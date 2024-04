भारतीय मार्केट में सस्ता Smartphone उतारने को तैयार HMD, डेट, फीचर्स और डिटेल्स देखिए यहां - HMD Launch India

हैदराबाद: HMD अपने नए स्मार्टफोन के साथ भारत के मार्केट में पांव पसारने को तैयार है. जी हां! HMD का स्मार्टफोन हाल ही में यूरोपीय देशों में लॉन्च हो चुका है. अब HMD Plus सीरीज HMD Plus और HMD Plus Pro भारतीय मार्केट में भी लॉन्च होने के लिए तैयार हैं. हालांकि, कंपनी ने हिंट दिया है कि सेल्फ ब्रांडेड फोन भारत में जल्द आने वाले हैं. फोन के लॉन्च को लेकर ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं किया है.

भारत में लॉन्च हो सकता है HMD Plus Smartphone

जानकारी के अनुसार कंपनी अगले सप्ताह भारत में लॉन्च होने वाले पहले HMD फोन के नाम की घोषणा करेगी. कंपनी ने अमेरिका में HMD Vibe स्मार्टफोन की घोषणा की है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर HMD इंडिया ने पुष्टि की कि कंपनी 29 अप्रैल को देश में लॉन्च होने वाले पहले HMD -ब्रांडेड स्मार्टफोन के नाम का खुलासा करेगी. रिपोर्ट के अनुसार HMD का HMD Plus Smartphone भारत में लॉन्च हो सकता है.

HMD Smartphone के फीचर्स

HMD Plus मॉडल 6GB रैम और 256GB तक ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ पेयर है. वहीं, HMD Pro में 6GB रैम और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज है. HMD Plus एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड है. HMD Plus में 6.65-इंच 90Hz LCD स्क्रीन और HMD Pro में 6.56-इंच HD+ डिस्प्ले है. HMD Plus 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5,000mAh बैटरी है और HMD Plus में 5000mAh की बैटरी है जो 20W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है. HMD Smartphone में 50 MP का डुअल रियर कैमरा, 50 MP का फ्रंट कैमरा सेंसर शामिल है. HMD के दोनों मॉडल के फ्रंट कैमरे में 8 MP का सेंसर है. HMD Smartphone में IP52 बिल्ड है. HMD Pro ग्लेशियर ग्रीन, ब्लैक ओशन और पर्पल कलर में उपलब्ध है. वहीं, HMD Plus एटमॉस ब्लू, ड्रीमी पिंक और मेट्योर ब्लैक कलर में उपलब्ध है. HMD Plus मॉडल Unisoc T606 SoCs पर चलते हैं, जिन्हें माली-G57 MP1 GPU के साथ पेयर किया गया है.



HMD Smartphone की कीमत

HMD Plus की कीमत EUR 140 (लगभग 12,460 रुपये) है और HMD पल्स+ की कीमत EUR 160 (लगभग 14,240 रुपये) है. HMD पल्स प्रो ब्लैक EUR 180 (16,000 रुपये) में उपलब्ध है.