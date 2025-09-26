ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च हुई नई Honda CB350C स्पेशल एडिशन, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Honda Motorcycle ने नई Honda CB350C स्पेशल एडिशन भारतीय बाजार में लॉन्च की है. बाइक को 2.02 लाख रुपये की कीमत पर उतारा गया है.

Honda CB350C
नई Honda CB350C स्पेशल एडिशन (फोटो - Honda Motorcycle India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 26, 2025 at 4:06 PM IST

हैदराबाद: Honda Motorcycle & Scooter India ने Honda CB350 पर आधारित अपनी नई Honda CB350C स्पेशल एडिशन को भारतीय बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस मोटसाइकिल को 2.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. स्टैंडर्ड Honda CB350 के मुकाबले नई Honda CB350C स्पेशल एडिशन में अलग-अलग कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं.

Honda CB350C के बारे में जानकारी
नई CB350C को कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं, जो मुख्य तौर पर Honda CB350 पर आधारित है. इस स्पेशल एडिशन Honda CB350C में फ्यूल टैंक के साथ-साथ आगे और पीछे के फेंडर पर अनोखे ग्राफ़िक्स दिए गए हैं और यह दो कलर ऑप्शन - मैट टैन ब्राउन और ग्लॉसी मेटैलिक रेड में पेश किया गया है.

Honda CB350C
नई Honda CB350C स्पेशल एडिशन (फोटो - Honda Motorcycle India)

इस बाइक में ब्राउन कलर में रेड हाइलाइट्स और रेड कलर में ब्राउन हाइलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है. आपके द्वारा चुने गए कलर के आधार पर, स्प्लिट सीट्स टैन या ब्लैक कलर में उपलब्ध होंगी. स्पेशल एडिशन Honda CB350C में पिलियन ग्रैब रेल क्रोमेड है, जबकि स्टैंडर्ड मॉडल में यह ब्लैक कलर की दी गई है.

Honda CB350C
नई Honda CB350C स्पेशल एडिशन (फोटो - Honda Motorcycle India)

Honda CB350C का इंजन
इसमें मिलने वाले इंजन की बात करें तो, नई Honda CB350C स्पेशल एडिशन में 348.36cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 20.7 bhp की पावर और 29.5 Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इसके साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है.

Honda CB350C
नई Honda CB350C स्पेशल एडिशन (फोटो - Honda Motorcycle India)

Honda CB350C के वेरिएंट और कीमत

Honda CB350C स्पेशल एडिशन की बुकिंग शुरू हो गई है और यह बाइक अक्टूबर के पहले हफ्ते से डिलीवरी के लिए उपलब्ध कराई जाएगी. इस स्पेशल एडिशन बाइक को 2.02 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, बेंगलुरु) की कीमत पर उतारा गया है, जो मौजूदा तीन Honda CB350C संस्करणों में सबसे महंगा है. जहां DLX की कीमत 1.97 लाख रुपये है, वहीं DLX Pro की कीमत 2.00 लाख रुपये है.

