ETV Bharat / technology

आज लॉन्च होगी Google Pixel 10 Series, जानें कब और कैसे देखें 'Made by Google' इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग - GOOGLE PIXEL 10 SERIES

आज गूगल अपने एनुअल इवेंट में नई पिक्सल 10 सीरीज के साथ वियरेबल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाली है.

Pixel Smartwatch and earbuds are also launch in Made by Google 2025
Made by Google 2025 इवेंट में पिक्सल स्मार्टवॉच और ईयरबड्स भी लॉन्च होंगे. (फोटो क्रेडिट: Google Store)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 10:31 AM IST

3 Min Read

हैदराबाद: Google आज अपना एनुअल इवेंट आयोजित करने वाला है, जो कि वो हर साल कर सकता है. इस इवेंट के जरिए गूगल हर साल अपने नई पिक्सल फोन (Google Pixel 10 Series) सीरीज को लॉन्च करता है और इस साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. गूगल के इस एनुअल इवेंट का नाम “Made by Google” है. इस इवेंट की शुरुआत भारतीय समयानुसार आज रात में होगी. आप अपने घर में बैठे-बैठे भी इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. आइए हम आपको मेड बाय गूगल इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देखने की टाइमिंग और तरीका बताते हैं. इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आज गूगल अपने कौन-कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता है.

कब और कैसे देखें इवेंट?

इस इवेंट को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित ब्रुकलिन में आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगी. आप इस इवेंट को Google Store, YouTube और गूगल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इवेंट में Jimmy Fallon, Stephen Curry और Jonas Brothers जैसे कई सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हो सकते हैं.

नए पिक्सल फोन्स की लिस्ट

ऊपर बताए गए तरीके और टाइम पर आप गूगल के इस एनुअल इवेंट को अपने घर, गाड़ी, ऑफिस या किसी भी जगह से देख सकते हैं. अब हम गूगल के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले संभावित प्रोडक्ट्स पर गौर करते हैं. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल इस साल अपने इस एनुअल इवेंट में चार नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकता है, जिनके नाम Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold हो सकते हैं. हालांकि, कुछ रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि गूगल Pixel 10 Pro Fold को अक्टूबर में लॉन्च कर सकती है.

बहरहाल, गूगल के ये सभी अपकमिंग पिक्सल फोन्स Tensor G5 चिपसेट के साथ आएंगे, जो TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. गूगल ने अपने इन फोन्स के कैमरा और बैटरी में भी सुधार किया है, जिसके कारण यूज़र्स को पहले की तुलना में बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस साल लॉन्च होने वाले पिक्सल फोन की कीमत में पिछले साल लॉन्च हुए पिक्सल फोन्स के कीमत की तुलना में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि नए पिक्सल फोन्स के दाम पिछले साल लॉन्च हुए पिक्सल फोन्स की तरह ही हो सकते हैं.

स्मार्टवॉच और ईयरबड्स भी होंगे लॉन्च

मेड बाय गूगल इवेंट में कंपनी पिक्सल स्मार्टफोन्स के अलावा अपनी नई स्मार्टवॉच - Pixel Watch 4 भी लॉन्च कर सकती है. इस वॉच को कंपनी दो साइज - 41mm और 45mm और दो वर्ज़न - WiFi व LTE दोनों में लॉन्च कर सकती है. इस स्मार्टवॉच में प्रोसेसर के लिए Snapdragon W5 Gen 1 चिप और नया Google M55 को-प्रोसेसर होने की उम्मीद जताई जा रही है.

पिक्सल फोन्स और पिक्सल स्मार्टवॉच के अलावा गूगल अपने इस एनुअल इवेंट में एक नया ईयरबड्स भी लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम Google Pixel Buds 2a है. यह गूगल का एक बजट-फ्रेंडली TWS होगा जिसमें बेहतर Active Noise Cancellation (ANC) दी जा सकती है. इस ईयरबड्स की बैटरी लाइफ 7 घंटे और चार्जिंग केस के साथ मिलाकर 20 घंटे तक की हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Google Pixel 10 Pro Fold का टीज़र रिलीज़, फर्स्ट लुक के साथ कीमत भी हुई लीक

हैदराबाद: Google आज अपना एनुअल इवेंट आयोजित करने वाला है, जो कि वो हर साल कर सकता है. इस इवेंट के जरिए गूगल हर साल अपने नई पिक्सल फोन (Google Pixel 10 Series) सीरीज को लॉन्च करता है और इस साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. गूगल के इस एनुअल इवेंट का नाम “Made by Google” है. इस इवेंट की शुरुआत भारतीय समयानुसार आज रात में होगी. आप अपने घर में बैठे-बैठे भी इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. आइए हम आपको मेड बाय गूगल इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देखने की टाइमिंग और तरीका बताते हैं. इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आज गूगल अपने कौन-कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता है.

कब और कैसे देखें इवेंट?

इस इवेंट को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित ब्रुकलिन में आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगी. आप इस इवेंट को Google Store, YouTube और गूगल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इवेंट में Jimmy Fallon, Stephen Curry और Jonas Brothers जैसे कई सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हो सकते हैं.

नए पिक्सल फोन्स की लिस्ट

ऊपर बताए गए तरीके और टाइम पर आप गूगल के इस एनुअल इवेंट को अपने घर, गाड़ी, ऑफिस या किसी भी जगह से देख सकते हैं. अब हम गूगल के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले संभावित प्रोडक्ट्स पर गौर करते हैं. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल इस साल अपने इस एनुअल इवेंट में चार नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकता है, जिनके नाम Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold हो सकते हैं. हालांकि, कुछ रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि गूगल Pixel 10 Pro Fold को अक्टूबर में लॉन्च कर सकती है.

बहरहाल, गूगल के ये सभी अपकमिंग पिक्सल फोन्स Tensor G5 चिपसेट के साथ आएंगे, जो TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. गूगल ने अपने इन फोन्स के कैमरा और बैटरी में भी सुधार किया है, जिसके कारण यूज़र्स को पहले की तुलना में बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस साल लॉन्च होने वाले पिक्सल फोन की कीमत में पिछले साल लॉन्च हुए पिक्सल फोन्स के कीमत की तुलना में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि नए पिक्सल फोन्स के दाम पिछले साल लॉन्च हुए पिक्सल फोन्स की तरह ही हो सकते हैं.

स्मार्टवॉच और ईयरबड्स भी होंगे लॉन्च

मेड बाय गूगल इवेंट में कंपनी पिक्सल स्मार्टफोन्स के अलावा अपनी नई स्मार्टवॉच - Pixel Watch 4 भी लॉन्च कर सकती है. इस वॉच को कंपनी दो साइज - 41mm और 45mm और दो वर्ज़न - WiFi व LTE दोनों में लॉन्च कर सकती है. इस स्मार्टवॉच में प्रोसेसर के लिए Snapdragon W5 Gen 1 चिप और नया Google M55 को-प्रोसेसर होने की उम्मीद जताई जा रही है.

पिक्सल फोन्स और पिक्सल स्मार्टवॉच के अलावा गूगल अपने इस एनुअल इवेंट में एक नया ईयरबड्स भी लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम Google Pixel Buds 2a है. यह गूगल का एक बजट-फ्रेंडली TWS होगा जिसमें बेहतर Active Noise Cancellation (ANC) दी जा सकती है. इस ईयरबड्स की बैटरी लाइफ 7 घंटे और चार्जिंग केस के साथ मिलाकर 20 घंटे तक की हो सकती है.

यह भी पढ़ें: Google Pixel 10 Pro Fold का टीज़र रिलीज़, फर्स्ट लुक के साथ कीमत भी हुई लीक

For All Latest Updates

TAGGED:

GOOGLE PIXEL 10PIXEL 10PIXEL 10 LAUNCHPIXEL 10 SERIES LAUNCHGOOGLE PIXEL 10 SERIES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अयोध्या राम मंदिर; शेषावतार और परकोटा के 6 मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु, 15 अक्टूबर से व्यवस्था लागू

इमरान खान के बाद वसीम अकरम की भी हो सकती है गिरफ्तारी, जानें क्या है पूरा मामला ?

'वॉर 2' से फिर आगे निकली 'कूली', 200 करोड़ से इतनी दूर ऋतिक-जूनियर NTR की फिल्म, हुआ इतना कलेक्शन

4 दिनों की तेजी गायब, बुधवार को सेंसेक्स-निफ्टी गिरावट के साथ खुले, निफ्टी 25000 के नीचे खुला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.