किस कार कंपनी की कौन सी कार होगी कितनी सस्ती? यहां देखें पूरी लिस्ट

GST 2.0 के चलते कार निर्माता कंपनियां अपनी कारों की कीमत में कटौती करने जा रही हैं. यहां कारों की नई कीमत बता रहे हैं.

Mahindra Thar Roxx
Mahindra Thar Roxx (फोटो - Mahindra Automotive)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 8, 2025 at 2:44 PM IST

6 Min Read

हैदराबाद: भारत सरकार द्वारा रिफॉर्म की जा रही GST की दरों के चलते कार निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है. कीमत में यह कटौती कार निर्माता कंपनियों के पोर्टफोलियो में मौजूद एंट्री-लेवल हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, सेडान, प्रीमियम सेडान से लेकर कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड-साइज एसयूवी और फुल-साइज एसयूवी तक की गई है.

ग्राहक अब कारों की खरीद पर 65,000 रुपये से लेकर 8.9 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राहक कीमतों में इस कटौती का फायदा सिर्फ 22 सितंबर के बाद से ही उठा पाएंगे. यहां हम आपको भारतीय बाजार में मौजूद कार कंपनियों की कारों की कीमत में होने वाली कटौती के बारे में बताने जा रहे हैं.

Mahindra Automotive की कारों की कीमत में होने वाली कटौती

Mahindra ने अपनी कारों की कीमतों में 1.56 लाख रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की है. सबसे ज्यादा कटौती Mahindra XUV 3XO की कीमत में ही की जाएगी.

कार मॉडलकीमतों में कटौती
Mahindra Bolero Neo1.27 लाख रुपये तक
Mahindra XUV 3XO1.40 लाख रुपये (पेट्रोल), 1.56 लाख रुपये (डीजल)
Mahindra Thar 1.35 लाख रुपये तक
Mahindra Thar Roxx1.33 लाख रुपये तक
Mahindra Scorpio Classic1.01 लाख रुपये तक
Mahindra Scorpio N1.45 लाख रुपये तक
Mahindra XUV7001.43 लाख रुपये तक

Tata Motors की कारों की कीमत में कटौती

स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने भी अपनी कारों की कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की है. कीमत में सबसे ज्यादा कटौती कंपनी की 5-सीटर एसयूवी Tata Nexon में की गई है.

कार मॉडलकीमतों में कटौती
Tata Tiago75,000 रुपये तक
Tata Tigor80,000 रुपये तक
Tata Altroz1.10 लाख रुपये तक
Tata Punch85,000 रुपये तक
Tata Nexon1.55 लाख रुपये तक
Tata Harrier1.40 लाख रुपये तक
Tata Safari1.45 लाख रुपये तक
Tata Curvv65,000 रुपये तक

Toyota Kirloskar की कारों की कीमत में कटौती

कार मॉडलकीमतों में कटौती
Toyota Fortuner3.49 लाख रुपये तक
Toyota Fortuner Legender3.34 लाख रुपये तक
Toyota Hilux2.52 लाख रुपये तक
Toyota Vellfire2.78 लाख रुपये तक
Toyota Camry1.01 लाख रुपये तक
Toyota Innova Crysta1.80 लाख रुपये तक
Toyota Innova Hycross1.15 लाख रुपये तक
Toyota के अन्य मॉडल1.11 लाख रुपये तक

Skoda India की कारों की कीमत में कटौती

जर्मन कार निर्माता कंपनी Skoda भी भारतीय बाजार में अपनी कारों की कीमत कम कर रही है. कंपनी GST 2.0 और त्योहारी सीजन के चलते अपनी कारों पर अधिकतम 5.8 लाख रुपये तक के फायदे दे रही है.

कार मॉडल कीमतों में कटौती
Skoda Kodiaq 3.3 लाख रुपये की GST कटौती + 2.5 लाख रुपये के फेस्टिवल ऑफर = 5.8 लाख रुपये तक की बचत
Skoda Kushaq 66,000 रुपये की GST कटौती + 2.5 लाख रुपये के फेस्टिवल ऑफर = 3.16 लाख रुपये तक की बचत
Skoda Slavia 63,000 रुपये की GST कटौती + 1.2 लाख रुपये के फेस्टिवल ऑफर = 1.8 लाख रुपये तक की बचत

Renault India की कारों की कीमत में कटौती

फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Renault India ने GST 2.0 के तहत अपनी कारों की कीमतों में 96,359 रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की है. फिलहाल कंपनी ने इस GST कटौती के अंदर सिर्फ अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Renault Kiger को शामिल किया है, जिसकी कीमतें कम की जाएंगी. ये नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू की जाएगी.

BMW की कारों की कीमत में कटौती

जर्मन कार निर्माता कंपनी BMW ने अपनी कारों के लिए नई कीमतें जारी की हैं, और अपनी कारों की कीमत में 8.9 लाख रुपये तक की कटौती की है.

कार मॉडलकार मॉडलों की नई कीमत
BMW 2 Series Gran Coupe45.3 लाख रुपये
BMW 3 Series LWB60.5 लाख रुपये
BMW 5 Series LWB72.4 लाख रुपये
BMW X150.6 लाख रुपये
BMW X593.7 लाख रुपये (1.03 करोड़ रुपये से कम होकर)
BMW X71.2 करोड़ रुपये (1.30 करोड़ रुपये से कम होकर)

Mercedes-Benz की कारों की कीमत में कटौती

बात करें Mercedes-Benz India की कारों की तो कंपनी ने अपनी कारों की कीमतों में 2.6 लाख रुपये से लेकर 11 लाख रुपये तक की कटौती की है.

कार मॉडलकार मॉडलों की नई कीमत
Mercedes-Benz S-Class S 450 4MATIC1.88 करोड़ रुपये (11 लाख रुपये की कटौती)
Mercedes-Benz GLS 450d AMG Line1.34 करोड़ रुपये (10 लाख रुपये की कटौती)
Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC1.07 करोड़ रुपये (8 लाख रुपये की कटौती)
Mercedes-Benz E-Class LWB 450 4MATIC91 लाख रुपये (6 लाख रुपये की कटौती)
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC73.95 लाख रुपये (5.3 लाख रुपये की कटौती)
Mercedes-Benz GLA 220d 4MATIC AMG Line52.70 लाख रुपये (3.8 लाख रुपये की कटौती)
Mercedes-Benz C 300 AMG Line64.30 लाख रुपये (3.7 लाख रुपये की कटौती)
Mercedes-Benz A 200d45.95 लाख रुपये (2.6 लाख रुपये की कटौती)

Hyundai Motor की कारों की कीमतों में कटौती

साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी Hyundai ने घोषणा करने वाली है कि वह अपनी कारों की कीमतों में 2.4 लाख रुपये तक की कटौती करेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में कई कारें मौजूद हैं.

कार मॉडल कीमतों में कटौती
Hyundai Grand i10 Nios73,808 रुपये तक की कटौती
Hyundai Aura78,465 रुपये तक की कटौती
Hyundai Exter89,209 रुपये तक की कटौती
Hyundai i2098,053 रुपये तक की कटौती
Hyundai i20 N-Line1.08 लाख रुपये तक की कटौती
Hyundai Venue1.23 लाख रुपये तक की कटौती
Hyundai Verna60,640 रुपये तक की कटौती
Hyundai Creta72,145 रुपये तक की कटौती
Hyundai Creta N-Line71,762 रुपये तक की कटौती
Hyundai Alcazar75,376 रुपये तक की कटौती
Hyundai Tucson2.4 लाख रुपये तक की कटौती

Maruti Suzuki की कारों की कीमत में अनुमानित कटौती

कार मॉडल कीमतों में कटौती
Maruti Suzuki Alto K1040,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki WagonR57,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki Swift58,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki Dzire61,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki Baleno60,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki Fronx68,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki Brezza78,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki Eeco 51,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki Ertiga41,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki Celerio50,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki S-Presso38,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki Ignis52,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki Jimny1.14 लाख रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki XL635,000 रुपये तक की कटौती
Maruti Suzuki Invicto2.25 लाख रुपये तक की कटौती

ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने फिलहाल अपनी कारों की कीमत में होने वाली कटौती की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कंपनी जल्द ही नई कीमतों की घोषणा करेगी.

