भारत में फिर लॉन्च हुई Honda CBR1000RR-R Fireblade स्पोर्ट बाइक, जानें क्या है कीमत
Honda Motorcycle ने अपनी सुपरस्पोर्ट बाइक Honda CBR1000RR-R Fireblade को भारतीय बाज़ार में एक बार फिर से लॉन्च किया है.
Published : September 15, 2025 at 5:43 PM IST
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने अपनी सबसे बेहतरीन सुपरस्पोर्ट बाइक Honda CBR1000RR-R Fireblade को भारतीय बाज़ार में एक बार फिर से लॉन्च किया है. हालांकि कंपनी ने इस बार इसे सिर्फ इसके टॉप-स्पेक 'SP' ट्रिम में ही पेश किया है.
कंपनी ने इस मोटरसाइकिल की कीमत 28.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को अब तक के सबसे बेहतरीन फॉर्म में लॉन्च किया है. खास बात यह है कि इस मोटरसाइकिल को Honda Racing Corporation के गहन सहयोग से विकसित किया गया है और इसमें MotoGP की तकनीकी जानकारी भी शामिल की गई है.
Honda CB1000RR-R का इंजन
CB1000RR-R Fireblade के इंजन की बात करें तो इस मोटरसाइकिल में 999cc, लिक्विड-कूल्ड इनलाइन-फोर इंजन इस्तेमाल किए गए है. यह इंजन 14,500rpm पर 214.5 bhp की पावर और 12,500rpm पर 113 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.
ये आंकड़े इसे सुपरबाइक श्रेणी में मजबूती से स्थापित करते हैं, हालांकि ये आंकड़े 2022 में भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध पुराने मॉडल के समान ही हैं. इस इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स को जोड़ा गया है, जिसमें बाई-डायरेक्शन क्विकशिफ्टर और राइड-बाय-वायर थ्रॉटल शामिल किया गया है.
इस इंजन को एक हल्के एल्युमीनियम डायमंड फ्रेम और एक लंबे MotoGP-स्टाइल स्विंगआर्म के साथ जोड़ा गया है, जो दोनों ही Fireblade की बेहतरीन हैंडलिंग को मज़बूती देते हैं. इसके सस्पेंशन के लिए आगे की तरफ इलेक्ट्रॉनिक रूप से एडजस्टेबल ओहलिन्स EC 3.0 और पीछे की तरफ ओहलिन्स मोनोशॉक दिया गया है.
ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यह भी उतनी ही बेहतरीन है. ब्रेकिंग के लिए मोटरसाइकिल में ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलिपर्स के साथ दो 330 मिमी डिस्क और पीछे की तरफ 220 मिमी डिस्क ब्रेक इस्तेमाल किए गए हैं. Fireblade दोनों तरफ 17-इंच के पहियों और 120/200 सेक्शन (F/R) टायरों पर चलती है.
इस पैकेज में छह-एक्सिस IMU के साथ एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स सूट भी शामिल किया गया है. राइडर्स को ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, इंजन ब्रेकिंग और लॉन्च कंट्रोल के कई लेवल तक पहुंच मिलती है, साथ ही इन मापदंडों को एडजस्ट करने के लिए एक TFT डिस्प्ले भी मिलता है.
Honda CB1000RR-R Fireblade कीमत और प्रतिद्वंद्वी
Honda Motorcycle ने इस मोटरसाइकिल को 28.99 लाख रुपये की कीमत पर भारतीय बाजार में लॉन्च किया है, जो कि लीटर-क्लास सुपरबाइक्स के चुनिंदा समूह में शामिल है. इसकी सबसे करीबी प्रतिद्वंद्वी BMW S 1000 RR है, जिसे भारतीय बाजार में 20.75 लाख रुपये से 25.25 लाख रुपये के बीच बेची जा रही है, और यह तुलनीय शीर्ष प्रदर्शन प्रदान करती है.
इसके अलावा, इसका मुकाबला Kawasaki ZX-10R से होता है, जिसके 2026 मॉडल को हाल में 19.49 लाख रुपये में लॉन्च किया गया था, इस श्रेणी में सबसे किफायती एंट्री प्वाइंट बनी हुई है, और यह बाइक Honda से काफी सस्ती है, फिर भी एग्रेसिव, रेस-ब्रेड परफॉर्मेंस प्रदान करती है. वहीं दूसरी ओर, Ducati Panigale V4 को 30 लाख रुपये से लेकर 36.50 लाख रुपये तक बेची जा रही है, लेकिन यह बेजोड़ इतालवी शैली प्रदान करती है.