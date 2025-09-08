ETV Bharat / technology

किस कार कंपनी की कौन सी कार होगी कितनी सस्ती? यहां देखें पूरी लिस्ट

Published : September 8, 2025 at 2:44 PM IST

Toyota Kirloskar की कारों की कीमत में कटौती

स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने भी अपनी कारों की कीमत में 1.55 लाख रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की है. कीमत में सबसे ज्यादा कटौती कंपनी की 5-सीटर एसयूवी Tata Nexon में की गई है.

Tata Motors की कारों की कीमत में कटौती

Mahindra ने अपनी कारों की कीमतों में 1.56 लाख रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की है. सबसे ज्यादा कटौती Mahindra XUV 3XO की कीमत में ही की जाएगी.

Mahindra Automotive की कारों की कीमत में होने वाली कटौती

ग्राहक अब कारों की खरीद पर 65,000 रुपये से लेकर 8.9 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राहक कीमतों में इस कटौती का फायदा सिर्फ 22 सितंबर के बाद से ही उठा पाएंगे. यहां हम आपको भारतीय बाजार में मौजूद कार कंपनियों की कारों की कीमत में होने वाली कटौती के बारे में बताने जा रहे हैं.

हैदराबाद: भारत सरकार द्वारा रिफॉर्म की जा रही GST की दरों के चलते कार निर्माताओं ने अपनी कारों की कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है. कीमत में यह कटौती कार निर्माता कंपनियों के पोर्टफोलियो में मौजूद एंट्री-लेवल हैचबैक, प्रीमियम हैचबैक, सेडान, प्रीमियम सेडान से लेकर कॉम्पैक्ट एसयूवी, मिड-साइज एसयूवी और फुल-साइज एसयूवी तक की गई है.

Skoda India की कारों की कीमत में कटौती

जर्मन कार निर्माता कंपनी Skoda भी भारतीय बाजार में अपनी कारों की कीमत कम कर रही है. कंपनी GST 2.0 और त्योहारी सीजन के चलते अपनी कारों पर अधिकतम 5.8 लाख रुपये तक के फायदे दे रही है.

कार मॉडल कीमतों में कटौती Skoda Kodiaq 3.3 लाख रुपये की GST कटौती + 2.5 लाख रुपये के फेस्टिवल ऑफर = 5.8 लाख रुपये तक की बचत Skoda Kushaq 66,000 रुपये की GST कटौती + 2.5 लाख रुपये के फेस्टिवल ऑफर = 3.16 लाख रुपये तक की बचत Skoda Slavia 63,000 रुपये की GST कटौती + 1.2 लाख रुपये के फेस्टिवल ऑफर = 1.8 लाख रुपये तक की बचत

Renault India की कारों की कीमत में कटौती

फ्रेंच कार निर्माता कंपनी Renault India ने GST 2.0 के तहत अपनी कारों की कीमतों में 96,359 रुपये तक की कटौती करने की घोषणा की है. फिलहाल कंपनी ने इस GST कटौती के अंदर सिर्फ अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Renault Kiger को शामिल किया है, जिसकी कीमतें कम की जाएंगी. ये नई कीमत 22 सितंबर 2025 से लागू की जाएगी.

BMW की कारों की कीमत में कटौती

जर्मन कार निर्माता कंपनी BMW ने अपनी कारों के लिए नई कीमतें जारी की हैं, और अपनी कारों की कीमत में 8.9 लाख रुपये तक की कटौती की है.

कार मॉडल कार मॉडलों की नई कीमत BMW 2 Series Gran Coupe 45.3 लाख रुपये BMW 3 Series LWB 60.5 लाख रुपये BMW 5 Series LWB 72.4 लाख रुपये BMW X1 50.6 लाख रुपये BMW X5 93.7 लाख रुपये (1.03 करोड़ रुपये से कम होकर) BMW X7 1.2 करोड़ रुपये (1.30 करोड़ रुपये से कम होकर)

Mercedes-Benz की कारों की कीमत में कटौती

बात करें Mercedes-Benz India की कारों की तो कंपनी ने अपनी कारों की कीमतों में 2.6 लाख रुपये से लेकर 11 लाख रुपये तक की कटौती की है.

कार मॉडल कार मॉडलों की नई कीमत Mercedes-Benz S-Class S 450 4MATIC 1.88 करोड़ रुपये (11 लाख रुपये की कटौती) Mercedes-Benz GLS 450d AMG Line 1.34 करोड़ रुपये (10 लाख रुपये की कटौती) Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC 1.07 करोड़ रुपये (8 लाख रुपये की कटौती) Mercedes-Benz E-Class LWB 450 4MATIC 91 लाख रुपये (6 लाख रुपये की कटौती) Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC 73.95 लाख रुपये (5.3 लाख रुपये की कटौती) Mercedes-Benz GLA 220d 4MATIC AMG Line 52.70 लाख रुपये (3.8 लाख रुपये की कटौती) Mercedes-Benz C 300 AMG Line 64.30 लाख रुपये (3.7 लाख रुपये की कटौती) Mercedes-Benz A 200d 45.95 लाख रुपये (2.6 लाख रुपये की कटौती)

Hyundai Motor की कारों की कीमतों में कटौती

साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी Hyundai ने घोषणा करने वाली है कि वह अपनी कारों की कीमतों में 2.4 लाख रुपये तक की कटौती करेगी. ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के पोर्टफोलियो में कई कारें मौजूद हैं.

कार मॉडल कीमतों में कटौती Hyundai Grand i10 Nios 73,808 रुपये तक की कटौती Hyundai Aura 78,465 रुपये तक की कटौती Hyundai Exter 89,209 रुपये तक की कटौती Hyundai i20 98,053 रुपये तक की कटौती Hyundai i20 N-Line 1.08 लाख रुपये तक की कटौती Hyundai Venue 1.23 लाख रुपये तक की कटौती Hyundai Verna 60,640 रुपये तक की कटौती Hyundai Creta 72,145 रुपये तक की कटौती Hyundai Creta N-Line 71,762 रुपये तक की कटौती Hyundai Alcazar 75,376 रुपये तक की कटौती Hyundai Tucson 2.4 लाख रुपये तक की कटौती

Maruti Suzuki की कारों की कीमत में अनुमानित कटौती

कार मॉडल कीमतों में कटौती Maruti Suzuki Alto K10 40,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki WagonR 57,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki Swift 58,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki Dzire 61,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki Baleno 60,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki Fronx 68,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki Brezza 78,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki Eeco 51,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki Ertiga 41,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki Celerio 50,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki S-Presso 38,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki Ignis 52,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki Jimny 1.14 लाख रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki XL6 35,000 रुपये तक की कटौती Maruti Suzuki Invicto 2.25 लाख रुपये तक की कटौती

ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने फिलहाल अपनी कारों की कीमत में होने वाली कटौती की घोषणा नहीं की है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कंपनी जल्द ही नई कीमतों की घोषणा करेगी.