Honda की बाइक होने वाली हैं 19,000 रुपये तक सस्ती, GST 2.0 का असर, देखें पूरी लिस्ट

Honda CB125 Hornet और Shine 100 DX ( फोटो - Honda Motorcycle India )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 11, 2025 at 5:19 PM IST 3 Min Read

हैदराबाद: GST रिफॉर्म के बाद दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियां अपने उत्पादों की कीमतों में संशोधन कर रही हैं. जहां 350cc से कम क्षमता वाली बाइक्स की कीमतों में कटौती की जा रही है, वहीं 350cc से अधिक क्षमता वाली बाइक्स पर GST वृद्धि के चलते उनकी कीमतों में इजाफा किया जाएगा. अब तक कई दोपहिया वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतों में संशोधन किया है. अब इसी क्रम में Honda Motorcycle & Scooter India (HMSI) ने भी जानकारी दी है कि कंपनी संशोधित GST दरों का पूरा लाभ अपने ग्राहकों को देने वाली है. यह संशोधन GST परिषद द्वारा हाल ही में 350cc तक के दोपहिया वाहनों पर टैक्स को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत करने के निर्णय के बाद किया गया है. Honda के पूरे लाइनअप में होगी कटौती

बता दें कि कंपनी द्वारा की जा रही कीमत कटौती के चलते ग्राहकों को अच्छी-खासी बचत होने वाली है. मॉडल के आधार पर कंपनी के उत्पादों की एक्स-शोरूम कीमतों में 5,672 रुपये से 18,887 रुपये तक की कटौती की जाएगी. Honda Activa 110 जैसे लोकप्रिय स्कूटर की कीमतें अब 7,874 रुपये तक कम हो जाएंगी, वहीं दूसरी ओर Honda CB350 सीरीज़ जैसी मोटरसाइकिलों की कीमतों में लगभग 19,000 रुपये की कटौती की जाएगी. Honda CB125 Hornet (फोटो - Honda Motorcycle India)