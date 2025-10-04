ETV Bharat / technology

Google Gemini का नया अवतार: अब चैट नहीं, Instagram जैसी फीड में मिलेगा पूरा AI एक्सपीरियंस!

OpenAI के Sora की सफलता के बाद गूगल जेमिनी में इंस्टाग्राम जैसा इंटरफेस लाने की तैयारी कर रहा है.

The new interface of Gemini is currently in the testing phase.
जेमिनी का नया इंटरफेस टेस्टिंग फेज़ में है. (फोटो क्रेडिट: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 4, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Google अपने AI चैटबॉट Gemini को अब एक नए और फ्रेश लुक देने की तैयारी कर रहा है. अब तक जेमिनी का इंटरफेस काफी सिंपल था, जिसमें आपको नीचे टेक्स्ट बॉक्स और ऊपर बातचीत की डिटेल्स दिखाई देती है. अब कंपनी अपने इस इंटरफेस को बदलने की तैयारी कर रही है ताकियूज़र्स को एक नया और अट्रैक्टिव डिज़ाइन मिले और उससे उनका इंगेजमेंट बढ़ें. जेमिनी का नया डिज़ाइन दिखने और यूज़ करने में Instagram जैसा होगा, जिसमें यूज़र्स फीड को स्क्रॉल कर पाएंगे. आइए हम आपको गूगल जेमिनी के इस नए अपकमिंग अवतार के बारे में बताते हैं.

गूगल जेमिनी का नया इंटरफेस

Android Authority की एक रिपोर्ट के मुताबिक, Google Gemini के नए होमस्क्रीन पर एक स्क्रोलेबल फीड नज़र आएगा, जिसमें अलग-अलग प्रॉम्प्ट्स दिखाई देंगे. इसका मतलब है कि यूज़र्स को अब खुद से टाइप करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्हें बस स्क्रोलेबल फीड में से एक प्रॉम्प्ट चुनना होगा और अपनी चैट को शुरू करना होगा. इन प्रॉम्प्ट्स में कुछ क्रिएटिव ऑप्शन्स भी होंगे जैसे - “Teleport me to deep space”, “Give me a vintage grunge look”, और “Quiz me on basic biology”. जेमिनी में आने वाले इस फीचर से समझ में आता है कि गूगल अपने इस एआई चैटबॉट को सिर्फ चैटिंग तक की सीमित नहीं रखना चाहता है, बल्कि यूज़र्स को एआई चैटबॉट में भी इंस्टाग्राम जैसा एक्सपीरियंस देना चाहता है, ताकि यूज़र्स को एआई चैटबॉट यूज़ करने में भी मज़ा आए.

इसके अलावा जेमिनी के नए इंटफेस में “Create Image” और “Deep Research” जैसे टूल्स के लिए शॉर्टकट्स भी दिए जा सकते हैं. इससे यूज़र्स को इन जरूरी चीजों का एक्सेस जल्दी मिल सकेगा. रिपोर्ट के अनुसार, गूगल का नया इंटरफेस अभी तक आम लोगों के लिए लॉन्च नहीं किया गया है, बल्कि इसे एक रिवर्स इंजीनियर ने ऐप कोड से एक्टिव किया है. इसका मतलब है कि गूगल अभी तक इस डिज़ाइन को इंटरनली टेस्ट कर रहा है.

बदल रहा है एआई चैटबॉट

अब इतना तो साफ हो गया है कि जेमिनी के इस नए इंटरफेस के लॉन्च होने के बाद गूगल का यह एआई चैटबॉट ChatGPT, DeepSeek या Perplexity जैसे बाकी एआई चैटबॉट्स को काफी कड़ी टक्कर देगा. इन सभी चैटबॉट का इंटरफेस बेसिक डिज़ाइन पर भी आधारित है. हालांकि, OpenAI ने हाल ही में एक नया वीडियो जनरेशन मॉडल Sora 2 लॉन्च किया है. इससे पहले कंपनी Sora लॉन्च किया था, जो खुद एक एआई-बेस्ड सोशल मीडिया ऐप है. ऐसे में साफ है कि ओपनएआई अब सिर्फ एक मामूली एआई चैटबॉट नहीं बल्कि इंस्टाग्राम और TikTok जैसे शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया ऐप को भी टक्कर देने की तैयारी कर रही है. हाल ही में आई रिपोर्ट के मुताबिक, सोरा अमेरिका में एप्पल ऐप स्टोर का नंबर-1 ऐप भी बन गया था. ऐसे में गूगल ने भी अब कमर कस ली है और अपने एआई चैटबॉट जेमिनी का लुक धीरे-धीरे बदलने की तैयारी शुरू कर दी है.

यह भी पढ़ें: OpenAI ने लॉन्च किया Sora 2, अब टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स से बनाएं रियल वीडियो

For All Latest Updates

TAGGED:

GOOGLE GEMINI NEW UPDATEGEMINI APP REDESIGNGOOGLE GEMINI INTERFACE CHANGEGEMINI AI NEW FEATURESGEMINI VS CHATGPT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में इलेक्शन कमीशन की राजनीतिक दलों के साथ हाई लेवल मीटिंग खत्म, ये पार्टियां नहीं हुई शामिल

अब आधार कार्ड अपडेट कराना महंगा हुआ, बायोमेट्रिक और दस्तावेज सुधार के लिए देने होंगे ज्यादा पैसे

H1B वीजा को लेकर 8 प्वॉइंट्स में खत्म करें कन्फ्यूजन

IND vs WI 1st Test: भारत ने तीन दिन में जीता टेस्ट, वेस्टइंडीज को पारी और 140 रनों से हराया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.