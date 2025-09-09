ETV Bharat / technology

Google Search का AI Mode अब हिंदी में भी उपलब्ध, जानें इस्तेमाल करने का तरीका

गूगल सर्च का एआई मोड Gemini 2.5 के कस्टम वर्जन पर बेस्ड है. इससे यूज़र्स को लंबे, मुश्किल और बारीक सवालों के जवाब पूछने की सुविधा मिलती है. आप गूगल सर्च के एआई मोड से ट्रिप प्लान कर सकते हैं या किसी टॉपिक के बारे में काफी डिटेल्स में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. एआई मोड एक मल्टीमॉडल फीचर है. इसका मतलब है कि आप सिर्फ टेक्स्ट से ही नहीं बल्कि आवाज़ या इमेज के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं.

हैदराबाद: गूगल ने अपने एआई मोड को अब हिंदी में भी ग्लोबली लॉन्च कर दिया है. भारत में गूगल सर्च एआई मोड को सिर्फ इंग्लिश में ही लॉन्च किया गया था, लेकिन अब इसे हिंदी में भी लॉन्च कर दिया गया है. इस नए अपडेट के साथ अब गूगल सर्च का पूरा इंटरफेस भी हिंदी में उपलब्ध करा दिया गया है. इससे हिंदी भाषा के यूज़र्स के लिए इंटरैक्शन और भी आसान हो गया है.

गूगल ने अपने ब्लॉग पोस्ट में एक उदाहरण देते हुए समझाया कि एआई मोड कैसे किसी सवाल के कई फैक्टर्स को समझकर भी जवाब दे सकता हैं. उदाहरण के तौर पर गूगल ने बताया कि एक यूज़र अपनी बालकनी की तस्वीर अपलोड करता है और गूगल सर्च एआई मोड से पूछता है, "बारिश के इस मौसम में यहां एक छोटा सा गार्डन बनाना चाहता हूं. रात में खिलने वाले कौन से खुशबूदार पौधे लगाऊं ताकि चाय पीते हुए लोकल ट्रेन और शहर का नज़ारा देख सकूं?"

Google Search का नया एआई मोड (फोटो क्रेडिट: Google India)

गूगल का कहना है कि उनका एआई मोड इस सवाल की बारीकियों को समझ सकता है- जैसे गार्डन बनाने की इच्छा, खुशबूदार और रात में खिलने वाले फूलों की चाहत, और खास लोकेशन. एआई मोड इन सभी बारीकियों को समझकर उसके हिसाब से पर्सनलाइज्ड सुझाव देता है. एआई मोड का जवाब आने के बाद यूज़र्स हिंदी में ही उस जवाब पर फॉलो-अप सवाल भी पूछ सकते हैं, जैसे: "क्या रात की रानी और मूनफ्लावर की देखभाल आसानी से हो सकती है?"

गूगल के अनुसार एआई मोड मुश्किल सवालों के लिए आसान और व्यापक जवाब देने में सक्षम है. से अगर कोई यूज़र किसी खास महीने में फैमिली वेकेशन के लिए दो देशों की तुलना करना चाहे, तो AI Mode एक टेबल के रूप में सारी जानकारी एक साथ दिखा सकता है, जिससे यूज़र्स को अपनी दो में से किसी एक ट्रिप को चुनना आसान हो जाएगा.