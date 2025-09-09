ETV Bharat / technology

नई GST दरों के चलते 11 लाख रुपये तक सस्ती हुईं ये कारें, यहां देखें पूरी लिस्ट

Mercedes-Benz, BMW India, Audi India और MINI India ने अपनी कारों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है.

Mercedes-AMG G 63
Mercedes-AMG G 63 (फोटो - Mercedes-Benz India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2025 at 3:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हाल ही में भारत सरकार ने GST दरों में सुधार किया है, जिसके बाद पैसेंजर कारों की कीमतों में कमी की घोषणा की गई है. GST सुधार के इस क्रम में लग्जरी कार निर्माता कंपनियां जैसे Mercedes-Benz, BMW India, Audi India और MINI India भी शामिल हैं. आगामी 22 सितंबर के बाद इन कंपनियों की लग्जरी कारें खरीदने पर एक्स-शोरूम कीमत पर 11 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.

GST के नए मानदंडों के अनुसार, 4 मीटर से ज्यादा लंबी और/या 1,200cc से अधिक पेट्रोल इंजन और 1,500cc से अधिक डीजल इंजन वाली कारों पर बिना किसी अतिरिक्त सैस के 40 प्रतिशत की एकसमान G ST दर से टैक्स लगाया जाएगा, जबकि पहले इन कारों पर 28 प्रतिशत GST दर के साथ 22 प्रतिशत तक अतिरिक्त सैस लगता था, जिससे प्रभावी ट्रैक्स 45 से 50 प्रतिशत तक हो जाता था.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संशोधित GST दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू हो जाएंगी. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि GST सुधार के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए उनकी कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं होगा.

Audi की कारों की कीमत में गिरावट
भारतीय बाजार में Audi के नौ ICE-संचालित मॉडल बिक्री के लिए मौजूद है, और जर्मन कार निर्माता ने इनमें से छह कारों की कीमत में कटौती की घोषणा की है. इन मॉडलों में Audi A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 शामिल हैं.

GST 2.0 के तहत Audi की कारों की कीमतों में कटौती
मॉडलमौजूदा कीमतेंनई अनुमानित कीमतअधिकतम कीमत कटौती
Audi A448.89 - 58.25 लाख रुपये46.25 - 55.10 लाख रुपये3.15 लाख रुपये
Audi A667.38 - 73.88 लाख रुपये63.74 - 69.89 लाख रुपये3.99 लाख रुपये
Audi Q346.14 - 56.76 लाख रुपये43.07 - 52.98 लाख रुपये3.78 लाख रुपये
Audi Q568.30 - 74.85 लाख रुपये63.75 - 69.86 लाख रुपये4.99 लाख रुपये
Audi Q792.29 लाख रुपये - 1.2 करोड़ रुपये 86.14 - 93.52 लाख रुपये6.68 लाख रुपये
Audi Q81.18 करोड़ रुपये1.09 करोड़ रुपये8.34 लाख रुपये

ध्यान देने वाली बात यह है कि Audi S5, Q3 Sportback और RSQ8 को इस कटौती के दायरे से बाहर रखा गया है. संशोधित GST दरें लागू होने के बाद ग्राहक इन छह Audi मॉडलों पर कितनी बचत कर सकते हैं, यह आपको उपरोक्त लिस्ट में पता चल गया है.

BMW की कारों की कीमत में कटौती
बात करें BMW India की तो कंपनी यहां 16 ICE-संचालित कारें बेच रही है, लेकिन कंपनी ने अभी तक केवल छह कारों पर ही नई GST दरों को लागू करने की पुष्टि की है, जिनमें BMW 2 Series Gran Coupe, 3 Series LWB, 5 Series LWB, BMW X1, BMW X5 और BMW X7 शामिल हैं. कीमत में संशोधन के बारे में जानने के लिए नीचे लिस्ट देखें...

GST 2.0 के तहत BMW की कारों की कीमतों में कटौती
मॉडलमौजूदा कीमतेंनई अनुमानित कीमतअधिकतम कीमत कटौती
BMW 2 Series Gran Coupe46.90 लाख रुपये45.30 लाख रुपये1.60 लाख रुपये
BMW 3 Series LWB63.90 - 65.30 लाख रुपये60.50 - 61.77 लाख रुपये3.53 लाख रुपये
BMW 5 Series LWB76.50 लाख रुपये72.40 लाख रुपये4.10 लाख रुपये
BMW X152.40 लाख रुपये50.60 लाख रुपये1.80 लाख रुपये
BMW X51 - 1.02 करोड़ रुपये93.70 - 95.48 लाख रुपये6.82 लाख रुपये
BMW X71.34 - 1.38 करोड़ रुपये1.20 - 1.29 करोड़ रुपये9.23 लाख रुपये

फिलहाल, यह देखना बाकी होगा कि क्या कंपनी BMW 7 Series, BMW X3, M4, Z4 आदि जैसे अपने मॉडलों पर GST सुधार के तहत कीमतों में कोई कमी करती है या नहीं, और अगर करती है, तो कितनी कटौती करेगी.

Mercedes Benz की कारों की कीमत में कटौती
जर्मन कार निर्माता Mercedes-Benz की बात करें तो कंपनी भारतीय बाजार में 21 ICE-संचालित मॉडलों की बिक्री कर रही है, लेकिन Audi और BMW की तरह, Mercedes ने भी अभी तक केवल छह मॉडलों के लिए GST सुधार के साथ नई कीमतों का खुलासा किया है. सभी कारों की नई कीमतें नीचे लिस्ट में देखें...

GST 2.0 के तहत Mercedes Benz की कारों की कीमतों में कटौती
मॉडलमौजूदा कीमतेंनई अनुमानित कीमतअधिकतम कीमत कटौती
Mercedes Benz A 200d48.55 लाख रुपये45.95 लाख रुपये2.60 लाख रुपये
Mercedes Benz C 300 AMG Line68.00 लाख रुपये64.30 लाख रुपये3.70 लाख रुपये
Mercedes Benz S 4501.99 करोड़ रुपये1.88 करोड़ रुपये11.00 लाख रुपये
Mercedes Benz GLA 220d 4Matic AMG Line56.50 लाख रुपये52.70 लाख रुपये3.80 लाख रुपये
Mercedes Benz GLC 300 4Matic79.25 लाख रुपये73.95 लाख रुपये5.30 लाख रुपये
Mercedes Benz GLS 450d AMG Line1.44 करोड़ रुपये1.34 करोड़ रुपये10.00 लाख रुपये

इन मॉडलों में Mercedes-Benz A-Class a200d, C-Class C 300 AMG Line, S-Class S 450, GLA 220d AMG Line, GLC 300, और GLS 450d AMG Line शामिल हैं. इसके अलावा, Mercedes-Benz E-Class के लिए कीमतों में 5.2 लाख रुपये की कटौती अलग से की गई है.

MINI India की कारों की कीमत में कटौती
चूंकि मिनी भारत में केवल एक ही ICE-संचालित मॉडल - MINI Cooper S - बेच रही है, इसलिए इसके जीएसटी लाभों को समझना काफी आसान है.

GST 2.0 के तहत Mini Cooper S की कीमतों में कटौती
वेरिएंटमौजूदा कीमतेंनई अनुमानित कीमतअधिकतम कीमत कटौती
Essential Pack46.20 लाख रुपये43.70 लाख रुपये2.50 लाख रुपये
Classic Pack51.95 लाख रुपये49.20 लाख रुपये2.75 लाख रुपये
Favoured Pack55.00 लाख रुपये52.00 लाख रुपये3.00 लाख रुपये
JCW Pack57.50 लाख रुपये54.50 लाख रुपये3.00 लाख रुपये

जीएसटी सुधार लागू होने के बाद MINI Cooper S की कीमत में करीब 3 लाख रुपये तक की कटौती हुई है.

For All Latest Updates

TAGGED:

GST REFORMLUXURY CARS IN INDIALUXURY CAR PRICESGST ON LUXURY CARSLUXURY CAR PRICES AFTER GST REFORM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

सोशल मीडिया पर बैन क्यों! क्यों घबराती हैं सरकारें, जानें भारत सहित दुनियाभर के देशों में फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउंट खोलने की क्या होती है उम्र

आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान-हांगकांग के बीच खेला जाएगा ओपनिंग मैच

गाजा में 70 मारे गए, हमास के कब्जे वाली इमारतें उड़ा रहा इजराइल, अब तक 300 से ज्यादा जख्मी

पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.