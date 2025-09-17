ETV Bharat / technology

GST रिफॉर्म: 3KW रूफटॉप सौर सिस्टम की कीमत में होगी भारी कटौती, अब सस्ते में मिलेगी बिजली

नवीकरणीय ऊर्जा की सांकेतिक तस्वीर ( फोटो - IANS Photo )

By ETV Bharat Tech Team Published : September 17, 2025 at 6:45 PM IST 3 Min Read

नई दिल्ली: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि GST रिफॉर्म से नवीकरणीय ऊर्जा मूल्य श्रृंखला की दरें 12 प्रतिशत से घटकर 5 प्रतिशत हो जाएंगी. इससे रूफटॉप सौर प्रणाली घरों के लिए अधिक किफायती हो जाएगी, जिससे 3 किलोवाट (किलोवाट) वाले रूफटॉप सिस्टम की कीमत लगभग 9,000 रुपये से 10,500 रुपये कम हो जाएगी. इस कदम से लाखों परिवारों के लिए सौर ऊर्जा अपनाना आसान हो जाएगा और 'पीएम सूर्य घर' मुफ़्त बिजली योजना के तहत बड़े पैमाने पर इसे अपनाने में तेज़ी आएगी. सरकार के इस कदम से स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की लागत भी कम होगी, जिससे बिजली और भी सस्ती हो जाएगी और घरों, किसानों, उद्योगों और डेवलपर्स को सीधा लाभ होगा. मंत्रालय ने कहा कि, "उदाहरण के लिए, उपयोगिता-स्तरीय सौर परियोजना की पूंजीगत लागत, जो आमतौर पर लगभग 3.5-4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट होती है, अब प्रति मेगावाट 20-25 लाख रुपये की बचत होगी." इसी तरह, 500 मेगावाट के सौर पार्क के पैमाने पर, परियोजना लागत में 100 करोड़ रुपये से अधिक की कमी आएगी. GST में कमी से स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा शुल्कों में कमी आने की उम्मीद है, जिससे वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) पर बिजली खरीद का वित्तीय बोझ कम होगा. इससे देश भर में बिजली खरीद लागत में 2,000 से 3,000 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत हो सकती है.