हैदराबाद: एंड्रॉयज ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर यूज़र्स अपने डिवाइस में ऐप्स को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहरी सोर्स से भी ऐप्स इंस्टॉल करते हैं, जिसे "साइडलोडिंग" कहते हैं. बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं, जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं होते हैं, क्योंकि डेवलपर्स गूगल की अप्रूवल प्रक्रिया या पहचान सत्यापन (Identity Verification) से बचने की कोशिश करते हैं. नए और शौकिया डेवलपर्स के लिए तो अपनी समझ को बढ़ाने के लिए भी ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ फ्रॉड डेवलपर्स इस छूट का फायदा उठाकर मैलवेयर फैलाते हैं.

अब क्या बदल रहा है?

गूगल के मुताबिक, अब गूगल एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके जरिए मैलवेयर फैलाने वालों पर लगाम लगाई जा सकेगी. गूगल ने घोषणा की है कि अब वह सभी ऐप डेवलपर्स की पहचान को वेरिफाई करेगा, फिर चाहे वो ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया गया हो या किसी और सोर्स से. यह नया “डेवलपर वेरिफिकेशन रूल” सिर्फ उन एंड्रॉयड डिवाइस पर ही लागू होगा, जो गूगल द्वारा सर्टिफाइड हैं यानी जिनमें Play Store, Play Services और अन्य Google Mobile Services पहले से मौजूद हैं.

गूगल का कहना है कि यह बदलाव यूज़र्स को मैलवेयर और फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाने के लिए किया जा रहा है. हालांकि, गूगल उस ऐप में मौजूद कंटेंट और उनके सोर्स की जांच नहीं करेगा बल्कि सिर्फ डेवलपर की पहचान की पुष्टि करेगा.

डेवलपर्स को क्या जानकारी देनी होगी?

अगर डेवलपर्स प्ले स्टोर के बार से ऐप्स का डिस्ट्रिबूशन करना चाहते हैं तो उन्हें एक नए Android Developer Console के ज़रिए अपनी पहचान को वेरीफाई करना होगा. इसमें उन्हें अपना कानूनी नाम, पता, ईमेल और फोन नंबर डालना होगा. अगर डेवलपर कोई संगठन है तो उन्हें वेबसाइट और D-U-N-S नंबर भी देना होगा.

इसके बारे में गूगल ने बिल्कुल क्लियर किया है कि यह जानकारी यूज़र्स को नहीं दिखाई जाएगी, ताकि शौकिया और छात्र डेवलपर्स की प्राइवेसी बनी रहे. उनके लिए एक अलग तरह का Developer Console अकाउंट बनाया जाएगा जिसमें कम वेरिफिकेशन की ज़रूरत होगी और कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देनी होगी. अगर किसी डेवलपर के पास पहले से ही गूगल प्ले कंसोल अकाउंट है, तो वह उसी से अपने नॉन-प्ले ऐप्स को रजिस्टर कर सकता है.

यह नियम कब लागू होगा?

गूगल इस नए और बेहद जरूरी बदलाव को स्टेप-वाइज लागू करेगा. जो कुछ इस प्रकार हैं:

अक्टूबर 2025: गूगल एक शुरुआती एक्सेस प्रोग्राम शुरू करेगा, जिसमें डेवलपर्स पार्टिशिपेट कर सकेंगे, सुझाव दे सकेंगे और प्राथमिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे.

मार्च 2026: सभी डेवलपर्स के लिए प्रोग्राम खुलेगा.

सितंबर 2026: ब्राज़ील, इंडोनेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड में यह नियम लागू होगा.

2027: वैश्विक स्तर पर विस्तार होगा.

Google ने इन देशों को पहले चरण के लिए चुना है क्योंकि यहां धोखाधड़ी वाले ऐप्स की घटनाएं अधिक होती हैं.