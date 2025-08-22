हैदराबाद: अगर आप गूगल सर्च का यूज़ करते हैं तो पिछले कुछ हफ्तों से आपने AI Mode का भी इस्तेमाल किया होगा. गूगल ने अपने गूगल सर्च फीचर में एआई मोड लॉन्च किया था, जिसके जरिए गूगल अपने यूज़र्स को किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए अपने खास एआई मोड का इस्तेमाल करता है और यूज़र्स को पहले की तुलना में बेहतर और सटीक रिजल्ट्स मिलने लगे. अब गूगल सर्च एआई मोड और ज्यादा स्मार्ट हो गया है. अब यह अपने यूज़र्स को सिर्फ जवाब ही नहीं बल्कि सुझाव भी देगा और एक एजेंटिंग एआई या यूं कहे कि एक एआई असिस्टेंट के रूप में काम करेगा.

गूगल ने अपने एक ब्लॉग पोस्ट के जरिए घोषणा की है कि अब गूगल सर्च का एआई मोड और भी ज्यादा पर्सनलाइज़्ड और एजेंटिक हो गया है. इससे यूज़र्स अपने सवालों का जवाब जानने के साथ-साथ सवाल भी पूछ पाएंगे और अपने कामों को तेजी से निपटा भी पाएंगे.

गूगल ने अपने एआई मोड में कई नई एजेंटिक क्षमताएं जोड़ दी हैं, जिसकी शुरुआत रेस्टोरेंट रिज़र्वेशन से हो रही है. आने वाले वक्त में यूज़र्स इस फीचर की मदद से लोकल सर्विस अपॉइंटमेंट और इवेंट टिकट्स को भी बुक कर पाएंगे और ऐसे कई अन्य काम भी एआई मोड से करवा पाएंगे.

कैसे काम करेगा एआई मोड का नया रूप?

उदाहरण के तौर पर, अब यूज़र्स एआई मोड से ऐसा कुछ पूछ सकते हैं कि- “मुझे दोस्तों के साथ डिनर करना है - 6 लोग, शुक्रवार रात, साउथ दिल्ली में, इटालियन खाना चाहिए." इस सवाल के बाद एआई मोड आपके इन सभी कंडीशन्स को ध्यान में रखते हुए कई रिज़र्वेशन प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट्स पर रियल-टाइम उपलब्धता को खुद ही सर्च करेगा और एक क्यूरेटेड लिस्ट आपके सामने लाएगा. उसके बाद यूज़र्स सीधे बुकिंग पेज पर जाकर अंतिम कदम पूरा कर सकते हैं.

गूगल ने इस फीचर को यूज़र्स के लिए उपलब्ध कराने के लिए अपने roject Mariner, Knowledge Graph, Google Maps और कई पार्टनर प्लेटफॉर्म्स जैसे OpenTable, Resy, Tock, Ticketmaster, StubHub, SeatGeek और Booksy की मदद भी ली है.

हालांकि, गूगल ने इस नए फीचर को फिलहाल अमेरिका में Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए “Agentic capabilities in AI Mode” नाम के लैब्स एक्सपेरिमेंट के तहत शुरू किया गया है. एआई मोड अब यूज़र्स की पसंद और रुचियों के आधार पर पर्सनलाइज़्ड रिज़ल्ट दिखाएगा. जैसे - अगर कोई यूज़र सर्च करता है: “मेरे पास सिर्फ एक घंटा है, जल्दी लंच के लिए कोई जगह बताओ.” तो AI Mode यूज़र की पिछली बातचीत, सर्च हिस्ट्री और मैप्स में देखे गए स्थानों के आधार पर सुझाव देगा. अगर यूज़र को इटालियन खाना, प्लांट-बेस्ड मील्स और आउटडोर सीटिंग पसंद है, तो रिज़ल्ट्स उसी अनुसार होंगे.

इसका मतलब है कि एआई मोड आपके द्वारा पहले दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से पर्सनलाइज़्ड रिजल्ट्स पेश करेगा. हालांकि, यूज़र्स अपनी पर्सनलाइज़ेशन सेटिंग्स को गूगल अकाउंट में जाकर कभी भी बदल सकते हैं. उसके बाद आपको नए रिजल्ट्स मिलेंगे और पुराने सुझावों के आधार पर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे.

दोस्तों और परिवार के साथ शेयर

अब अब एआई मोड से मिले किसी भी सुझाव को या जानकारी को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या परिवार के साथ आसानी से शेयर कर सकते हैं. आप सिर्फ शेयर के बटन पर टैप करके लिंक भेज सकते हैं, जिसमें सामने वाला इंसान उसी जवाब से आगे की बातचीत शुरू कर सकता है.फॉलो-अप सवाल पूछ सकता है और खुद से एक्सप्लोर कर सकता है.