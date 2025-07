ETV Bharat / technology

सिर्फ 59,000 की कीमत पर लॉन्च हुई Hero की ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, जानें कितनी है रेंज - HERO VIDA VX2 LAUNCHED IN INDIA

इनमें Go और Plus शामिल हैं, जिन्हें दो बैटरी पैक विकल्पों - 2.2 kWh और 3.4 kWh के साथ पेश किया गया है. इनकी कीमत क्रमशः 99,490 रुपये और 1.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है. फिर भी, नया Vida मॉडल कंपनी का पहला ऐसा मॉडल होगा, जो बैटरी-एज़-ए-सर्विस (BaaS) सब्सक्रिप्शन मॉडल के साथ पेश किया जाएगा. इस योजना को चुनने पर, स्कूटर की शुरुआती कीमत 59,490 रुपये (एक्स-शोरूम) हो जाती है.

Vida VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर के फीचर्स

फीचर की बात करें तो Vida VX2 Plus में 4.3-इंच की TFT स्क्रीन इस्तेमाल की गई है, जबकि Go वेरिएंट में 4.3-इंच की LCD स्क्रीन मिलती है. दोनों ही स्कूटर स्मार्टफोन इंटीग्रेशन के साथ आते हैं, जिससे टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं. Vida VX2 का Go वेरिएंट दो राइड मोड, Eco और Ride के साथ आता है, जबकि Plus वेरिएंट में एक अतिरिक्त Sport मोड का भी फीचर मिलता है.

Vida VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पेसिफिकेशन

मैकेनिकल तौर पर, Vida VX2 का मुख्य प्लेटफॉर्म Vida V2 सीरीज के साथ साझा किया गया है. इलेक्ट्रिक स्कूटर को दोनों वेरिएंट रिमूवेबल बैटरी पैक के साथ पेश किए गए हैं. इसका बेस वेरिएंट 92 किलोमीटर की IDC रेंज प्रदान करता है, जो कि सिंगल 2.2 kWh बैटरी के साथ आता है. वहीं, टॉप-एंड वेरिएंट में डुअल बैटरी विकल्प दिया गया है, जो 142 किलोमीटर की IDC रेंज देता है और यह 3.4 kWh क्षमता के साथ आता है.

Hero Vida VX2 (फोटो - Vida)

इसके बेस Go वेरिएंट की अधिकतम रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि Plus वेरिएंट की अधिकतम रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक सेट की गई है. इसके अलावा, जहां बेस वेरिएंट के लिए 0-40 किलोमीटर प्रति घंटा एक्सलरेशन टाइम 4.2 सेकंड है, जबकि टॉप-स्पेक वेरिएंट 3.1 सेकंड में 0-40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है. पावर डायरेक्ट-ड्राइव परमानेंट मैग्नेट मोटर से आती है, जो 8.04 बीएचपी प्रदान करती है.

Vida VX2 के Go वेरिएंट में 2.2kWh की बैटरी दी गई है और इसमें 33.2 लीटर का अंडरसीट स्टोरेज दिया गया है. वहीं Plus वेरिएंट की स्टोरेज क्षमता 27.2 लीटर की है, जो डुअल बैटरी पैक की वजह से है. Hero MotoCorp अब तक सिर्फ़ एक कोर पेशकश - Vida V2 सीरीज़ - पर निर्भर करता रहा है, लेकिन नए Vida इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉन्च के साथ अब यह बदल गया है.