नई GST दरों के चलते 11 लाख रुपये तक सस्ती हुईं ये कारें, यहां देखें पूरी लिस्ट
Mercedes-Benz, BMW India, Audi India और MINI India ने अपनी कारों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है.
Published : September 9, 2025 at 3:32 PM IST
हैदराबाद: हाल ही में भारत सरकार ने GST दरों में सुधार किया है, जिसके बाद पैसेंजर कारों की कीमतों में कमी की घोषणा की गई है. GST सुधार के इस क्रम में लग्जरी कार निर्माता कंपनियां जैसे Mercedes-Benz, BMW India, Audi India और MINI India भी शामिल हैं. आगामी 22 सितंबर के बाद इन कंपनियों की लग्जरी कारें खरीदने पर एक्स-शोरूम कीमत पर 11 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.
GST के नए मानदंडों के अनुसार, 4 मीटर से ज्यादा लंबी और/या 1,200cc से अधिक पेट्रोल इंजन और 1,500cc से अधिक डीजल इंजन वाली कारों पर बिना किसी अतिरिक्त सैस के 40 प्रतिशत की एकसमान G ST दर से टैक्स लगाया जाएगा, जबकि पहले इन कारों पर 28 प्रतिशत GST दर के साथ 22 प्रतिशत तक अतिरिक्त सैस लगता था, जिससे प्रभावी ट्रैक्स 45 से 50 प्रतिशत तक हो जाता था.
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संशोधित GST दरें 22 सितंबर, 2025 से लागू हो जाएंगी. यह भी ध्यान देने वाली बात है कि GST सुधार के बाद इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जीएसटी दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, इसलिए उनकी कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं होगा.
Audi की कारों की कीमत में गिरावट
भारतीय बाजार में Audi के नौ ICE-संचालित मॉडल बिक्री के लिए मौजूद है, और जर्मन कार निर्माता ने इनमें से छह कारों की कीमत में कटौती की घोषणा की है. इन मॉडलों में Audi A4, A6, Q3, Q5, Q7 और Q8 शामिल हैं.
|GST 2.0 के तहत Audi की कारों की कीमतों में कटौती
|मॉडल
|मौजूदा कीमतें
|नई अनुमानित कीमत
|अधिकतम कीमत कटौती
|Audi A4
|48.89 - 58.25 लाख रुपये
|46.25 - 55.10 लाख रुपये
|3.15 लाख रुपये
|Audi A6
|67.38 - 73.88 लाख रुपये
|63.74 - 69.89 लाख रुपये
|3.99 लाख रुपये
|Audi Q3
|46.14 - 56.76 लाख रुपये
|43.07 - 52.98 लाख रुपये
|3.78 लाख रुपये
|Audi Q5
|68.30 - 74.85 लाख रुपये
|63.75 - 69.86 लाख रुपये
|4.99 लाख रुपये
|Audi Q7
|92.29 लाख रुपये - 1.2 करोड़ रुपये
|86.14 - 93.52 लाख रुपये
|6.68 लाख रुपये
|Audi Q8
|1.18 करोड़ रुपये
|1.09 करोड़ रुपये
|8.34 लाख रुपये
ध्यान देने वाली बात यह है कि Audi S5, Q3 Sportback और RSQ8 को इस कटौती के दायरे से बाहर रखा गया है. संशोधित GST दरें लागू होने के बाद ग्राहक इन छह Audi मॉडलों पर कितनी बचत कर सकते हैं, यह आपको उपरोक्त लिस्ट में पता चल गया है.
BMW की कारों की कीमत में कटौती
बात करें BMW India की तो कंपनी यहां 16 ICE-संचालित कारें बेच रही है, लेकिन कंपनी ने अभी तक केवल छह कारों पर ही नई GST दरों को लागू करने की पुष्टि की है, जिनमें BMW 2 Series Gran Coupe, 3 Series LWB, 5 Series LWB, BMW X1, BMW X5 और BMW X7 शामिल हैं. कीमत में संशोधन के बारे में जानने के लिए नीचे लिस्ट देखें...
|GST 2.0 के तहत BMW की कारों की कीमतों में कटौती
|मॉडल
|मौजूदा कीमतें
|नई अनुमानित कीमत
|अधिकतम कीमत कटौती
|BMW 2 Series Gran Coupe
|46.90 लाख रुपये
|45.30 लाख रुपये
|1.60 लाख रुपये
|BMW 3 Series LWB
|63.90 - 65.30 लाख रुपये
|60.50 - 61.77 लाख रुपये
|3.53 लाख रुपये
|BMW 5 Series LWB
|76.50 लाख रुपये
|72.40 लाख रुपये
|4.10 लाख रुपये
|BMW X1
|52.40 लाख रुपये
|50.60 लाख रुपये
|1.80 लाख रुपये
|BMW X5
|1 - 1.02 करोड़ रुपये
|93.70 - 95.48 लाख रुपये
|6.82 लाख रुपये
|BMW X7
|1.34 - 1.38 करोड़ रुपये
|1.20 - 1.29 करोड़ रुपये
|9.23 लाख रुपये
फिलहाल, यह देखना बाकी होगा कि क्या कंपनी BMW 7 Series, BMW X3, M4, Z4 आदि जैसे अपने मॉडलों पर GST सुधार के तहत कीमतों में कोई कमी करती है या नहीं, और अगर करती है, तो कितनी कटौती करेगी.
Mercedes Benz की कारों की कीमत में कटौती
जर्मन कार निर्माता Mercedes-Benz की बात करें तो कंपनी भारतीय बाजार में 21 ICE-संचालित मॉडलों की बिक्री कर रही है, लेकिन Audi और BMW की तरह, Mercedes ने भी अभी तक केवल छह मॉडलों के लिए GST सुधार के साथ नई कीमतों का खुलासा किया है. सभी कारों की नई कीमतें नीचे लिस्ट में देखें...
|GST 2.0 के तहत Mercedes Benz की कारों की कीमतों में कटौती
|मॉडल
|मौजूदा कीमतें
|नई अनुमानित कीमत
|अधिकतम कीमत कटौती
|Mercedes Benz A 200d
|48.55 लाख रुपये
|45.95 लाख रुपये
|2.60 लाख रुपये
|Mercedes Benz C 300 AMG Line
|68.00 लाख रुपये
|64.30 लाख रुपये
|3.70 लाख रुपये
|Mercedes Benz S 450
|1.99 करोड़ रुपये
|1.88 करोड़ रुपये
|11.00 लाख रुपये
|Mercedes Benz GLA 220d 4Matic AMG Line
|56.50 लाख रुपये
|52.70 लाख रुपये
|3.80 लाख रुपये
|Mercedes Benz GLC 300 4Matic
|79.25 लाख रुपये
|73.95 लाख रुपये
|5.30 लाख रुपये
|Mercedes Benz GLS 450d AMG Line
|1.44 करोड़ रुपये
|1.34 करोड़ रुपये
|10.00 लाख रुपये
इन मॉडलों में Mercedes-Benz A-Class a200d, C-Class C 300 AMG Line, S-Class S 450, GLA 220d AMG Line, GLC 300, और GLS 450d AMG Line शामिल हैं. इसके अलावा, Mercedes-Benz E-Class के लिए कीमतों में 5.2 लाख रुपये की कटौती अलग से की गई है.
MINI India की कारों की कीमत में कटौती
चूंकि मिनी भारत में केवल एक ही ICE-संचालित मॉडल - MINI Cooper S - बेच रही है, इसलिए इसके जीएसटी लाभों को समझना काफी आसान है.
|GST 2.0 के तहत Mini Cooper S की कीमतों में कटौती
|वेरिएंट
|मौजूदा कीमतें
|नई अनुमानित कीमत
|अधिकतम कीमत कटौती
|Essential Pack
|46.20 लाख रुपये
|43.70 लाख रुपये
|2.50 लाख रुपये
|Classic Pack
|51.95 लाख रुपये
|49.20 लाख रुपये
|2.75 लाख रुपये
|Favoured Pack
|55.00 लाख रुपये
|52.00 लाख रुपये
|3.00 लाख रुपये
|JCW Pack
|57.50 लाख रुपये
|54.50 लाख रुपये
|3.00 लाख रुपये
जीएसटी सुधार लागू होने के बाद MINI Cooper S की कीमत में करीब 3 लाख रुपये तक की कटौती हुई है.