Google ने Chrome में लॉन्च किया Gemini AI, अब ब्राउज़र खुद करेगा काम

हैदराबाद: Google ने अपने पॉपुलर ब्राउज़र क्रोम में Gemini AI को लॉन्च कर दिया है. इससे यूज़र्स को अब गूगल क्रोम पर ब्राउज़िंग करने यानी किसी भी चीज के बारे में सर्च करने का एक नया अनुभव मिलेगा. अब Google क्रोम सिर्फ एक साधारण ब्राउज़र नहीं बल्कि यूज़र्स का एक स्मार्ट असिस्टेंट भी बन चुका है, जो अपने यूज़र्स की जरूरतों को समझता है और उसके हिसाब से ही काम करता है. इस फीचर को फिलहाल अमेरिका में Windows और macOS यूज़र्स के लिए रोलआउट किया गया है. हालांकि, इसका इस्तेमाल करने के लिए इन यूज़र्स को अपनी ब्राउज़र की भाषा को इंग्लिश में ही सेट करना होगा.

गूगल ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, Gemini का आइकन अब क्रोम की विंडो के टॉप राइट में दिखाई देगा. इस आइकन पर क्लिक करके यूज़र एआई फीचर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं. इस फीचर की खास बात है कि यह यूज़र के खुले हुए टैब्स से जानकारी समेट सकता है, उन्हें तुलना कर सकता है और एक सारांश भी दे सकता है. इतना ही नहीं, ब्राउज़र में Gemini का नया “recall” फीचर अब आपकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री को खुद पढ़कर पुराने पेज की जरूरी जानकारी फिर से सामने लाने में भी सक्षम है. इसका मतलब है कि अब आपको पुरानी जानकारियों को ढूंढने के लिए बार-बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी.

AI से लैस नया Omnibox