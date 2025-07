ETV Bharat / technology

मोबाइल से भी कम कीमत पर मिलेगा Hero का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें क्या है कीमत - HERO VIDA VX2 PRICE REDUCED

Vida VX2 की कीमतों में कमी बता दें कि लॉन्च के समय, Vida VX2 Go वेरिएंट को बैटरी-एज-सब्स्क्रिप्शन (Baas) के साथ 59,490 रुपये और इसके BaaS के बिना 99,490 रुपये की कीमत पर उतारा गया था. वहीं Vida VX2 Plus के बैटरी-एज-सब्स्क्रिप्शन वेरिएंट की कीमत 64,990 रुपये और बिना इसके 1.10 लाख रुपये रखी गई थी.

लेकिन अब, कंपनी ने सीमित अवधि के लिए इनकी कीमत में कटौती कर दी है. ऐसे में Vida VX2 Go के बैटरी-एज-सब्स्क्रिप्शन वेरिएंट की कीमत कम होकर 44,990 रुपये और बिना BaaS के 84,990 रुपये हो गई है, जबकि VX2 Plus के BaaS वेरिएंट की कीमत 57,990 रुपये और BaaS के बिना 99,990 रुपये हो गई है.

Vida VX2 (फोटो - Vida)

खास बात यह है कि इतनी कम कीमतों के साथ, Hero का लक्ष्य तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार में अपनी स्थिति को मजबूत करना है. बता दें कि इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में हाल के दिनों में काफी तेजी देखी गई है.

Vida VX2 की बैटरी और रेंज

Vida VX2 के दोनों वेरिएंट के बीच मुख्य अंतर बैटरी क्षमता का है. जहां Go वेरिएंट में 2.2kWh का एक रिमूवेबल बैटरी पैक मिलता है, वहीं Plus वेरिएंट में 3.4kWh के दो रिमूवेबल बैटरी पैक इस्तेमाल किए गए हैं. रेंज पर नजर डालें तो, VX2 Go की रेंज 92 किमी तक है, जबकि VX2 Plus एक बार चार्ज होने पर करीब 142 किमी तक की रेंज प्रदान करता है.

Vida VX2 (फोटो - Vida)

ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रारंभिक कीमतें केवल लिमिटेड पीरियड के लिए ही मान्य होंगी, हालांकि कंपनी ने इस लिमिटेड पीरियड की कोई सटीक समय सीमा नहीं बताई है. इसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए मूल कीमतें पुनः लागू कर दी जाएंगी.