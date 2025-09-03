हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया है, जिसमें कंपनी ने दावा किया गया है कि कंपनी अपनी बहुप्रतीक्षित Hero Xoom 160 की डिलीवरी इसी महीने से शुरू करने जा रही है. बता दें कि इस स्कूटर की बुकिंग कुछ समय पहले ही शुरू की गई थी. कंपनी ने इस मैक्सी स्कूटर को 1.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पेश किया है.

Hero Xoom 160 जल्द आएगी सड़कों पर

लंबे इंतज़ार के बाद, Hero MotoCorp ने आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि कर दी है कि Hero Xoom 160 की डिलीवरी इसी महीने शुरू होगी. बता दें कि इस स्कूटर को जनवरी में लॉन्च किया गया था, और तब से, कुछ देरी के कारण इसकी डिलीवरी में देरी हो रही है.

Hero Xoom 160 (फोटो - Hero MotoCorp)

हालांकि कंपनी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी डिलीवरी की कोई आधिकारिक तारीख का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि महीने के अंत तक यह स्कूटर भारतीय सड़कों पर दिखाई देगा.

Hero Xoom 160 का डिजाइन

नए Hero Xoom 160 के डिजाइन की बात करें तो यह एक मैक्सी स्कूटर है, जिसका कद थोड़ा ऊंचा है. इसका बॉडीवर्क मज़बूत और शार्प लगता है. कंपनी ने इसमें 14 -इंच के बड़े अलॉय व्हील इस्तेमाल किया गया है. इस स्कूटर का वज़न 142 किलोग्राम रखा गया है और इसकी ईंधन टैंक क्षमता 7 लीटर की है.

Hero Xoom 160 का इंजन

इसमें मिलने वाले इंजन की बात करें तो कंपनी ने इसमें 156cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल किया गया है. यह इंजन 8,000 आरपीएम पर 14.6 bhp की पावर और 6,500 आरपीएम पर 14 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है.

Hero Xoom 160 (फोटो - Hero MotoCorp)

Hero Xoom 160 के प्रतिद्वंद्वी

नई Xoom 160 स्कूटर कंपनी ने Here Premia डीलरशिप पर उपलब्ध होगा. इसका मुकाबला मुख्य रूप से बाजार में मौजूद Yamaha Aerox और आगामी TVS Ntorq 150 जैसे स्कूटर्स से होने वाला है.