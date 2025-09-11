Honda की बाइक होने वाली हैं 19,000 रुपये तक सस्ती, GST 2.0 का असर, देखें पूरी लिस्ट
Honda Motorcycle ने GST रिफॉर्म के तहत अपने उत्पादों की कीमतों में संशोधन की घोषणा की है. कंपनी के उत्पाद 19,000 रुपये तक सस्ते होंगे.
Published : September 11, 2025 at 5:19 PM IST
हैदराबाद: GST रिफॉर्म के बाद दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में संशोधन कर रही हैं. जहां 350cc से कम क्षमता वाली बाइक्स की कीमतों में कटौती की जा रही है, वहीं 350cc से अधिक क्षमता वाली बाइक्स पर GST वृद्धि के चलते उनकी कीमतों में इजाफा किया जाएगा. अब तक कई दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों में संशोधन किया है.
अब इसी क्रम में Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने भी जानकारी दी है कि कंपनी संशोधित GST दरों का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देने वाली है. यह संशोधन GST परिषद द्वारा हाल ही में 350cc तक के दोपहिया वाहनों पर टैक्स को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के निर्णय के बाद किया गया है.
Honda के पूरे लाइनअप में होगी कटौती
बता दें कि कंपनी द्वारा की जा रही कीमत कटौती के चलते ग्राहकों को अच्छी-खासी बचत होने वाली है. मॉडल के आधार पर कंपनी के उत्पादों की एक्स-शोरूम कीमतों में 5,672 रुपये से 18,887 रुपये तक की कटौती की जाएगी. Honda Activa 110 जैसे लोकप्रिय स्कूटर की कीमतें अब 7,874 रुपये तक कम हो जाएंगी, वहीं दूसरी ओर Honda CB350 सीरीज़ जैसी मोटरसाइकिलों की कीमतों में लगभग 19,000 रुपये की कटौती की जाएगी.
Honda Motorcycle लाइनअप की नई कीमतें
|GST 2.0 के तहत Honda Motorcycle के मॉडलों की कीमत
|मॉडल
|कीमत में कटौती
|Honda Activa 110
|7,874 रुपये
|Honda Dio 110
|7,157 रुपये
|Honda Activa 125
|8,259 रुपये
|Honda Dio 125
|8,042 रुपये
|Honda Shine 100
|5,672 रुपये
|Honda Shine 100 DX
|6,256 रुपये
|Honda Livo 110
|7,165 रुपये
|Honda Shine 125
|7,443 रुपये
|Honda SP125
|8,447 रुपये
|Honda CB125 Hornet
|9,229 रुपये
|Honda Unicorn
|9,948 रुपये
|Honda SP160
|10,635 रुपये
|Honda Hornet 2.0
|13,026 रुपये
|Honda NX200
|13,978 रुपये
|Honda CB350 H’ness
|18,598 रुपये
|Honda CB350RS
|18,857 रुपये
|Honda CB350
|18,887 रुपये
Honda Motorcycle का दृष्टिकोण
कीमत में कटौती के बारे में बताते हुए, HMSI के बिक्री एवं विपणन निदेशक, योगेश माथुर ने कहा कि, "हम भारत सरकार के जीएसटी सुधार का स्वागत करते हैं. यह पहल व्यक्तिगत मोबिलिटी में सुधार लाएगी, सामर्थ्य बढ़ाएगी और ग्राहकों से लेकर डीलरों और आपूर्तिकर्ताओं तक, संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को समर्थन प्रदान करेगी. त्योहारों का मौसम नज़दीक आने के साथ, यह कदम शहरी और ग्रामीण दोनों बाज़ारों में हमारी पहुंच का और विस्तार करेगा."
बता दें कि Honda Motorcycle & Scooter India ने अपने कम्यूटर और स्कूटर रेंज में पूरा लाभ देने की घोषणा की है, वहीं कंपनी ग्राहकों के लिए संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखने के लिए अपने प्रीमियम मोटरसाइकिल पोर्टफोलियो पर नए 40 प्रतिशत GST स्लैब के प्रभाव का भी मूल्यांकन कर रही है.
कंपनी के ग्राहकों पर क्या असर पढ़ेगा
Honda Motorcycle के ग्राहकों के लिए, इसका मतलब ऐसे समय में अधिक सुलभ गतिशीलता समाधान होगा, जब निजी परिवहन अभी भी प्राथमिकता बना हुआ है. Honda डीलरशिप पर विभिन्न मॉडलों पर सटीक मूल्य कटौती को समझने में ग्राहकों की मदद करने के लिए समर्पित आउटरीच कार्यक्रम भी चलाएगी.