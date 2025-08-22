ETV Bharat / technology

Google ला रहा 'Gemini for Home', जो लेगा Google Assistant की जगह - GEMINI FOR HOME FEATURE

गूगल अब गूगल असिस्टेंट की जगह 'Gemini for Home' को लेकर आने वाला है, जो गूगल असिस्टेंट से भी ज्यादा समझदार है.

Now get a more personalized experience with the 'Hey Google' command
‘Hey Google’ कमांड के साथ अब मिलेगा और पर्सनलाइज्ड अनुभव (फोटो क्रेडिट: Google)
Published : August 22, 2025 at 2:11 PM IST

हैदराबाद: अगर आपको गूगल असिस्टेंट की आदत हो गई है तो अब गूगल ने आपके लिए एक नई व्यवस्था कर दी है, जिसकी मदद से आपका गूगल असिस्टेंट अब पहले से भी ज्यादा समझदार बन जाएगा और आपको बेहतर के साथ-साथ पर्सनलाइज्ड अनुभव मिलेगा. गूगल ने आज घोषणा कि है अपने गूगल असिस्टेंट को अपडेट कर रहा है, जिसका नाम “Gemini for Home” है. यह एक बिल्कुल नया वॉयस असिस्टेंट, जिसे Google Home के लिए पेश किया जा रहा है.

गूगल का नया वॉयस असिस्टेंट यानी Gemini for Home अब Gemini आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से रन करेगा और धीरे-धीरे Google Assistant की जगह लेगा. इसकी मदद से यूज़र्स स्मार्ट लाइट्स, म्यूज़िक, टाइमर सेट करना और सवालों के जवाब जैसे काम हाथों का इस्तेमाल किए बिना भी कर पाएंगे. इसे अक्टूबर से रोलआउट करना शुरू किया जाएगा.

गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि इसके लिए एक अर्ली एक्सेस प्रोग्राम की शुरुआत होगी, जिसमें फ्री और पेड दोनों ऑप्शन्स होंगे. गूगल का कहना है कि यूज़र्स गूगल असिस्टेंट की तरह ही Gemini for Home को भी “Hey Google” कहकर एक्टिवेट कर पाएंगे. यह आपके घर में मौजूद सभी डिवाइसेज़ पर काम करेगा और परिवार के हर सदस्य और मेहमानों के लिए भी यह काफी यूज़फुल होगा.

Google Assistant का नया एआई रूप

गूगल का यह कदम काफी दिलचस्प है, क्योंकि गूगल मोबाइल पर एआई फीचर्स के मामले में तो बाकी कंपनियों से आगे है, लेकिन घर पर एआई असिस्टेंट के मामले में कंपनी Amazon के Alexa Plus से पीछे रही है, जो कि पहले ही दुनिया भर के लाखों घर में मौजूद है.

अब तक Google ने Gemini के तहत कई फीचर्स पेश किए हैं, जैसे- नई वॉयस, बेहतर बातचीत, Nest कैमरा में AI फीचर्स और कुछ स्पीकर्स पर Gemini विकल्प आदि. हालांकि, ये सभी फीचर्स एक कंप्लीट असिस्टेंट की तरह नहीं थे. अब गूगल ने Gemini for Home के रूप में एक कंप्लीट एआई असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है.

Google Home और Nest के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर, Anish Kattukaran के अनुसार, Gemini for Home का अनुभव काफी नया होगा. यह गूगल के एआई मॉडल की एडवांस रीजनिंग, इनफेरेंस और सर्च कैपिबिलीज़ का उपयोग कर सकता है. इसे खासतौर पर घर के लिए कस्टमाइज़ किया गया है ताकि बातचीत और काम ज्यादा स्वाभाविक और आसान तरीके से हो पाए. इसका मतलब है कि अब नया एआई गूगल असिस्टेंट किसी भी कमांड को बेहतर तरीके, भाव और इरादे से समझ सकेगा.

गूगल ने अपने आधिकारिक पोस्ट के जरिए एक उदाहरण दिया और समझाया कि यह असिस्टेंट कैसे काम करेगा. उदाहरण के लिए, यह असिस्टेंट ऐसे निर्देशों को समझ सकेगा जैसे — “मेरे बेडरूम को छोड़कर बाकी सभी जगह की लाइट बंद कर दो” या “इस साल की रेस कार वाली समर ब्लॉकबस्टर फिल्म का गाना चलाओ" या “ब्रोकली को परफेक्ट ब्लांच करने के लिए टाइमर सेट करो.” यह लिस्ट बनाना, कैलेंडर एंट्री करना और रिमाइंडर सेट करना भी पहले से आसान बना देगा.

इसमें एक और बड़ा बदलाव “Gemini Live” का शामिल होना है. इसमें oogle Home पर बातचीत और भी इंटरैक्टिव हो जाएगी. अब आप बार-बार Hey Google कहे बिना भी बातचीत कर पाएंगे. इससे आप खाना बनाने में मदद ले सकते हैं, नई कार खरीदने की योजना बना सकते हैं, या डिशवॉशर ठीक करने का तरीका पूछ सकते हैं. इसके अलावा यह बच्चों के लिए बेडटाइम स्टोरीज़ जैसी क्रिएटिव चीज़ें भी बना सकेगा.

