Google Gemini का नया अवतार: अब चैट नहीं, Instagram जैसी फीड में मिलेगा पूरा AI एक्सपीरियंस!

जेमिनी का नया इंटरफेस टेस्टिंग फेज़ में है. ( फोटो क्रेडिट: ETV Bharat )

Published : October 4, 2025 at 5:28 PM IST

हैदराबाद: Google अपने AI चैटबॉट Gemini को अब एक नए और फ्रेश लुक देने की तैयारी कर रहा है. अब तक जेमिनी का इंटरफेस काफी सिंपल था, जिसमें आपको नीचे टेक्स्ट बॉक्स और ऊपर बातचीत की डिटेल्स दिखाई देती है. अब कंपनी अपने इस इंटरफेस को बदलने की तैयारी कर रही है ताकियूज़र्स को एक नया और अट्रैक्टिव डिज़ाइन मिले और उससे उनका इंगेजमेंट बढ़ें. जेमिनी का नया डिज़ाइन दिखने और यूज़ करने में Instagram जैसा होगा, जिसमें यूज़र्स फीड को स्क्रॉल कर पाएंगे. आइए हम आपको गूगल जेमिनी के इस नए अपकमिंग अवतार के बारे में बताते हैं. गूगल जेमिनी का नया इंटरफेस Android Authority की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Google Gemini के नए होमस्क्रीन पर एक स्क्रोलेबल फीड नज़र आएगा, जिसमें अलग-अलग प्रॉम्प्ट्स दिखाई देंगे. इसका मतलब है कि यूज़र्स को अब खुद से टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्हें बस स्क्रोलेबल फीड में से एक प्रॉम्प्ट चुनना होगा और अपनी चैट को शुरू करना होगा. इन प्रॉम्प्ट्स में कुछ क्रिएटिव ऑप्शन्स भी होंगे जैसे - “Teleport me to deep space”, “Give me a vintage grunge look”, और “Quiz me on basic biology”. जेमिनी में आने वाले इस फीचर से समझ में आता है कि गूगल अपने इस एआई चैटबॉट को सिर्फ चैटिंग तक की सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि यूज़र्स को एआई चैटबॉट में भी इंस्टाग्राम जैसा एक्सपीरियंस देना चाहता है, ताकि यूज़र्स को एआई चैटबॉट यूज़ करने में भी मज़ा आए.