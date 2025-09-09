ETV Bharat / technology

नई GST दरों के चलते 11 लाख रुपये तक सस्ती हुईं ये कारें, यहां देखें पूरी लिस्ट

Mercedes-AMG G 63 ( फोटो - Mercedes-Benz India )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 9, 2025 at 3:32 PM IST 5 Min Read

हैदराबाद: हाल ही में भारत सरकार ने GST दरों में सुधार किया है, जिसके बाद पैसेंजर कारों की कीमतों में कमी की घोषणा की गई है. GST सुधार के इस क्रम में लग्जरी कार निर्माता कंपनियां जैसे Mercedes-Benz, BMW India, Audi India और MINI India भी शामिल हैं. आगामी 22 सितंबर के बाद इन कंपनियों की लग्जरी कारें खरीदने पर एक्स-शोरूम कीमत पर 11 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है. GST के नए मानदंडों के अनुसार, 4 मीटर से ज्यादा लंबी और/या 1,200cc से अधिक पेट्रोल इंजन और 1,500cc से अधिक डीजल इंजन वाली कारों पर बिना किसी अतिरिक्त सैस के 40 प्रतिशत की एकसमान G ST दर से टैक्स लगाया जाएगा, जबकि पहले इन कारों पर 28 प्रतिशत GST दर के साथ 22 प्रतिशत तक अतिरिक्त सैस लगता था, जिससे प्रभावी ट्रैक्स 45 से 50 प्रतिशत तक हो जाता था. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संशोधित GST दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू हो जाएंगी. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि GST सुधार के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए उनकी कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं होगा. Audi की कारों की कीमत में गिरावट

भारतीय बाजार में Audi के नौ ICE-संचालित मॉडल बिक्री के लिए मौजूद है, और जर्मन कार निर्माता ने इनमें से छह कारों की कीमत में कटौती की घोषणा की है. इन मॉडलों में Audi A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 शामिल हैं. GST 2.0 के तहत Audi की कारों की कीमतों में कटौती मॉडल मौजूदा कीमतें नई अनुमानित कीमत अधिकतम कीमत कटौती Audi A4 48.89 - 58.25 लाख रुपये 46.25 - 55.10 लाख रुपये 3.15 लाख रुपये Audi A6 67.38 - 73.88 लाख रुपये 63.74 - 69.89 लाख रुपये 3.99 लाख रुपये Audi Q3 46.14 - 56.76 लाख रुपये 43.07 - 52.98 लाख रुपये 3.78 लाख रुपये Audi Q5 68.30 - 74.85 लाख रुपये 63.75 - 69.86 लाख रुपये 4.99 लाख रुपये Audi Q7 92.29 लाख रुपये - 1.2 करोड़ रुपये 86.14 - 93.52 लाख रुपये 6.68 लाख रुपये Audi Q8 1.18 करोड़ रुपये 1.09 करोड़ रुपये 8.34 लाख रुपये ध्यान देने वाली बात यह है कि Audi S5, Q3 Sportback और RSQ8 को इस कटौती के दायरे से बाहर रखा गया है. संशोधित GST दरें लागू होने के बाद ग्राहक इन छह Audi मॉडलों पर कितनी बचत कर सकते हैं, यह आपको उपरोक्त लिस्ट में पता चल गया है.