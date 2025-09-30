Harley-Davidson की मोटरसाइकिलें हो गई बेहद महंगी, नई प्राइस लिस्ट में दिखा GST 2.0 का असर
Harley-Davidson ने GST 2.0 संशोदन के बाद अपने पोर्टफोलियो की बाइक्स की कीमतें बढ़ा दी हैं.
Published : September 30, 2025 at 1:48 PM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Harley-Davidson ने GST 2.0 संशोदन के बाद अपने पोर्टफोलियो में मौजूद लगभग सभी मोटरसाइकिलों की कीमत पर असर पड़ा है और इनकी कीमतें बढ़ गई हैं. कंपनी के पोर्टफोलियों में मौजूद 350cc से ऊपर की क्षमता वाले हर मॉडल की कीमत में 40 प्रतिशत का इजाफा किया गया है.
कंपनी के पोर्टफोलियो की एक मात्र मोटरसाइकिल Harley Davidson X440 है, जिसके बारे में कंपनी ने पुष्टि की है कि टैक्स में बढ़ोतरी के बावजूद इस बाइक की कीमत में मौजूदा स्तर पर ही रहेगी. कंपनी इसकी कीमत का अतिरिक्त बोझ ग्राहकों पर डालने के बजाय उसे अपने ऊपर ले लेगी.
Harley Davidson बाइक्स की कीमतों की लिस्ट
|Harley-Davidson प्राइस लिस्ट
|मॉडल
|पुरानी कीमतें
|नई कीमतें
|कीमत में अंतर
|Harley-Davidson Street Glide
|39.30 लाख रुपये
|42.50 लाख रुपये
|3.20 लाख रुपये
|Harley-Davidson Road Glide
|42.30 लाख रुपये
|45.75 लाख रुपये
|3.45 लाख रुपये
|Harley-Davidson Street Bob
|18.77 लाख रुपये
|20.23 लाख रुपये
|1.46 लाख रुपये
|Harley-Davidson Breakout
|31.79 लाख रुपये
|34.36 लाख रुपये
|2.57 लाख रुपये
|Harley-Davidson Fat Boy
|25.90 लाख रुपये
|28.03 लाख रुपये
|2.13 लाख रुपये
|Harley-Davidson Heritage Classic
|23.85 लाख रुपये
|25.71 लाख रुपये
|1.86 लाख रुपये
|Harley-Davidson Pan America 1250 Special
|25.10 लाख रुपये
|27.16 लाख रुपये
|2.06 लाख रुपये
|Harley-Davidson Nightster
|13.51 लाख रुपये
|14.54 लाख रुपये
|1.03 लाख रुपये
|Harley-Davidson Nightster Special
|14.29 लाख रुपये
|15.38 लाख रुपये
|1.09 लाख रुपये
|Harley-Davidson Sportster S
|16.70 लाख रुपये
|18.05 लाख रुपये
|1.35 लाख रुपये
Harley-Davidson की भारतीय रेंज में कीमतों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें प्रमुख टूरिंग मॉडल्स की कीमतों में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है. उदाहरण के लिए, Harley Davidson Raod Glide की कीमत अब 3.45 लाख रुपये ज़्यादा कर दी गई है. जहां इस बाइक को पहले 42.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर बेचा जा रहा था, वहीं अब इसकी कीमत बढ़कर 45.75 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो गई है.
स्पोर्ट और क्रूज़र फैमिली के अन्य लोकप्रिय मॉडल भी संशोधित टैक्स ढांचे के तहत काफ़ी महंगे हो गए हैं. इस अलावा, कंपनी ने Harley-Davidson X440 की कीमतें 2.40 लाख रुपये से 2.80 लाख रुपये के बीच बनाए रखने का फैसला किया है. Ducati और BMW Motorrad जैसे अन्य प्रीमियम मोटरसाइकिल कंपनियों को भी GST संशोधन के बाद अपने पोर्टफोलियो की कीमतों में बदलाव करना पड़ा है.