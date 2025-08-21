हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने हाल ही में अपनी नई Hero Glamour X 125 को लॉन्च किया, जिसे नए फीचर्स और सेगमेंट में पहली बार क्रूज कंट्रोल के साथ पेश किया गया. अब Hero MotoCorp ने अपनी अपडेटेड Hero Xtreme 125R को सिंगल-सीटर के साथ लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत एक लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है.

Hero Xtreme 125R को मिला नया वेरिएंट

कंपनी अपनी Hero Xtreme 125R को हमेशा से ही स्प्लिट-सीट सेटअप के साथ बेच रही है, जो इसके स्पोर्टी और युवा डिज़ाइन के अनुरूप है. हालांकि, अब Hero MotoCorp ने बिना किसी लॉन्च इवेंट के ही अपनी वेबसाइट पर इसका एक नया सिंगल-सीट वेरिएंट अपडेट कर दिया है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपये है.

Hero Xtreme 125R (फोटो - Hero MotoCorp)

बता दें कि यह स्प्लिट-सीट IBS वेरिएंट से ऊपर है, जिसकी कीमत 98,425 रुपये है, लेकिन स्प्लिट-सीट ABS वेरिएंट से ठीक नीचे पेश किया गया है , जिसकी कीमत 1.02 लाख रुपये है. इसकी कीमत 1 लाख रुपये है और यह हाल ही में लॉन्च हुई Hero Glamour X के टॉप-वेरिएंट जितनी ही है.

हालांकि, Hero Glamour X में राइड-बाय-वायर और क्रूज़ कंट्रोल तकनीक दी गई है, जबकि Hero Xtreme 125R में सिंगल-चैनल ABS का फीचर मिलता है. Hero Xtreme 125R के सिंगल-सीट वेरिएंट में चालक और पिलियन के कम्फर्ट के मामले में अतिरिक्त प्रैक्टिकेलिटी है, लेकिन स्प्लिट-सीट वेरिएंट की स्पोर्टी अपील कम है.

Hero Xtreme 125R का पावरट्रेन

बता दें कि TVS Raider सिंगल-सीट वेरिएंट भी इसके प्रतिद्वंद्वी के तौर पर उपलब्ध है, जिसकी कीमत 93,865 रुपये (एक्स-शोरूम) है. Hero Xtreme 125R में Glamour X के समान 124.7cc इंजन के साथ आता है, जो 11.5 bhp की पावर और 10.5 Nm का उत्पन्न करता है और इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.