Gemini AI के लिए Google का नया अपडेट, फ्री और पेड यूज़र्स के लिए तय की लिमिट

गूगल ने जेमिनी को यूज़ करने की लिमिट सेट की है. ( फोटो क्रेडिट: The keyboard )

हैदराबाद: गूगल ने अपने जेमिनी एआई मॉडल्स को यूज़ करने के लिए एक नई लिमिट सेट कर दी है. कंपनी ने जेमिनी ऐप्स लिमिट्स एंड अपग्रेड्स फॉर गूगल एआई सब्सक्राइबर्स (Gemini Apps limits & upgrades for Google AI subscribers) सपोर्ट पेज पर अब फ्री और पेड यूज़र्स के लिए नए नियमों की डिटेल्स को विस्तार में उपलब्ध करा दिया है. इस अपडेट के जरिए गूगल अपनी सर्विस और फीचर्स को लेकर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देना चाहता है.

Google AI Pro सब्सक्राइबर्स के लिए

अगर आप Google AI Pro वाला पेड प्लान लेते हैं, जिसकी कीमत $19.99 प्रति महीना है, तो इसमें आपको काफी ज्यादा एक्सेस मिलेगा. भारत में इस प्लान की कीमत 1,950 रुपये प्रति महीना है, लेकिन पहले महीने में इसके लिए एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्हें रोज एआई टूल्स की जरूरत होती है और उन्हें ज्यादा आउटपुट की जरूरत होती है.

इसमें रोज़ाना 100 Gemini 2.5 Pro प्रॉम्प्ट्स की सुविधा मिलेगा.

इस प्लान को खरीदने वाले यूज़र्स रोज़ 1,000 इमेज जनरेशन या एडिटिंग की सुविधा मिलेगी.

इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को रोज़ Veo 3 Fast से 3 वीडियो जनरेट का फीचर मिलेगा.

इस प्लान के यूज़र्स को रोज़ाना 20 Deep Research रिपोर्ट्स तक की सुविधा मिलेगी.

Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए

अगर आप Google AI Ultra वाला पेड प्लान लेते हैं, जिसकी कीमत $249.99 प्रति महीना है, तो इसमें आपको काफी ज्यादा एक्सेस मिलेगा. भारत में इसकी कीमत 24,500 रुपये प्रति महीना है, लेकिन पहले तीन महीने के लिए कीमत 12,200 रुपये प्रति महीना है. यह प्लान खासतौर पर उन प्रोफेशनल्स और ऑर्गनाइजेशन्स के लिए है जो बड़े स्केल पर AI का इस्तेमाल करते हैं.

इस प्लान को इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स को रोज 500 Gemini 2.5 Pro प्रॉम्प्ट्स की सुविधा मिलेगी.

इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को रोज 1,000 इमेज जनरेशन या एडिटिंग की सुविधा मिलेगी.

इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को रोज़ Veo 3 Fast से 5 वीडियो जनरेट का फीचर मिलेगा.

इस प्लान के यूज़र्स को रोज़ाना 200 Deep Research रिपोर्ट्स तक की सुविधा मिलेगी.