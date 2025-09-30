ETV Bharat / technology

Harley-Davidson की मोटरसाइकिलें हो गई बेहद महंगी, नई प्राइस लिस्ट में दिखा GST 2.0 का असर

Harley-Davidson ने GST 2.0 संशोदन के बाद अपने पोर्टफोलियो की बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी हैं.

Harley-Davidson Nightster Special
Harley-Davidson Nightster Special (फोटो - Harley-Davidson)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 30, 2025 at 1:48 PM IST

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Harley-Davidson ने GST 2.0 संशोदन के बाद अपने पोर्टफोलियो में मौजूद लगभग सभी मोटरसाइकिलों की कीमत पर असर पड़ा है और इनकी कीमतें बढ़ गई हैं. कंपनी के पोर्टफोलियों में मौजूद 350cc से ऊपर की क्षमता वाले हर मॉडल की कीमत में 40 प्रतिशत का इजाफा किया गया है.

कंपनी के पोर्टफोलियो की एक मात्र मोटरसाइकिल Harley Davidson X440 है, जिसके बारे में कंपनी ने पुष्टि की है कि टैक्स में बढ़ोतरी के बावजूद इस बाइक की कीमत में मौजूदा स्तर पर ही रहेगी. कंपनी इसकी कीमत का अतिरिक्त बोझ ग्राहकों पर डालने के बजाय उसे अपने ऊपर ले लेगी.

Harley-Davidson Fat Boy
Harley-Davidson Fat Boy (फोटो - Harley-Davidson)

Harley Davidson बाइक्स की कीमतों की लिस्ट

Harley-Davidson प्राइस लिस्ट
मॉडलपुरानी कीमतेंनई कीमतेंकीमत में अंतर
Harley-Davidson Street Glide39.30 लाख रुपये42.50 लाख रुपये3.20 लाख रुपये
Harley-Davidson Road Glide42.30 लाख रुपये45.75 लाख रुपये3.45 लाख रुपये
Harley-Davidson Street Bob18.77 लाख रुपये20.23 लाख रुपये1.46 लाख रुपये
Harley-Davidson Breakout31.79 लाख रुपये34.36 लाख रुपये2.57 लाख रुपये
Harley-Davidson Fat Boy25.90 लाख रुपये28.03 लाख रुपये2.13 लाख रुपये
Harley-Davidson Heritage Classic23.85 लाख रुपये25.71 लाख रुपये1.86 लाख रुपये
Harley-Davidson Pan America 1250 Special25.10 लाख रुपये27.16 लाख रुपये2.06 लाख रुपये
Harley-Davidson Nightster13.51 लाख रुपये14.54 लाख रुपये1.03 लाख रुपये
Harley-Davidson Nightster Special14.29 लाख रुपये15.38 लाख रुपये1.09 लाख रुपये
Harley-Davidson Sportster S16.70 लाख रुपये18.05 लाख रुपये1.35 लाख रुपये


Harley-Davidson की भारतीय रेंज में कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें प्रमुख टूरिंग मॉडल्स की कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. उदाहरण के लिए, Harley Davidson Raod Glide की कीमत अब 3.45 लाख रुपये ज़्यादा कर दी गई है. जहां इस बाइक को पहले 42.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा था, वहीं अब इसकी कीमत बढ़कर 45.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है.

Harley-Davidson Pan America 1250
Harley-Davidson Pan America 1250 (फोटो - Harley-Davidson)

स्पोर्ट और क्रूज़र फैमिली के अन्य लोकप्रिय मॉडल भी संशोधित टैक्स ढांचे के तहत काफ़ी महंगे हो गए हैं. इस अलावा, कंपनी ने Harley-Davidson X440 की कीमतें 2.40 लाख रुपये से 2.80 लाख रुपये के बीच बनाए रखने का फैसला किया है. Ducati और BMW Motorrad जैसे अन्य प्रीमियम मोटरसाइकिल कंपनियों को भी GST संशोधन के बाद अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में बदलाव करना पड़ा है.

