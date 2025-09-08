ETV Bharat / technology

Gemini AI के लिए Google का नया अपडेट, फ्री और पेड यूज़र्स के लिए तय की लिमिट

Google ने Gemini AI के लिए सब्सक्रिप्शन के हिसाब से अलग-अलग लिमिट्स तय की हैं ताकि यूज़र्स को सर्विस की क्लियर जानकारी मिल सके.

Published : September 8, 2025 at 4:45 PM IST

हैदराबाद: गूगल ने अपने जेमिनी एआई मॉडल्स को यूज़ करने के लिए एक नई लिमिट सेट कर दी है. कंपनी ने जेमिनी ऐप्स लिमिट्स एंड अपग्रेड्स फॉर गूगल एआई सब्सक्राइबर्स (Gemini Apps limits & upgrades for Google AI subscribers) सपोर्ट पेज पर अब फ्री और पेड यूज़र्स के लिए नए नियमों की डिटेल्स को विस्तार में उपलब्ध करा दिया है. इस अपडेट के जरिए गूगल अपनी सर्विस और फीचर्स को लेकर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी देना चाहता है.

Gemini के फ्री यूज़र्स के लिए

  • अगर आप Gemini 2.5 Pro को फ्री अकाउंट से यूज़ कर रहे हैं, तो आपको रोज़ाना सिर्फ 5 प्रॉम्प्ट्स की लिमिट मिलेगी, इसमें 32,000 टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो शामिल है.
  • इसके अलावा फ्री यूज़र्स को हर दिन 100 इमेज जनरेट या एडिट करने की सुविधा मिलेगी.
  • डीप रिसर्च फीचर की बात करें तो यूज़र्स हर महीने अधिकतम 5 रिपोर्ट्स के लिए डीप रिसर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं.
  • हालांकि, ऑडियो ओवरव्यूज़ (Audio Overviews) के लिए गूगल ने कोई लिमिट सेट नहीं की है. हर यूज़र रोज़ 20 ओवरव्यू बना सकते हैं.

Google AI Pro सब्सक्राइबर्स के लिए

अगर आप Google AI Pro वाला पेड प्लान लेते हैं, जिसकी कीमत $19.99 प्रति महीना है, तो इसमें आपको काफी ज्यादा एक्सेस मिलेगा. भारत में इस प्लान की कीमत 1,950 रुपये प्रति महीना है, लेकिन पहले महीने में इसके लिए एक भी रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यह प्लान खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जिन्हें रोज एआई टूल्स की जरूरत होती है और उन्हें ज्यादा आउटपुट की जरूरत होती है.

  • इसमें रोज़ाना 100 Gemini 2.5 Pro प्रॉम्प्ट्स की सुविधा मिलेगा.
  • इस प्लान को खरीदने वाले यूज़र्स रोज़ 1,000 इमेज जनरेशन या एडिटिंग की सुविधा मिलेगी.
  • इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को रोज़ Veo 3 Fast से 3 वीडियो जनरेट का फीचर मिलेगा.
  • इस प्लान के यूज़र्स को रोज़ाना 20 Deep Research रिपोर्ट्स तक की सुविधा मिलेगी.

Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए

अगर आप Google AI Ultra वाला पेड प्लान लेते हैं, जिसकी कीमत $249.99 प्रति महीना है, तो इसमें आपको काफी ज्यादा एक्सेस मिलेगा. भारत में इसकी कीमत 24,500 रुपये प्रति महीना है, लेकिन पहले तीन महीने के लिए कीमत 12,200 रुपये प्रति महीना है. यह प्लान खासतौर पर उन प्रोफेशनल्स और ऑर्गनाइजेशन्स के लिए है जो बड़े स्केल पर AI का इस्तेमाल करते हैं.

  • इस प्लान को इस्तेमाल करने वाले यूज़र्स को रोज 500 Gemini 2.5 Pro प्रॉम्प्ट्स की सुविधा मिलेगी.
  • इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को रोज 1,000 इमेज जनरेशन या एडिटिंग की सुविधा मिलेगी.
  • इस प्लान के सब्सक्राइबर्स को रोज़ Veo 3 Fast से 5 वीडियो जनरेट का फीचर मिलेगा.
  • इस प्लान के यूज़र्स को रोज़ाना 200 Deep Research रिपोर्ट्स तक की सुविधा मिलेगी.
फीचर्सGemini Basic (फ्री प्लान)Google AI Pro (₹1,950/माह)Google AI Ultra (₹24,500/माह)
2.5 Pro प्रॉम्प्ट्स5/day100/day500/day
2.5 Flash प्रॉम्प्ट्ससामान्य उपयोगउच्चतम उपयोगउच्चतम उपयोग
कॉन्सटेक्स्ट साइज32,000 टोकन1 मिलियन टोकन1 मिलियन टोकन
ऑडियो ओवरव्यूज़20/day20/day20/day
डीप रिसर्च5/माह20/दिन200/दिन
डीप थिंकउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं10/day (192,000 टोकन)
इमेज जनरेशन/एडिटिंग100/day1,000/day1,000/day
शेड्यूल्ड एक्शन्सउपलब्ध नहीं10 एक्टिव एक्शन्स10 एक्टिव एक्शन्स
वीडियो जनरेशनउपलब्ध नहीं3/day (Veo 3 Fast)5/day (Veo 3)
अतिरिक्त फीचर्समॉडल के अनुसार उपयोग सीमाएंकुछ नए फीचर्स तक प्राथमिकताकुछ नए फीचर्स तक प्राथमिक
