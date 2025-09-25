Honda की बड़ी बाइक्स की कीमतों में हुआ भारी इजाफा, 2.92 लाख रुपये तक हो गईं महंगी
Honda Motorcycle ने GST 2.0 रिफॉर्म के चलते अपनी बड़ी बाइक्स की कीमतों में इजाफा कर दिया है.
Published : September 25, 2025 at 5:18 PM IST
हैदराबाद: GST की नई दरें वैसे तो ज्यादातर ऑटो सेक्टर और भारतीय ग्राहकों के लिए खुशी की लहर लेकर आई है, लेकिन बड़ी क्षमता वाली बाइक्स के संभावित खरीदारों के लिए नई GST दरें परेशानी का सबब हैं. नई GST दरों के अनुसार 350cc से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स पर टैक्स 28 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत तक हो गयाा है.
इसी क्रम में दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने हाल ही में अपनी बड़ी क्षमता वाली, मल्टी-सिलेंडर दोपहिया वाहनों में कई नए उत्पाद लॉन्च किए हैं, और अब भारत में इसका सबसे बेहतरीन बड़ी बाइक पोर्टफोलियो है. GST संशोधन के चलते इसके सभी दस उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है.
Honda की बड़ी बाइक्स और स्कूटर की कीमतों में बदलाव
Honda Motorcycle की मल्टी-सिलेंडर बाइक्स में, Rebel 500 सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है, और यही इंजन इसकी NX500 ADV टूरर बाइक में भी मिलता है. वहीं लाइन-अप में दूसरे ट्विन-सिलेंडर इजंन की बात करें तो यह CB750 Hornet में मिलता है, जिसके बाद लोकप्रिय Honda CB650R और CBR650R फोर-सिलेंडर मॉडल मिलते हैं.
|GST 2.0 लागू होने के बाद Honda Big Wing बाइक्स की कीमतें
|मॉडल
|पुरानी कीमतें
|नई कीमतें
|कीमत में अंतर
|Honda Rebel 500
|5.12 लाख रुपये
|5.49 लाख रुपये
|37,000 रुपये
|Honda NX500
|5.90 लाख रुपये
|6.33 लाख रुपये
|43,000 रुपये
|Honda CB750 Hornet
|8.60 लाख रुपये
|9.22 लाख रुपये
|62,000 रुपये
|Honda CB650R
|9.60 लाख रुपये
|10.30 लाख रुपये
|70,000 रुपये
|Honda CBR650R
|10.40 लाख रुपये
|11.16 लाख रुपये
|76,000 रुपये
|Honda XL750 Transalp
|11.00 लाख रुपये
|11.81 लाख रुपये
|81,000 रुपये
|Honda X-ADV
|11.91 लाख रुपये
|12.79 लाख रुपये
|88,000 रुपये
|Honda CB1000 Hornet SP
|12.36 लाख रुपये
|13.29 लाख रुपये
|93,000 रुपये
|Honda CBR1000RR-R Fireblade SP
|28.99 लाख रुपये
|31.18 लाख रुपये
|2.19 लाख रुपये
|Honda GL1800 Gold Wing Tour
|39.90 लाख रुपये
|42.82 लाख रुपये
|2.92 लाख रुपये
इसके अलावा Honda XL750 Transalp मिडसाइज़ एडवेंचर बाइक और Honda X-ADV एडवेंचर-स्टाइल मैक्सी-स्कूटर में ट्विन-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं, हालांकि दोनों इंजन एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं. इसके अलावा, भारतीय बाजार में सबसे ज़्यादा VFM वाली 1000cc फोर-सिलेंडर बाइक, CB1000 Hornet SP बिक्री पर है.
Honda की बड़ी बाइक पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो इसमें Honda CBR1000RR-R Fireblade SP लीटर-क्लास सुपरबाइक और इसकी प्रमुख टूरिंग बाइक, Honda GL1800 Gold Wing Tour शामिल हैं. कुल मिलाकर, Honda BigWing पोर्टफोलियो में 9 बाइक और एक स्कूटर शामिल हैं, जिनकी कीमतों में कंपनी ने उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है.