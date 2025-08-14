ETV Bharat / technology

Google Pixel 10 Pro Fold का टीज़र रिलीज़, फर्स्ट लुक के साथ कीमत भी हुई लीक - GOOGLE PIXEL 10 PRO FOLD FIRST LOOK

गूगल ने पिक्सल 10 प्रो फोल्ड का टीज़र रिलीज़ किया है, जिसमें फोन का डिजाइन देखने को मिल रहा है.

Google Pixel 10 Pro Fold
Google Pixel 10 Pro Fold का टीज़र वीडियो रिलीज़ (फोटो क्रेडिट: Google)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 14, 2025 at 10:44 AM IST

3 Min Read

हैदराबाद: गूगल अगले हफ्ते एक नया लॉन्च इवेंट आयोजित करने वाली है, जिसमें कंपनी नए पिक्सल फोन्स को लॉन्च करेगी. इस फोन सीरीज में कई पिक्सल फोन्स लॉन्च किए जाएंगे. ये फोन्स पिक्सल 10 सीरीज का हिस्सा होंगे. गूगल ने इस लॉन्च इवेंट से पहले Google Pixel 10 Pro Fold का एक छोटा सा टीज़र वीडियो रिलीज़ किया है. इस वीडियो को कंपनी ने बीते मंगलवार को रिलीज़ किया है और इसमें फोन का डिजाइन देखने को मिल रहा है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

इस वीडियो टीज़र में फोन के अंदर का डिस्प्ले या अनफोल्डेड डिस्प्ले और पीछे का कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है. टीज़र में फोन का एक ग्रे दिखाई दे रहा है, जो कि पहले Pixel 10 की वीडियो में भी देखने को मिला था.

Pixel 10 Pro Fold का डिजाइन

यह वीडियो सिर्फ 30 सेकंड का है, लेकिन इससे इतना तो साफ पता चलता है कि Pixel 10 Pro Fold का डिज़ाइन काफी हद तक Pixel 9 Pro Fold जैसा ही रहने वाला है. गूगल के नए फोल्ड फोन के बारे में आ रही ख़बरों में यही बात सुनने को मिली थी कि गूगल अपने अगले फोल्डेबल फोन के डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं करेगी.

Pixel 10 Pro Fold के किसी स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन को पानी और धूल से बचाने के लिए IP68 rating मिल सकती है. इसके अलावा कुछ लीक्स रिपोर्ट्स में बताया गया था कि कंपनी इस फोन को ग्रीन और गोल्ड कलर्स में लॉन्च कर सकती है. बहरहाल, कंपनी ने अभी तक ग्रे कलर को तो कंफर्म कर दिया है.

इसके अलावा इस वीडियो टीज़र के डिस्क्रिप्शन में गूगल ने 20 अगस्त को होने वाले गूगल पिक्सल 10 इवेंट की तारीख तो मेंशन की है, लेकिन यह नहीं बताया है कि Google Pixel 10 Pro Fold को अगस्त में ही लॉन्च किया जाएगा या अक्टूबर में. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ख़बर आई थी कि गूगल अपने पिक्सल फोन को अगस्त में होने वाले लॉन्च इवेंट नहीं बल्कि अक्टूबर में लॉन्च कर सकता है.

बहरहाल, पिक्सल 10 प्रो फोल्ड फोन की कीमत भी लीक हुई है. स्मार्टप्रिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक Pixel 10 Pro Fold का 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भारत में 1,72,999 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है. आपको बता दें कि Pixel 9 Pro Fold के 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट को भी भारत में 1,72,999 रुपये में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इस फोन की कीमत 1,29,999 रुपये है.

यह भी पढ़ें: Google ने पेश किया नया 'प्रिफर्ड सोर्स' फीचर, अपनी पसंदीदा न्यूज को कर सकेंगे पर्सनलाइज

हैदराबाद: गूगल अगले हफ्ते एक नया लॉन्च इवेंट आयोजित करने वाली है, जिसमें कंपनी नए पिक्सल फोन्स को लॉन्च करेगी. इस फोन सीरीज में कई पिक्सल फोन्स लॉन्च किए जाएंगे. ये फोन्स पिक्सल 10 सीरीज का हिस्सा होंगे. गूगल ने इस लॉन्च इवेंट से पहले Google Pixel 10 Pro Fold का एक छोटा सा टीज़र वीडियो रिलीज़ किया है. इस वीडियो को कंपनी ने बीते मंगलवार को रिलीज़ किया है और इसमें फोन का डिजाइन देखने को मिल रहा है. आइए हम आपको इस फोन के बारे में बताते हैं.

इस वीडियो टीज़र में फोन के अंदर का डिस्प्ले या अनफोल्डेड डिस्प्ले और पीछे का कैमरा सेटअप दिखाई दे रहा है. टीज़र में फोन का एक ग्रे दिखाई दे रहा है, जो कि पहले Pixel 10 की वीडियो में भी देखने को मिला था.

Pixel 10 Pro Fold का डिजाइन

यह वीडियो सिर्फ 30 सेकंड का है, लेकिन इससे इतना तो साफ पता चलता है कि Pixel 10 Pro Fold का डिज़ाइन काफी हद तक Pixel 9 Pro Fold जैसा ही रहने वाला है. गूगल के नए फोल्ड फोन के बारे में आ रही ख़बरों में यही बात सुनने को मिली थी कि गूगल अपने अगले फोल्डेबल फोन के डिजाइन में कोई खास बदलाव नहीं करेगी.

Pixel 10 Pro Fold के किसी स्पेसिफिकेशन्स की डिटेल्स कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फोन को पानी और धूल से बचाने के लिए IP68 rating मिल सकती है. इसके अलावा कुछ लीक्स रिपोर्ट्स में बताया गया था कि कंपनी इस फोन को ग्रीन और गोल्ड कलर्स में लॉन्च कर सकती है. बहरहाल, कंपनी ने अभी तक ग्रे कलर को तो कंफर्म कर दिया है.

इसके अलावा इस वीडियो टीज़र के डिस्क्रिप्शन में गूगल ने 20 अगस्त को होने वाले गूगल पिक्सल 10 इवेंट की तारीख तो मेंशन की है, लेकिन यह नहीं बताया है कि Google Pixel 10 Pro Fold को अगस्त में ही लॉन्च किया जाएगा या अक्टूबर में. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ख़बर आई थी कि गूगल अपने पिक्सल फोन को अगस्त में होने वाले लॉन्च इवेंट नहीं बल्कि अक्टूबर में लॉन्च कर सकता है.

बहरहाल, पिक्सल 10 प्रो फोल्ड फोन की कीमत भी लीक हुई है. स्मार्टप्रिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक Pixel 10 Pro Fold का 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट भारत में 1,72,999 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है. आपको बता दें कि Pixel 9 Pro Fold के 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट को भी भारत में 1,72,999 रुपये में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इस फोन की कीमत 1,29,999 रुपये है.

यह भी पढ़ें: Google ने पेश किया नया 'प्रिफर्ड सोर्स' फीचर, अपनी पसंदीदा न्यूज को कर सकेंगे पर्सनलाइज

For All Latest Updates

TAGGED:

GOOGLE TEASES PIXEL 10 PRO FOLDGOOGLE PIXEL 10 PRO FOLDPIXEL 10 PRO FOLD SPECIFICATIONSPIXEL 10 PRO FOLD PRICE IN INDIAGOOGLE PIXEL 10 PRO FOLD FIRST LOOK

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

रिजर्व कोच में अनरिजर्व्ड यात्री बढ़ा रहे परेशानी, कंफर्म टिकट के बाद भी नहीं मिल रही सीट, AC कोच में भी घुस जाते हैं लोग

ट्रेन में यात्री का केयरटेकर बना रेल मदद ऐप, जोधपुर में हर शिकायत का 21 मिनट में समाधान

खग्रास चंद्रग्रहण 7 सितंबर को, भारत में भी दिखेगा, इन राशियों को फायदा, तो इन्हें होगा नुकसान

क्या आप जानते हैं कि भारत के कई राज्यों के लोग आज भी केले के पत्ते पर खाना क्यों खाते हैं?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.