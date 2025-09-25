ETV Bharat / technology

Honda की बड़ी बाइक्स की कीमतों में हुआ भारी इजाफा, 2.92 लाख रुपये तक हो गईं महंगी

Honda Rebel 500 ( फोटो - Honda Motorcycle & Scooter India )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 25, 2025 at 5:18 PM IST 2 Min Read

हैदराबाद: GST की नई दरें वैसे तो ज्यादातर ऑटो सेक्टर और भारतीय ग्राहकों के लिए खुशी की लहर लेकर आई है, लेकिन बड़ी क्षमता वाली बाइक्स के संभावित खरीदारों के लिए नई GST दरें परेशानी का सबब हैं. नई GST दरों के अनुसार 350cc से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स पर टैक्स 28 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत तक हो गयाा है. इसी क्रम में दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Honda Motorcycle ने हाल ही में अपनी बड़ी क्षमता वाली, मल्टी-सिलेंडर दोपहिया वाहनों में कई नए उत्पाद लॉन्च किए हैं, और अब भारत में इसका सबसे बेहतरीन बड़ी बाइक पोर्टफोलियो है. GST संशोधन के चलते इसके सभी दस उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. Honda CBR650R (फोटो - Honda Motorcycle & Scooter India)