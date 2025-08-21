ETV Bharat / technology

नई Hero Glamour X 125 स्टैंडर्ड Glamour 125 से कितनी अलग है, जानें यहां - HERO GLAMOUR X 125 COMPARISON

Hero MotoCorp ने अपनी नई Hero Glamour X 125 को लॉन्च किया है. यहां हम स्टैंडर्ड Glamour की तुलना इससे कर रहे हैं.

Hero Glamour X 125 and Glamour 125
नई Hero Glamour X 125 और स्टैंडर्ड Glamour 125 (फोटो - Hero MotoCorp)
हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Hero MotoCorp ने हाल ही में अपनी नई Hero Glamour X 125 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है और कंपनी ने 125cc कम्यूटर सेगमेंट में इस बाइक को लॉन्च कर हलचल मचा दी है. यह मोटरसाइकिल कंपनी की ग्लैमर रेंज के लिए एक उल्लेखनीय अपडेट है.

कम्यूटर सेगमेंट में एक प्रीमियम पेशकश के रूप में Hero Glamour X 125 को पेश किया गया है, जिसमें कंपनी ने कई बेहतरीन फीचर्स जैसे क्रूज़ कंट्रोल और राइड-बाय-वायर दिए हैं. हालांकि कंपनी ने पुष्टि की है कि स्टैंडर्ड Glamour 125 को फिलहाल Glamour X के साथ ही बेचा जाएगा. यहां हम इन दोनों मोटरसाइकिलों की तुलना करने जा रहे हैं.

Hero Glamour X 125 vs Glamour 125: डिजाइन
स्टैंडर्ड Hero Glamour X को इसके स्टैंडर्ड Glamour के ज़्यादा प्रीमियम विकल्प के तौर पर पेश किया गया है. ऐसे में कोई हैरानी की बात नहीं है कि Hero MotoCorp ने Glamour X को ज़्यादा स्टाइलिश डिज़ाइन दिया है. ग्लैमर, जो मूल रूप से अन्य कम्यूटर मॉडल्स की तरह ज़्यादा पारंपरिक डिज़ाइन के साथ आती है, Glamour X की तुलना में देखने में साधारण है.

Hero Glamour X 125 and Glamour 125
Hero Glamour X 125 और Glamour 125 का डिजाइन (फोटो - Hero MotoCorp)

Hero MotoCorp ने इसमें ज़्यादा आकर्षक हेडलैंप सेटअप, वाइज़र, फ्यूल टैंक के चारों ओर 'X' ब्रांडिंग और ज़्यादा एंगुलर और आकर्षक बॉडी पैनल लगाए गए हैं. रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसका टेललैंप सेटअप Hero Karizma XMR जैसा ही है. हालांकि कुछ एलिमेंट्स, जैसे अलॉय व्हील्स, बिल्कुल पुराने मॉडल जैसे ही हैं, लेकिन पहले बताए गए बदलाव इसे एक ज़्यादा महत्वाकांक्षी उत्पाद के रूप में अलग पहचान दिलाने में कामयाब रहे हैं.

Hero Glamour X 125 vs Glamour 125: इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स
इन दोनों बाइक्स के बीच सबसे बड़ा अंतर निस्संदेह फ़ीचर्स के मामले में दिखाई देता है. दोनों मोटरसाइकिलों में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इस्तेमाल किया गया है. जहां Hero Glamour X में फुल-कलर टीएफटी यूनिट मिलता है, जिसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ब्राइटनेस एडजस्टमेंट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.

वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, Glamour X की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है. यह एक ऐसा फीचर है, जो आमतौर पर ज़्यादा प्रीमियम, हाई-डिस्प्लेसमेंट वाली मोटरसाइकिलों में ही देखने को मिलता है. इसके साथ, यह कम्यूटर भारत में क्रूज़ कंट्रोल वाली सबसे किफ़ायती बाइक्स में से एक बन गई है. Glamour X के अन्य फीचर्स में राइड-बाय-वायर के साथ तीन राइड मोड - Eco, Road, और Power शामिल हैं.

Hero Glamour X 125 and Glamour 125
Hero Glamour X 125 और Glamour 125 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Hero MotoCorp)

Hero Glamour X 125 vs Glamour 125: साइकिल पार्ट्स
दोनों मोटरसाइकिलों के मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन पार्ट भी एक जैसे ही हैं. इन मोटरसाइकिलों में आगे की तरफ टेलिस्कोपिक फोर्क और पीछे की तरफ ट्विन शॉक एब्जॉर्बर इस्तेमाल किए गए हैं. हालांकि Hero ने Glamour X के ब्रेकिंग स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है, लेकिन संभावना है कि इसमें स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल जैसा ही सेटअप दिया गया है.

इसमें या तो 240 मिमी की फ्रंट डिस्क या 130 मिमी की फ्रंट ड्रम के साथ 130 मिमी के रियर ड्रम ब्रेक शामिल होंगे. इसके साथ ही यह जानकारी भी सामने आई है कि नई Hero Glamour X में Glamour की तरह ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) नहीं मिलता है. दोनों मोटरसाइकिलों में एक जैसे 18-इंच के अलॉय व्हील भी हैं.

Hero Glamour X 125 and Glamour 125
Hero Glamour X 125 और Glamour 125 का इंजन (फोटो - Hero MotoCorp)

Hero Glamour X 125 vs Glamour 125: पावरट्रेन
दोनों मोटरसाइकिलों के पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 125cc इंजन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ग्लैमर एक्स का इंजन दूसरे इंजन से ज़्यादा शक्तिशाली है और Hero Xtreme 125 में भी इसी इंजन का इस्तेमाल किया गया है. Glamour X का इंजन 8,250 आरपीएम पर 11.40 बीएचपी की पावर और 6,500 आरपीएम पर 10.5 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि ग्लैमर का इंजन 10.68 bhp की पावर और 10.4 Nm का पीक टॉर्क उत्पन्न करता है. दोनों बाइक्स में 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती हैं.

Hero Glamour X 125 vs Glamour 125: कीमत
कीमत की बात करें तो स्टैंडर्ड Glamour की तुलना में कई ज़्यादा फीचर्स से लैस होने के बावजूद, Glamour X की कीमत पहले वाले से ज़्यादा अलग नहीं है. जहां स्टैंडर्ड Glamour को दो वेरिएंट - ड्रम और डिस्क में बेचा जा रहा है, जिनकी कीमत क्रमशः 87,198 रुपये और 91,198 रुपये (एक्स-शोरूम) है. वहीं Hero Glamour X दो वेरिएंट - ड्रम और डिस्क में बेची जा रही है, जिनकी कीमत क्रमशः 89,999 रुपये और 99,999 रुपये (एक्स-शोरूम) है.

