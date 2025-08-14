ETV Bharat / technology

Har Ghar Tiranga Selfie 2025: स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगे के साथ अपलोड करें सेल्फी और पाएं सरकारी सर्टिफिकेट, जानें प्रोसेस - HAR GHAR TIRANGA CERTIFICATE

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप हर घर तिरंगा वेबसाइट पर जाकर तिरंगे के साथ अपनी एक सेल्फी अपलोड करके सर्टिफिकेट पा सकते हैं.

The government is also providing a digital certificate for uploading a selfie with the national flag on the 'Har Ghar Tiranga' website.
हर घर तिरंगा वेबसाइट पर तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड करने पर सरकार एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी दे रही है (फोटो क्रेडिट: Har Ghar Tiranga)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 12:26 PM IST

4 Min Read

हैदराबाद: 15 अगस्त 2025 को भारत अपने आज़ादी के 78 साल पूरे करने वाला है और पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहा है. इस मौके पर भारत सरकार ने एक खास अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम हर घर तिरंगा है. इस अभियान के तहत भारतीय नागरिक अपने घर, ऑफिस या किसी भी संस्थान पर तिरंगा फहरा सकते हैं और उस तिरंगा के साथ अपनी सेल्फी को भारत सरकार की हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करके अपने नाम का सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं.

2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपलोड की सेल्फी

इसके अलावा इस वेबसाइट को खोलते ही आपको एक नंबर दिखाई देगा, जो आपके वेबसाइट खोलने के वक्त तक अपलोड किए सेल्फी नंबर्स होंगे. हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़कर जितने लोग सेल्फी अपलोड कर चुके हैं, उतनी संख्या वहां पर दिख रही है, जो लगातार अपडेट हो रही है. हमारी इस ख़बर को लिखे जाने तक 2,05,88,460 यानी 2 करोड़, 5 लाख, 88 हजार और 460 लोग तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर चुके हैं. इस अभियान को भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture) चला रहा है. इस अभियान के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पोस्ट करके खुशी जाहिर की है.

हर घर तिरंगा अभियान को पूरे भारत में मिल रही ज़बरदस्त भागीदारी देखकर खुशी हुई. यह हमारे लोगों की गहरी देशभक्ति और तिरंगे के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा को दर्शाता है. अपनी तस्वीरें और सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर शेयर करते रहें.

हर घर तिरंगा सर्टिफिकेट कैसे पाएं?

अगर आप इस स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनकर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करके अपने नाम का तिरंगा सर्टिफिकेट पाना चाहता है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं.

स्टेप 1: सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र पर जाना है.

स्टेप 2: उसके बाद आपको Har Ghar Tiranga लिखकर सर्च करना है.

स्टेप 3: सबसे ऊपर इसकी वेबसाइट आएगी, उसे खोलना है. आप इस लिंक से डायरेक्ट भी उसी वेबसाइट पर जा सकते हैं.

स्टेप 4: आपको राइट साइड के टॉप पर Upload Selfie का एक ऑप्शन दिखाई देगा.

स्टेप 5: उसे क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम , मोबाइल नंबर, देश का ऑप्शन फिल करना है.

स्टेप 6: उसके बाद Urban या Rural के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. उसके बाद अपना राज्य, जिला और अपना क्षेत्र डालना होगा.

स्टेप 7: उसके बाद Upload Selfie के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.

स्टेप 8: उसके बाद आपके स्क्रीन पर ब्राउज़ फाइल्स और क्लिक पिक्चर का ऑप्शन आएगा.

स्टेप 9: उसके बाद आप तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी को अपलोड करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं.

नीचे मिलेंगे तीन ऑप्शन्स

अगर आप इस Har Ghar Tiranga वेबसाइट को खोलने के बाद थोड़ा नीचे जाएंगे तो वहां भी सेल्फी अपलोड करने और झंडा फहराने जैसे ऑप्शन मिलेंगे. वहां तीन विकल्प होंगे.

  • सेल्फी अपलोड करें (Upload a Selfie)
  • झंडा फहराएं (Hoist the Flag)
  • स्वयंसेवक बनें (Become a Volunteer)

टेबल में आसानी से समझें जानकारी

चरण (Step)करने की क्रिया (Action to Take)लिंक/स्थान (Link/Location)
तिरंगा फहराएं2 से 15 अगस्त के बीच, अपने घर या मोहल्ले मेंकहीं भी (Anywhere)
सेल्फी अपलोड करेंतिरंगे के साथ फोटो लें और सर्टिफिकेट के लिए अपलोड करेंharghartiranga.com/selfie
प्रतिज्ञा लेंवैकल्पिक, लेकिन सभी के लिए अनुशंसितpledge.mygov.in
प्रमाणपत्र डाउनलोड करेंसफल अपलोड/पंजीकरण के बादसबमिशन के तुरंत बाद डायरेक्ट लिंक मिलेगा
ई-कार्ड/बैज प्राप्त करेंपंजीकरण या सेल्फी अपलोड के बाद उपलब्ध; शेयर करेंउसी पोर्टल पर उपलब्ध होगा जब जारी किया जाएगा

आप इन तीनों में से किसी भी विकल्प को चुनकर और उसके बाद स्क्रीन पर दिखने वाले ऑप्शन्स (नाम, एड्रेस आदि) को भरकर, बाकी स्टेप्स को फॉलो करके इस अभियान का हिस्सा बन सकते हैं और हर घर तिरंगा अभियान का सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं. आप इस वेबसाइट को इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मलयालम, ओड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़ और मराठी भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं.

