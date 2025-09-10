Hero MotoCorp के स्कूटर और बाइक होने वाले सस्ते, GST 2.0 का असर, देखें पूरी लिस्ट
Published : September 10, 2025 at 6:18 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने GST 2.0 रिफॉर्म के चलते अपने वाहनों की कीमतों में कटौती करने की घोषणा की है. ये नई कीमतें आगामी 22 सितंबर से लागू होंगी. कंपनी ने अपने सभी इंटरनल कम्बशन स्कूटर (ICE) और मोटरसाइकिलों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है.
दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने बताया है कि मॉडल और वेरिएंट के आधार पर उसके उत्पादों की कीमतों में 16,000 रुपये तक की कटौती की जाएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कटौती का असर Harley Davidson X440 पर नहीं पड़ेगा, जिसे Hero के डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाता है. इसके उलट, यह मोटरसाइकिल 22 सितंबर से और महंगी हो जाएगी.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल के GST रिफॉर्म के अनुसार, 350cc से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर अब 18 प्रतिशत GST लगेगा. बता दें कि 350cc से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स पर पहले 28 प्रतिशत GST लगता था. अब इन बड़े विस्थापन वाले मॉडलों पर अब 40 प्रतिशत GST लगेगा, जो पहले से ज्यादा है.
Hero MotoCorp के स्कूटर्स की कीमतें
Hero MotoCorp के स्कूटर्स की बात करें तो, Hero Destini 125 की कीमत में 7,197 रुपये तक की कटौती की गई है, जबकि Hero Pleasure+ की कीमत में 6,417 रुपये तक की कटौती की जाएगी.
|स्कूटर मॉडल
|कीमतों में कटौती
|Hero Destini 125
|7,197 रुपये तक कटौती
|Hero Pleasure+
|6,417 रुपये तक कटौती
|Hero Xoom 110
|6,597 रुपये तक कटौती
|Hero Xoom 125
|7,291 रुपये तक कटौती
|Hero Xoom 160
|11,602 रुपये तक कटौती
वहीं, Hero Xoom फैमिली की बात करें तो Hero Xoom 160 की कीमत में 11,602 रुपये की कटौती की जाएगी. Hero Xoom 110 और 125 की कीमतों में क्रमशः 6,597 रुपये और 7,291 रुपये की कटौती की जाएगी.
Hero MotoCorp की बाइक्स की कीमतें
|मोटरसाइकिल मॉडल
|कीमतों में कटौती
|Hero Karizma 210
|15,743 रुपये तक कटौती
|Hero Xpulse 210
|14,516 रुपये तक कटौती
|Hero Xtreme 250R
|14,055 रुपये तक कटौती
|Hero Xtreme 160R
|10,985 रुपये तक कटौती
|Hero Xtreme 125R
|8,010 रुपये तक कटौती
|Hero Glamour X
|7,813 रुपये तक कटौती
|Hero Splendor+
|6,820 रुपये तक कटौती
|Hero Super Splendor
|7,254 रुपये तक कटौती
|Hero HF Deluxe
|5,805 रुपये तक कटौती
|Hero Passion+
|6,500 रुपये तक कटौती
इसके अलावा, कंपनी की बाइक्स की बात करें तो, Hero Karizma 210 की कीमतों में 15,743 रुपये तक की कटौती होने वाली है. इसके अलावा, Hero Xpulse 210 और Hero Xtreme 250R की कीमतों में क्रमशः 14,516 रुपये और 14,055 रुपये तक की कटौती की जाएगी. Hero Xtreme 160R और 125R की कीमतों में क्रमशः 10,985 रुपये और 8,010 रुपये तक की कटौती की जाएगी.
Hero MotoCorp की कम्यूटर बाइक्स की कीमतें
कंपनी की कम्यूटर मोटरसाइकिलों की बात करें तो, नई Hero Glamour X की कीमतों में 7,813 रुपये तक की कटौती की जाएगी. Hero Splendor+ और Super Splendor की कीमतों में क्रमशः 6,820 रुपये और 7,254 रुपये तक की कटौती की जाएगी.
इसके अलावा, Hero HF Deluxe और Passion+ क्रमशः 5,805 रुपये और 6,500 रुपये तक सस्ती हो जाएंगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि Hero ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर Vida रेंज की कीमतों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.