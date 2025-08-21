Google Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: पढ़ें और जानें गूगल के इन नए पिक्सल फोन्स का अंतर, कौनसा खरीदेंगे आप?

हैदराबाद: गूगल ने कल अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपना एक एनुअल इवेंट आयोजित किया. इस इवेंट का नान मेड बाय गूगल (Made by Google 2025) था. इस इवेंट में गूगल ने कई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है, जिनमें से सबसे खास Google Pixel 10 Series है. इस सीरीज में कंपनी ने चार गूगल पिक्सल फोन्स को लॉन्च किया है, जिनमें Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold भी शामिल हैं. Pixel 10 Pro Fold इस सीरीज का एक फोल्डेबल स्मार्टफोन है.

हम अपने इस आर्टिकल में इस नई पिक्सल फोन सीरीज के पहले दो फोन्स की तुलना करने जा रहे हैं. हम Pixel 10 और Pixel 10 Pro के तमाम फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स की तुलना करेंगे. इससे आपको खुद ही दोनों फोन्स के अंतर समझ में आएंगे और आप तय कर पाएंगे कि आपकी जरूरत के हिसाब से कौनसा फोन लेना ठीक है.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: डिस्प्ले की तुलना

Pixel 10: इस फोन में 6.3 इंच की Actua OLED Display (1080 x 2424 पिक्सल्स) दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है. इस फोन में 60Hz से लेकर 120Hz तक की स्मूद रिफ्रेश रेट दी गई है. इस फोन में Corning Gorilla Glass Victus 2 कवर ग्लास दिया गया है. इस फोन की स्क्रीन HDR सपोर्ट के साथ आती है और फोन का पीक ब्राइटनेस 3000 निट्स है.

Pixel 10 Pro: इस फोन में 6.3 इंच की Super OLED Actua Display (1080 x 2424 पिक्सल्स) दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 है. इस फोन में 1Hz से लेकर 120Hz तक की स्मूद रिफ्रेश रेट दी गई है. इस फोन में Corning Gorilla Glass Victus 2 कवर ग्लास दिया गया है. इस फोन की स्क्रीन HDR सपोर्ट के साथ आती है और फोन का पीक ब्राइटनेस 3300 निट्स है.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: प्रोसेसर, ओएस और सिक्योरिटी की तुलना

Pixel 10: इस फोन में प्रोसेसर के लिए Google Tensor G5 चिपसेट दिया गया है, जो Titan M2 सिक्योरिटी क्रोप्रोसेसर के साथ आता है. यह फोन गूगल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 पर रन करता है. इसमें गूगल का अपना VPN फ्री में मिलता है, मतलब जब भी आप नेट चलाओ - चाहे पब्लिक Wi-Fi हो या कोई अनजान नेटवर्क - आपका डेटा हमेशा सेफ रहेगा, ऐसा कंपनी का दावा है. इसके अंदर Tensor सिक्योरिटी कोर, Titan M2 चिप और Trusty वाला सिस्टम है, जो फोन को अंदर से तगड़ा प्रोटेक्शन देता है. इसका मतलब है कि गूगल ने इस फोन को यूज़ करने वाले यूज़र्स की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखा है.

Pixel 10 Pro: इस फोन में प्रोसेसर के लिए Google Tensor G5 चिपसेट दिया गया है, जो Titan M2 सिक्योरिटी क्रोप्रोसेसर के साथ आता है. यह फोन गूगल के लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 पर रन करता है. इसमें भी वही VPN फ्री में मिलता है, लेकिन सिक्योरिटी का लेवल थोड़ा और हाई है. इसमें भी वही Tensor कोर, Titan M2 चिप और Trusty वाला Trusted Execution Environment है, जो फोन को हैकिंग वगैरह से बचाता है.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: कैमरा सेटअप और वीडियो रिकॉर्डिंग की तुलना

Pixel 10 का बैक कैमरा सेटअप:

इस फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. इसका मेन कैमरा 48 MP Quad PD wide camera सेंसर के साथ आता है, जिसके साथ ƒ/1.70 अपर्चर और 82° फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट मिलता है. इससे कम रोशनी में अच्छी फोटो आने का दावा किया गया है और यह मैक्रो फोकस भी देता है.

सेंसर के साथ आता है, जिसके साथ ƒ/1.70 अपर्चर और 82° फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट मिलता है. इससे कम रोशनी में अच्छी फोटो आने का दावा किया गया है और यह मैक्रो फोकस भी देता है. इस फोन का दूसरा बैक कैमरा 13MP अल्ट्रावाइड लेंस के साथ आता है और यह कैमरा भी Quad PD टेक्नोलॉजी के साथ ƒ/2.2 अपर्चर और 120° फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट करता है.

के साथ आता है और यह कैमरा भी Quad PD टेक्नोलॉजी के साथ ƒ/2.2 अपर्चर और 120° फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट करता है. इस फोन का तीसरा बैक कैमरा 10.8MP टेलीफोटो लेंस के साथ आता है, जो Dual PD टेक्नोलॉजी, ƒ/3.1 अपर्चर, 5x ऑप्टिकल ज़ूम और 23° फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट करता है.

के साथ आता है, जो Dual PD टेक्नोलॉजी, ƒ/3.1 अपर्चर, 5x ऑप्टिकल ज़ूम और 23° फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट करता है. इसके कैमरा सेटअप में Super Res Zoom सपोर्ट मिलता है, जिससे 20x तक डिजिटल ज़ूम और 0.6x, 1x, 5x, 10x तक ऑप्टिकल क्वालिटी बनी रहती है.

इस फोन के बैक कैमरा से 24/30/60 FPS पर 4K Video Recording की जा सकती है. इसके अलावा आप 24/30/60 FPS पर 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पर वाइड कैमरा में डुअल एक्सपोज़र फीचर भी मिलता है. इस फोन में 20x तक डिजिटल वीडियो ज़ूम सपोर्ट भी मिलता है.

Pixel 10 Pro का बैक कैमरा सेटअप:

इस फोन के पिछले हिस्से पर भी ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है, लेकिन ये पिक्सल 10 के बैक कैमरा सेटअप की तुलना थोड़ा ज्यादा बेहतर लग रहा है. हम यह स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स के आधार पर कह रहे हैं.

इस फोन के पिछले हिस्सा का मेन कैमरा 50 MP Octa PD wide camera सेंसर के साथ आता है. इसके साथ ƒ/1.68 अपर्चर और 82° फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट मिलता है.

इस फोन का दूसरा बैक कैमरा 48MP के अल्ट्रावाइड सेंसर के साथ आता है, जिसमें Quad PD टेक्नोलॉजी और ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ ƒ/1.7 अपर्चर और 123° का वाइड एंगल सपोर्ट मिलता है. यह कैमरा सेंसर ग्रुप फोटो या लैंडस्कैप फोटो के लिए अच्छा हो सकता है. इस सेंसर के साथ मैक्रो फोकस सपोर्ट भी मिलता है.

इस फोन का तीसरा बैक कैमरा 48MP टेलीफोटो सेंसर के साथ आता है. इसमें 5x ऑप्टिकल ज़ूम और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन है, ƒ/2.8 अपर्चर और 22° फील्ड ऑफ व्यू सपोर्ट मिलता है.

इसमें Pro Res Zoom सपोर्ट मिलता है, जिससे आपको 100x तक डिजिटल ज़ूम सपोर्ट मिलता है, और 0.5x, 1x, 2x, 5x, 10x तक ऑप्टिकल क्वालिटी बनी रहती है.

इस फोन के बैक कैमरा से आप वीडियो बूस्ट से पावर्ड 24/30 FPS पर 8K video recording कर सकते हैं. इसके अलावा आप 24/30/60 FPS पर 4K video recording भी कर सकते हैं. आप इस फोन से 24/30/60 FPS पर 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं. इस फोन के बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करते वक्त आपको वाइड कैमरा पर डुअल एक्सपोज़र और 20x तक सुपर रिजॉल्यूशन वाला ज़ूम वीडियो सपोर्ट भी मिलता है.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: फ्रंट कैमरा की तुलना

Pixel 10: इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए 10.5MP का Dual PD selfie camera सेंसर दिया गया है, जो ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ आता है. इस सेंसर का अपर्चर ƒ/2.2 और यह 95° अल्ट्रावाइड फिल्ड ऑफ व्यू के साथ आता है.

Pixel 10 Pro: इस फोन में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए 42MP का Dual PD selfie camera सेंसर दिया गया है, जो ऑटोफोकस सपोर्ट के साथ आता है. इस सेंसर का अपर्चर ƒ/2.2 और यह 103° अल्ट्रावाइड फिल्ड ऑफ व्यू के साथ आता है.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: बैटरी और फास्ट चार्जिंग की तुलना

Pixel 10: इसमें थोड़ी बड़ी बैटरी दी गई है, जो 4970mAh के साथ आती है. कंपनी का दावा है कि यह बैटरी 24+ घंटे आराम से चलती है और Extreme Battery Saver ऑन करने पर 100 घंटे तक का बैकअप देती है. इस फोन को 30W USB-C PPS चार्जर से सिर्फ 30 मिनट में 55% तक चार्ज किया जा सकता है. इसमें Pixelsnap वायरलेस चार्जिंग (Qi2-certified) भी सपोर्ट करता है, जिससे आप बिना केबल के 15W तक की स्पीड से चार्ज कर सकते हो.

Pixel 10 Pro: इस फोन में 4870 mAh की बैटरी मिलती है. कंपनी का कहना है कि इस फोन की बैटरी नॉर्मल यूज़ में 24 घंटे से ज्यादा चल जाती है. अगर आप Extreme Battery Saver ऑन कर दें, तो ये फोन करीब 100 घंटे तक टिक सकता है. इस फोन को 30W USB-C PPS चार्जर से सिर्फ 30 मिनट में 55% तक चार्ज किया जा सकता है. इसमें Pixelsnap वायरलेस चार्जिंग (Qi2-certified) भी सपोर्ट करता है, जिससे आप बिना केबल के 15W तक की स्पीड से चार्ज कर सकते हो.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: रैम और स्टोरेज की तुलना

Pixel 10: इस फोन में 12GB RAM के साथ स्टोरेज के लिए 128GB और 256GB के दो वेरिएंट्स मिलते हैं.

Pixel 10 Pro: इस फोन में 16GB RAM के साथ स्टोरेज के लिए 128GB और 256GB के दो वेरिएंट्स मिलते हैं. इसके अलावा इसमें 16GB RAM के साथ 512 GB Zoned UFS स्टोरेज 1 TB with Zoned UFS स्टोरेज वेरिएंट भी मिलता है.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: दोनों फोन्स के सेम एआई फीचर्स

दोनों फोन्स में Google का पावरफुल Gemini AI सिस्टम इनबिल्ट है, जिसमें शामिल हैं Gemini Nano और Gemini Live जैसे फीचर्स जो ऑन-डिवाइस और लाइव इंटरैक्शन को आसान बनाते हैं. Gemini Apps के ज़रिए आप अलग-अलग टूल्स और सर्विसेज को AI से कंट्रोल कर सकते हैं. Pixel Screenshots में Magic Cue की मदद से स्क्रीनशॉट्स से स्मार्ट जानकारी निकाली जा सकती है. Circle to Search फीचर से आप किसी भी चीज़ को स्क्रीन पर सर्कल करके तुरंत सर्च कर सकते हैं. Live Translate और Call Assist जैसे फीचर्स कॉल और बातचीत को रियल टाइम में समझने और ट्रांसलेट करने में मदद करते हैं – खासकर हिंदी ऑडियंस के लिए बेहद काम का.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: दोनों फोन्स के सेम ऑडियो फीचर्स

ऑडियो एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए दोनों फोन्स में स्टेरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, जो क्लियर और बैलेंस्ड साउंड देते हैं. तीन माइक्रोफोन सिस्टम के साथ Noise Suppression टेक्नोलॉजी भी है, जिससे कॉल्स और रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड शोर कम होता है. Spatial Audio सपोर्ट के ज़रिए आपको 3D साउंड का अनुभव मिलता है – चाहे आप मूवी देख रहे हों या म्यूजिक सुन रहे हों.

Pixel 10 vs Pixel 10 Pro: भारत में दोनों फोन्स की कीमत

अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक भारत में इन दोनों फोन्स के 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट्स मार्केट में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध कराए गए हैं.

Google Pixel 10 के 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 79,999 रुपये है. इसे यूज़र्स Indigo, Frost, Lemongrass और Obsidian कलर्स में खरीद सकते हैं.

Google Pixel 10 Pro के 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 1,09,999 रुपये है. इसे यूज़र्स Indigo, Frost, Lemongrass और Obsidian कलर्स में खरीद सकते हैं. इसे यूज़र्स Moonstone, Jade, Porcelain और Obsidian कलर्स में खरीद सकते हैं.

फ़ीचर Pixel 10 Pixel 10 Pro डिस्प्ले 6.3" Actua OLED, 1080×2424, 422 PPI, 60–120Hz 6.3" Super Actua LTPO OLED, 1280×2856, 495 PPI, 1–120Hz ब्राइटनेस HDR: 2000 nits, Peak: 3000 nits HDR: 2200 nits, Peak: 3300 nits प्रोसेसर Google Tensor G5 + Titan M2 Google Tensor G5 + Titan M2 बैटरी 4970 mAh typical, 100 घंटे तक Extreme Battery Saver 4870 mAh typical, 100 घंटे तक Extreme Battery Saver फास्ट चार्जिंग 55% in ~30 mins (30W USB-C PPS charger) 55% in ~30 mins (30W USB-C PPS charger) वायरलेस चार्जिंग Pixelsnap Qi2-certified up to 15W Pixelsnap Qi2-certified up to 15W रैम और स्टोरेज 12 GB RAM, 128 GB / 256 GB 16 GB RAM, 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB कैमरा (रियर) 48 MP wide + 13 MP ultrawide + 10.8 MP telephoto (5x zoom) 50 MP wide + 48 MP ultrawide + 48 MP telephoto (5x zoom) कैमरा फीचर्स Super Res Zoom (20x), Macro Focus, Night Sight, Portrait Mode, Long Exposure Pro Res Zoom (100x), High-Res Portrait (50 MP), Action Pan, Pro Controls वीडियो रिकॉर्डिंग 4K @ 24/30/60 FPS, 1080p @ 24/30/60 FPS, Audio Magic Eraser 8K @ 24/30 FPS (Video Boost), 4K/1080p, Cinematic Blur, Night Sight Video फ्रंट कैमरा 10.5 MP, ƒ/2.2, 95° ultrawide 42 MP, ƒ/2.2, 103° ultrawide, autofocus डिज़ाइन और ड्यूरैबिलिटी Gorilla Glass Victus 2, Satin finish, IP68 water/dust resistant Gorilla Glass Victus 2, Polished finish, IP68 water/dust resistant ऑपरेटिंग सिस्टम Android 16 Android 16 AI फीचर्स Gemini Nano, Magic Cue, Circle to Search, Live Translate, Call Assist वही सभी फीचर्स + Pro Controls, Video Boost

