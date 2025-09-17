GST रिफॉर्म: 3KW रूफटॉप सौर सिस्टम की कीमत में होगी भारी कटौती, अब सस्ते में मिलेगी बिजली
ऊर्जा मंत्रालय ने जानकारी दी कि GST रिफॉर्म से रूफटॉप सोलर सिस्टम की कीमत में 10,500 रुपये तक की कटौती होगी.
Published : September 17, 2025 at 6:45 PM IST
नई दिल्ली: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि GST रिफॉर्म से नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला की दरें 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएंगी. इससे रूफटॉप सौर प्रणाली घरों के लिए अधिक किफायती हो जाएगी, जिससे 3 किलोवाट (किलोवाट) वाले रूफटॉप सिस्टम की कीमत लगभग 9,000 रुपये से 10,500 रुपये कम हो जाएगी.
इस कदम से लाखों परिवारों के लिए सौर ऊर्जा अपनाना आसान हो जाएगा और 'पीएम सूर्य घर' मुफ़्त बिजली योजना के तहत बड़े पैमाने पर इसे अपनाने में तेज़ी आएगी. सरकार के इस कदम से स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की लागत भी कम होगी, जिससे बिजली और भी सस्ती हो जाएगी और घरों, किसानों, उद्योगों और डेवलपर्स को सीधा लाभ होगा.
मंत्रालय ने कहा कि, "उदाहरण के लिए, उपयोगिता-स्तरीय सौर परियोजना की पूंजीगत लागत, जो आमतौर पर लगभग 3.5-4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट होती है, अब प्रति मेगावाट 20-25 लाख रुपये की बचत होगी." इसी तरह, 500 मेगावाट के सौर पार्क के पैमाने पर, परियोजना लागत में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमी आएगी.
GST में कमी से स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा शुल्कों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली खरीद का वित्तीय बोझ कम होगा. इससे देश भर में बिजली खरीद लागत में 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हो सकती है.
अंतिम उपभोक्ताओं को सस्ती और स्वच्छ बिजली की बेहतर पहुंच का लाभ मिलेगा, जिससे भारत के बिजली क्षेत्र की दीर्घकालिक स्थिरता को बल मिलेगा. पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को भी काफ़ी लाभ होगा. लगभग 2.5 लाख रुपये की लागत वाला 5 HP का सौर पंप अब लगभग 17,500 रुपये सस्ता हो जाएगा.
10 लाख सौर पंपों के पैमाने पर, किसानों को सामूहिक रूप से 1,750 करोड़ रुपये की बचत होगी, जिससे सिंचाई अधिक किफायती और टिकाऊ हो जाएगी. कम GST, मॉड्यूल और कम्पोनेंट्स की लागत में 3-4 प्रतिशत की कमी लाकर, भारत में निर्मित नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाएगा, जिससे 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल को समर्थन मिलेगा.
भारत का साल 2030 तक 100 गीगावाट सौर मैन्युफैक्चरिंग क्षमता का लक्ष्य है, और यह सुधार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग केंद्रों में नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा. मंत्रालय ने कहा कि, "यह देखते हुए कि प्रत्येक गीगावाट मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लगभग 5,000 रोज़गार सृजित करती है, यह सुधार अगले दशक में 5-7 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गारों को बढ़ावा दे सकता है, जिससे भारत का स्वच्छ ऊर्जा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र मज़बूत होगा."
GST में कटौती से न केवल ऊर्जा की समान लागत कम होगी, बल्कि निवेशकों का विश्वास भी बढ़ेगा, जिससे बिजली खरीद समझौतों पर तेज़ी से हस्ताक्षर हो सकेंगे और परियोजनाओं को जल्दी शुरू किया जा सकेगा.