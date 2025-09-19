ETV Bharat / technology

Google ने Chrome में लॉन्च किया Gemini AI, अब ब्राउज़र खुद करेगा काम

Gemini के साथ अब Chrome ब्राउज़र यूज़र के लिए काम भी करेगा और पासवर्ड बदलने जैसे टास्क खुद संभालेगा.

The Gemini icon in Chrome will now appear at the top right corner of the Chrome window.
क्रोम में जेमिनी का आइकन अब क्रोम की विंडो के टॉप राइट में दिखाई देगा (फोटो क्रेडिट: Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : September 19, 2025 at 2:04 PM IST

हैदराबाद: Google ने अपने पॉपुलर ब्राउज़र क्रोम में Gemini AI को लॉन्च कर दिया है. इससे यूज़र्स को अब गूगल क्रोम पर ब्राउज़िंग करने यानी किसी भी चीज के बारे में सर्च करने का एक नया अनुभव मिलेगा. अब Google क्रोम सिर्फ एक साधारण ब्राउज़र नहीं बल्कि यूज़र्स का एक स्मार्ट असिस्टेंट भी बन चुका है, जो अपने यूज़र्स की जरूरतों को समझता है और उसके हिसाब से ही काम करता है. इस फीचर को फिलहाल अमेरिका में Windows और macOS यूज़र्स के लिए रोलआउट किया गया है. हालांकि, इसका इस्तेमाल करने के लिए इन यूज़र्स को अपनी ब्राउज़र की भाषा को इंग्लिश में ही सेट करना होगा.

गूगल ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, Gemini का आइकन अब क्रोम की विंडो के टॉप राइट में दिखाई देगा. इस आइकन पर क्लिक करके यूज़र एआई फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं. इस फीचर की खास बात है कि यह यूज़र के खुले हुए टैब्स से जानकारी समेट सकता है, उन्हें तुलना कर सकता है और एक सारांश भी दे सकता है. इतना ही नहीं, ब्राउज़र में Gemini का नया “recall” फीचर अब आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री को खुद पढ़कर पुराने पेज की जरूरी जानकारी फिर से सामने लाने में भी सक्षम है. इसका मतलब है कि अब आपको पुरानी जानकारियों को ढूंढने के लिए बार-बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी.

AI से लैस नया Omnibox

गूगल ने अब क्रोम के एड्रेस बार यानी Google Omnibox में भी एआई फीचर्स जोड़ दिए हैं. अब यूज़र्स वेबसाइट खोलते समय यानी URL टाइप करते समय ही उस पेज से जुड़े सवाल को भी एड्रेस बार में AI Mode एक्टिवेट करके पूछ सकते हैं. इसके अलावा आप फॉलो-अप सवाल भी पूछ सकते हैं.

Google ने यह भी बताया है कि आने वाले महीनों में Gemini को “agentic” बनाया जाएगा. इसका मतलब है कि यूज़र अपने घरेलू कामों जैसे- हेयरकट अपॉइंटमेंट बुक करने या ग्रॉसरी ऑर्डर करने वाले काम भी ब्राउज़र को सौंप सकते हैं.

इन सभी चीजों के अलावा गूगल ने सिक्योरिटी के लिए भी कई अपडेट्स जारी किए हैं. क्रोम में लोगों को फ्रॉड चीजों से बचाने के लिए नए सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए गए हैं. Gemini AI आने वाले समय में Chrome को पासवर्ड एजेंट के रूप में भी काम करने देगा. यूज़र्स चुनिंदा वेबसाइट्स जैसे Coursera, Spotify, Duolingo और H&M पर सिर्फ एक क्लिक में अपना पासवर्ड बदल पाएंगे.

