वैश्विक बाजारों के लिए पेश हुई नई Honda WN7 इलेक्ट्रिक बाइक, क्या भारत में होगी लॉन्च
Honda Motorcycle ने यूरोपियन बाजारों के लिए अपनी फुल आकार की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल Honda WN7 का खुलासा कर दिया है.
Published : September 17, 2025 at 3:36 PM IST
हैदराबाद: EICMA 2024 में फन कॉन्सेप्ट को प्रदर्शित करने और फिर इस महीने की शुरुआत में यूरोप में इसका टीज़र और परीक्षण करने के बाद, आखिरकार Honda ने अब अपनी पहली फुल आकार की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, Honda WN7 का खुलासा कर दिया है.
जानकारी के अनुसार इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को फिलहाल केवल यूरोपीय बाज़ारों में ही पेश किया जा रहा है. इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को EICMA 2025 में सभी स्पेसिफिकेशन के साथ सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा.
Honda WN7 इलेक्ट्रिक बाइक में क्या है खास
Honda Motorcycle का कहना है कि नई Honda WN7 नाम तीन एलिमेंट्स से मिलकर बना है. इसके नाम का 'W' इसके विकास विषय Wind से लिया गया है, 'N' इसके नेकेड मोटरसाइकिल डिज़ाइन को दर्शाता है, जबकि '7' उस पावर क्लास को दर्शाता है, जिससे यह बाइक संबंधित है.
इसके डिजाइन पर नजर डालें तो Honda WN7 को EICMA में 2024 कॉन्सेप्ट में देखे गए स्लिम, मिनिमलिस्ट डिज़ाइन के साथ आगे बढ़ाया गया है, और इसमें 130 किमी तक की कथित रेंज वाली एक फिक्स्ड लिथियम-आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है.
इसके अलावा, चार्जिंग विकल्पों की बात करें तो इसमें CCS2 रैपिड चार्जिंग शामिल की गई है, जो बैटरी को केवल 30 मिनट में 20-80 प्रतिशत तक चार्ज कर देती है, जबकि 6kVA होम वॉल-बॉक्स चार्जर तीन घंटे से भी कम समय में इसकी बैटरी को 0-100 प्रतिशत तक चार्ज कर देता है.
कंपनी ने मोटरसाइकिल का वजन 217 किलोग्राम रखा है, और बाइक में 18 किलोवाट का वाटर-कूल्ड मोटर लगाई गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें लगी मोटर 600cc की ICE बाइक के बराबर परफॉर्मेंस देती है और 100 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है. ये आंकड़े लीटर-क्लास पेट्रोल मशीनों को टक्कर देते हैं. बता दें कि Honda यूरोप में A1 लाइसेंस धारकों के लिए 11 किलोवाट का भी एक वेरिएंट बेचेगी.
Honda WN7 के उपकरण
मोटरसाइकिल में मिलने वाले उपकरणों की बात करें तो, इस इलेक्ट्रिक नेकेड में RoadSync स्मार्टफोन पेयरिंग के साथ पांच इंच का टीएफटी डिस्प्ले और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए विशेष मेनू के साथ-साथ पूरी तरह से एलईडी लाइटिंग भी दी गई है. इसके अलावा, बाइक में कॉन्सेप्ट मॉडल जैसा सिंगल-साइडेड स्विंगआर्म भी दिया गया है.
कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को कुल तीन कलर ऑप्शन में पेश किया गया है, जिसमें कॉपर एक्सेंट के साथ ग्लॉस ब्लैक, मैट ब्लैक और ग्रे कलर शामिल हैं. Honda ने अपनी Honda WN7 को यूरोपियन बाजारों के लिए 12,999 यूरो में पेश किया है, जो लगभग 15.56 लाख रुपये के बराबर है. जानकारी के अनुसार, इसकी डिलीवरी EICMA 2025 में इसके औपचारिक डेब्यू और स्पेसिफिकेशन के खुलासे के बाद शुरू होगी. फिलहाल भारत में इसकी लॉन्च को लेकर कोई जानकारी नहीं है.