Hero MotoCorp के स्कूटर और बाइक होने वाले सस्ते, GST 2.0 का असर, देखें पूरी लिस्ट

September 10, 2025

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने GST 2.0 रिफॉर्म के चलते अपने वाहनों की कीमतों में कटौती करने की घोषणा की है. ये नई कीमतें आगामी 22 सितंबर से लागू होंगी. कंपनी ने अपने सभी इंटरनल कम्बशन स्कूटर (ICE) और मोटरसाइकिलों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है. दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी ने बताया है कि मॉडल और वेरिएंट के आधार पर उसके उत्पादों की कीमतों में 16,000 रुपये तक की कटौती की जाएगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कटौती का असर Harley Davidson X440 पर नहीं पड़ेगा, जिसे Hero के डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाता है. इसके उलट, यह मोटरसाइकिल 22 सितंबर से और महंगी हो जाएगी. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाल के GST रिफॉर्म के अनुसार, 350cc से कम क्षमता वाले दोपहिया वाहनों पर अब 18 प्रतिशत GST लगेगा. बता दें कि 350cc से ज्यादा क्षमता वाली बाइक्स पर पहले 28 प्रतिशत GST लगता था. अब इन बड़े विस्थापन वाले मॉडलों पर अब 40 प्रतिशत GST लगेगा, जो पहले से ज्यादा है. Hero Xoom 160 (फोटो - Hero MotoCorp) Hero MotoCorp के स्कूटर्स की कीमतें

Hero MotoCorp के स्कूटर्स की बात करें तो, Hero Destini 125 की कीमत में 7,197 रुपये तक की कटौती की गई है, जबकि Hero Pleasure+ की कीमत में 6,417 रुपये तक की कटौती की जाएगी.