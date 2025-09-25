ETV Bharat / technology

Honda की बड़ी बाइक्स की कीमतों में हुआ भारी इजाफा, 2.92 लाख रुपये तक हो गईं महंगी

Honda Motorcycle ने GST 2.0 रिफॉर्म के चलते अपनी बड़ी बाइक्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है.

Honda Rebel 500
Honda Rebel 500 (फोटो - Honda Motorcycle & Scooter India)
हैदराबाद: GST की नई दरें वैसे तो ज्यादातर ऑटो सेक्टर और भारतीय ग्राहकों के लिए खुशी की लहर लेकर आई है, लेकिन बड़ी क्षमता वाली बाइक्स के संभावित खरीदारों के लिए नई GST दरें परेशानी का सबब हैं. नई GST दरों के अनुसार 350cc से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स पर टैक्स 28 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत तक हो गयाा है.

इसी क्रम में दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने हाल ही में अपनी बड़ी क्षमता वाली, मल्टी-सिलेंडर दोपहिया वाहनों में कई नए उत्पाद लॉन्च किए हैं, और अब भारत में इसका सबसे बेहतरीन बड़ी बाइक पोर्टफोलियो है. GST संशोधन के चलते इसके सभी दस उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.

Honda CBR650R
Honda CBR650R (फोटो - Honda Motorcycle & Scooter India)

Honda की बड़ी बाइक्स और स्कूटर की कीमतों में बदलाव
Honda Motorcycle की मल्टी-सिलेंडर बाइक्स में, Rebel 500 सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है, और यही इंजन इसकी NX500 ADV टूरर बाइक में भी मिलता है. वहीं लाइन-अप में दूसरे ट्विन-सिलेंडर इजंन की बात करें तो यह CB750 Hornet में मिलता है, जिसके बाद लोकप्रिय Honda CB650R और CBR650R फोर-सिलेंडर मॉडल मिलते हैं.

Honda NX500
Honda NX500 (फोटो - Honda Motorcycle & Scooter India)
GST 2.0 लागू होने के बाद Honda Big Wing बाइक्स की कीमतें
मॉडलपुरानी कीमतेंनई कीमतेंकीमत में अंतर
Honda Rebel 5005.12 लाख रुपये5.49 लाख रुपये37,000 रुपये
Honda NX5005.90 लाख रुपये6.33 लाख रुपये43,000 रुपये
Honda CB750 Hornet8.60 लाख रुपये9.22 लाख रुपये62,000 रुपये
Honda CB650R9.60 लाख रुपये10.30 लाख रुपये70,000 रुपये
Honda CBR650R10.40 लाख रुपये11.16 लाख रुपये76,000 रुपये
Honda XL750 Transalp11.00 लाख रुपये11.81 लाख रुपये81,000 रुपये
Honda X-ADV11.91 लाख रुपये12.79 लाख रुपये88,000 रुपये
Honda CB1000 Hornet SP12.36 लाख रुपये13.29 लाख रुपये93,000 रुपये
Honda CBR1000RR-R Fireblade SP28.99 लाख रुपये31.18 लाख रुपये2.19 लाख रुपये
Honda GL1800 Gold Wing Tour39.90 लाख रुपये42.82 लाख रुपये2.92 लाख रुपये
Honda X-ADV
Honda X-ADV स्कूटर (फोटो - Honda Motorcycle & Scooter India)

इसके अलावा Honda XL750 Transalp मिडसाइज़ एडवेंचर बाइक और Honda X-ADV एडवेंचर-स्टाइल मैक्सी-स्कूटर में ट्विन-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि दोनों इंजन एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. इसके अलावा, भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा VFM वाली 1000cc फोर-सिलेंडर बाइक, CB1000 Hornet SP बिक्री पर है.

Honda GL1800 Gold Wing Tour
Honda GL1800 Gold Wing Tour (फोटो - Honda Motorcycle & Scooter India)

Honda की बड़ी बाइक पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो इसमें Honda CBR1000RR-R Fireblade SP लीटर-क्लास सुपरबाइक और इसकी प्रमुख टूरिंग बाइक, Honda GL1800 Gold Wing Tour शामिल हैं. कुल मिलाकर, Honda BigWing पोर्टफोलियो में 9 बाइक और एक स्कूटर शामिल हैं, जिनकी कीमतों में कंपनी ने उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है.

