनी ने सिर्फ एकमात्र वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है. इस फोन को कंपनी ने 14,999 रुपये के एक स्पेशल लॉन्च प्राइस के साथ लॉन्च किया है. इस फोन को 20 अगस्त को बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. कंपनी ने इसे दो कलर्स - ग्रीन और व्हाइट में लॉन्च किया है.

कैटेगिरीडिटेल्स
डाइमेंशन्स व वजन166.9×76.8×8.24 मिमी, वजन: 193 ग्राम (बैटरी सहित)
डिस्प्ले6.8 इंच TFT LCD, 2412×1080 पिक्सल, 20.1:9 रेशियो, 16.7 मिलियन रंग, एल्युमिनोसिलिकेट ग्लास, जेस्चर सपोर्टेड
प्रोसेसरSnapdragon 4 Gen 2, ऑक्टा-कोर (2xA78 2.2GHz + 6xA55 1.95GHz), GPU: Adreno 613
सिस्टम व मेमोरीMagicOS 8.0 (Android 14), 8GB RAM + 256GB स्टोरेज
रियर कैमरा50MP (f/1.8) + 2MP डेप्थ (f/2.4), 8X डिजिटल ज़ूम, 1080p वीडियो, LED फ्लैश, HDR/PRO/Night आदि मोड
फ्रंट कैमरा5MP (f/2.2), 2592×1944 इमेज, 1080p वीडियो, फेस रिकग्निशन
बैटरी व चार्जिंग5100mAh (रेटेड), 5200mAh (टिपिकल), 35W HONOR SuperCharge (11V/3.2A)
नेटवर्क5G/4G/3G/2G, ड्यूल Nano SIM, VoLTE सपोर्ट, सेकेंडरी SIM पर डेटा संभव
कनेक्टिविटीWi-Fi a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.0, OTG, GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo
ऑडियो/वीडियोmp3, mp4, wav, ogg, flac, mkv आदि; HONOR Histen साउंड, स्टीरियो एम्पलीफायर
अन्य फीचर्सIP64 रेटिंग, टाइप-C पोर्ट, 3.5mm जैक, फिंगरप्रिंट, कंपास, लाइट/प्रॉक्सिमिटी सेंसर
बॉक्स सामग्रीफोन, टाइप-C केबल, क्विक गाइड, सिम पिन, वारंटी कार्ड, स्क्रीन प्रोटेक्टर
यह भी पढ़ें: ₹8,999 में लॉन्च हुआ AI Features वाला 5G फोन, साथ में मिलेगा 50MP कैमरा और 6000mAh Battery

For All Latest Updates

TAGGED:

HONORHONOR X7C 5G SPECIFICATIONSHONOR X7C 5G FEATURESHONOR X7C 5G LAUNCH IN INDIAHONOR X7C 5G PRICE IN INDIA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

'वोट चोरी' के मुद्दे को नहीं छोड़ेगी कांग्रेस, पार्टी EC को दिखाएगी 'पंजे का दम'

नीरज चोपड़ा का जलवा, बिना खेले डायमंड लीग फाइनल के लिए किया क्वालीफाई

सेंसेक्स 1000 अंक से ऊपर उछला, निफ्टी ने भरा फर्राटा

'सिंगर्स को मिलती है 101 रु फीस', 'बेबी डॉल' सिंगर ने बताया म्यूजिक इंडस्ट्री का काला सच, बोलीं- पेंशन प्लान...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.