हैदराबाद: अगर आप ब्रह्मांड और ब्रह्मांड में मौजूद चीजों जैसे - आकाशगंगा, चांद, तारे, ब्लैक होल्स आदि तो इस ख़बर को पढ़ने में आपको काफी आनंद आ सकता है. दरअसल वैज्ञानिकों ने एक बेहद बड़े ब्लैक होल को ढूंढा है, जिसका मास पृथ्वी से दिखने वाले सूरज से भी 36 अरब गुना ज्यादा है. वैज्ञानिकों का मानना है कि यह ब्लैक होल इतिहास में अभी तक खोजे गए टॉप-10 सबसे भारी ब्लैक होल्स में से एक है. आइए हम आपको इसके बारे में बताते हैं.

Royal Astronomical Society में छपी एक रिपोर्ट में University of Portsmouth के रिसर्चर्स की रिसर्च डिटेल्स गई है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, वैज्ञानिकों ने बताया है कि उन्होंने इस ब्लैक होक एक पुरानी और मरी हुई गैलेक्सी में ढूंढा है. यह इतना बड़ा है कि इसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम 6 बार समा जाएगा. इसके अलावा यह ब्लैक होल हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की-वे के बीच में मौजूद ब्लैक होल से 10,000 गुना ज्यादा बड़ा है.

क्या यह सबसे बड़ा ब्लैक होल है?

यह विशालकाय ब्लैक होल Cosmic Horseshoe नाम की एक मृत गैलेक्सी (Orange Galaxy) में मौजूद है, जो इतनी बड़ी बहै कि वो स्पेस-टाइम को भी मोड़ देती है. इस ढूंढने के दौरान खास बात ये रही कि इस ब्लैक होल को एक्स-रे से नहीं बल्कि उस ग्रेविटी की मदद से खोजा गया, जिसने पीछे की गैलेक्सी की लाइट को इतना ज्यादा मोड़ दिया कि वो वो एक “Einstein horseshoe” जैसा शेप बना बैठी. इस स्टडी के मुताबिक, यह ब्लैक होल इतना भारी है कि इसे यूनिवर्स में संभव थ्योरिटकल लिमिट के करीब माना जा रहा है.

वैज्ञानिकों का मानना है कि हर गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होता है. जितनी बड़ी गैलेक्सी होती है, उसके सेंटर में उतना ही बड़ा ब्लैक होल होता है. इस केस में यह अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल शायद अभी तक का सबसे बड़ा ब्लैक होल हो सकता है.

प्रोफेसर Thomas Collett ने बताया, “हमने इस ब्लैक होल के मास का दो तरीकों से पता लगाया. एक तो Gravitational Lensing से, और दूसरा Stars की मूवमेंट से, जो इस ब्लैक होल के आसपास 400 km/s की स्पीड से घूम रहे हैं."

कॉस्मिक हॉर्सशू ग्रैविटेशनल लेंस: हाल ही में खोजा गया अल्ट्रामैसिव ब्लैक होल ओरेंज गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद है. (फोटो क्रेडिट: NASA/ESA)

पृथ्वी से कितनी दूर है?

प्रोफेसर ने बताया कि यह तरीका काफी सटीक है, क्योंकि ज्यादा पुराने मास मेजरमेंट्स इनडायरेक्ट तरीकों से होते थे और उनमें अनिश्चितताएं रहती थी. हालांकि, इस बार हमने lensing और stellar dynamics को मिलाकर रिसर्चर्स को पूरा भरोसा है कि यह ब्लैक होल सच में है और इसकी माप बिल्कुल सही मापी गई है.

इस ब्लैक होल को ढूंढने वाले लीड रिसर्चर Carlos Melo ने बताया, यह ब्लैक होल फिलहाल dormant है. इसका मतलब है कि फिलहाल यह कोई चीज़ नहीं निगल रहा, कोई रेडिएशन भी नहीं छोड़ रहा. इसकी पहचान सिर्फ इसकी ग्रेविटी से हुई, जो आसपास की लाइट और स्टार को डिस्टॉर्ट (प्राकृतिक रूप में बदल रही है) कर रही है.

उन्होंने बताया कि इस मेथड की सबसे मजेदार बात है कि इससे हम यूनिवर्स में छुपे हुए इनएक्टिव ब्लैक होल्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं - वो भी बिना किसी एक्स-रे या असेरेशन सिग्नल के. ये ब्लैक होल पृथ्वी से करीब 5 अरब light-years दूर है और आमतौर पर इतनी दूर की गैलेक्सीज़ में ब्लैक होल का mass measure करना मुश्किल होता है, लेकिन इस नए तरीके से रिसर्चर्स ने इसे संभव कर दिया है.

हमारी मिल्की-वे गैलेक्सी में फिलहाल 4 मिलियन सोलर मास वाला ब्लैक होल है. मिल्की-वे का ब्लैक होल अभी quasar नहीं है, लेकिन रिसर्चर्स मानते हैं कि जब Milky Way और Andromeda करीब 4.5 अरब साल बाद मिलेंगे, तब वो फिर से quasar बन सकता है.