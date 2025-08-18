हैदराबाद: प्रीमियम बाइक निर्माता कंपनी Harley-Davidson ने भारतीय बाजार में अपने लाइन-अप का विस्तार करते हुए अपनी नई Harley-Davidson Street Bob मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस मोटरसाइकिल को हाल ही में 18.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है.

Harley-Davidson Street Bob को कुछ साल पहले यहाँ पुराने मिल्वौकी-एट 107CI (1,754cc) इंजन के साथ बेचा गया था, लेकिन 2025 के लिए, इसमें हार्ले की बाकी बड़ी क्रूज़र्स की तरह ही 117CI (1,923cc) इंजन इस्तेमाल किया गया है.

Harley Davidson Street Bob 117 (फोटो - Harley-Davidson)

Harley Davidson Street Bob का इंजन

साल 2025 में कंपनी के बाकी बड़े क्रूज़र्स की तरह, इस मोटरसाइकिल में भी वही 1,923cc, वी-ट्विन, एयर/लिक्विड-कूल्ड इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो 5,020 आरपीएम पर 90 bhp की पावर और मात्र 2,750 आरपीएम पर 156 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है.

इस लगभग 2-लीटर इंजन के साथ एक 6-स्पीड गियरबॉक्स जोड़ा गया है. इसमें एक नॉन-एडजस्टेबल मोटा 49 मिमी पारंपरिक टेलीस्कोपिक फोर्क और एक प्रीलोड-एडजस्टेबल मोनोशॉक, साधारण ट्यूबलर क्रैडल-स्टाइल फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है, और स्ट्रीट बॉब में आगे और पीछे एक-एक डिस्क ब्रेक दिए गए हैं.

Harley Davidson Street Bob 117 का इंजन और एग्जॉस्ट (फोटो - Harley-Davidson)

Harley Davidson Street Bob का डिजाइन

Street Bob के डिजाइन की बात करें तो यह दिखने में पिछले मॉडल के मुकाबले ज्यादा अलग नहीं है. हालांकि इसमें कंपनी ने नए कलर ऑप्शन्स दिए गए हैं. लंबी, नीची बनावट और उन छोटे एप-हैंगर 'बार्स' के साथ, स्ट्रीट बॉब एक बेहतरीन Harley-Davidson बाइक है.

कंपनी की अन्य बाइक्स की तुलना में, यह उपलब्ध सबसे पतली और हल्की बाइक्स में से एक है. 2025 Harley Davidson Street Bob में पहले वाली बाइक से अलग एकमात्र दिखने वाला अंतर क्रोम-आउट टू-इन-वन लॉन्गटेल एग्जॉस्ट पाइप सेटअप है, जो पिछली बाइक के ब्लैक-आउट टू-इन-टू कॉन्फ़िगरेशन से अलग है.

Harley Davidson Street Bob 117 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Harley-Davidson)

Harley Davidson Street Bob के फीचर्स

इस बाइक में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो 2025 Street Bob में राइडर एड्स का एक बेहतरीन सेट मिलता है. इसमें 3 राइडिंग मोड - Sport, Road और Rain, ड्रैग-टॉर्क स्लिप कंट्रोल (एक ऐसा सिस्टम जो तेज़ डाउनशिफ्ट के दौरान रियर-व्हील लॉकिंग और हॉपिंग को रोकता है), ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और डुअल-चैनल ABS जैसे फीचर्स मिलते हैं.

इन सभी राइडिंग एड्स में इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट (IMU) की वजह से कॉर्नरिंग फंक्शनलिटी मिलती है. राइडर को सारी जानकारी दिखाने के लिए हैंडलबार पर एक डिजिटल-एनालॉग डिस्प्ले दिया गया है, जो पिछली बाइक के छोटे LCD डैशबोर्ड की जगह दिया गया है.

Harley Davidson Street Bob 117 (फोटो - Harley-Davidson)

इस मोटरसाइकिल में 13.2-लीटर का छोटा फ्यूल टैंक लगाया गया है, जिसके फुल होने के साथ इस मोटरसाइकिल का वजन 293 किलोग्राम होता है, जो इसे इस इंजन से चलने वाली सबसे हल्की हार्ले-डेविडसन बनाता है. बाइक में सीट की ऊंचाई बेहद कम 680 मिमी रखी गई है, और स्ट्रीट बॉब में केवल 125 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है.

Harley Davidson Street Bob के कलर विकल्प और कीमत

Street Bob की शुरुआती कीमत 18.77 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) रखी गई है, जो इसे सॉफ्टेल का सबसे किफ़ायती मॉडल बनाती है, जबकि अगले मॉडल की कीमत 20 लाख रुपये से भी ज़्यादा है. यह बाइक पांच कलर ऑप्शन में पेश की गई है और आपके द्वारा चुने गए कलर के आधार पर इसकी कीमतें अलग-अलग होंगी.