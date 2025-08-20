हैदराबाद: Google आज अपना एनुअल इवेंट आयोजित करने वाला है, जो कि वो हर साल कर सकता है. इस इवेंट के जरिए गूगल हर साल अपने नई पिक्सल फोन (Google Pixel 10 Series) सीरीज को लॉन्च करता है और इस साल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. गूगल के इस एनुअल इवेंट का नाम “Made by Google” है. इस इवेंट की शुरुआत भारतीय समयानुसार आज रात में होगी. आप अपने घर में बैठे-बैठे भी इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. आइए हम आपको मेड बाय गूगल इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग देखने की टाइमिंग और तरीका बताते हैं. इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि आज गूगल अपने कौन-कौन से प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकता है.

कब और कैसे देखें इवेंट?

इस इवेंट को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित ब्रुकलिन में आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगी. आप इस इवेंट को Google Store, YouTube और गूगल के सोशल मीडिया हैंडल्स पर देख सकते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस इवेंट में Jimmy Fallon, Stephen Curry और Jonas Brothers जैसे कई सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हो सकते हैं.

नए पिक्सल फोन्स की लिस्ट

ऊपर बताए गए तरीके और टाइम पर आप गूगल के इस एनुअल इवेंट को अपने घर, गाड़ी, ऑफिस या किसी भी जगह से देख सकते हैं. अब हम गूगल के द्वारा लॉन्च किए जाने वाले संभावित प्रोडक्ट्स पर गौर करते हैं. लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल इस साल अपने इस एनुअल इवेंट में चार नए स्मार्टफोन्स लॉन्च कर सकता है, जिनके नाम Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold हो सकते हैं. हालांकि, कुछ रिपोर्ट में ऐसा भी कहा जा रहा है कि गूगल Pixel 10 Pro Fold को अक्टूबर में लॉन्च कर सकती है.

बहरहाल, गूगल के ये सभी अपकमिंग पिक्सल फोन्स Tensor G5 चिपसेट के साथ आएंगे, जो TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी पर बना है. गूगल ने अपने इन फोन्स के कैमरा और बैटरी में भी सुधार किया है, जिसके कारण यूज़र्स को पहले की तुलना में बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा. इसके अलावा कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस साल लॉन्च होने वाले पिक्सल फोन की कीमत में पिछले साल लॉन्च हुए पिक्सल फोन्स के कीमत की तुलना में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा. इसका मतलब है कि नए पिक्सल फोन्स के दाम पिछले साल लॉन्च हुए पिक्सल फोन्स की तरह ही हो सकते हैं.

स्मार्टवॉच और ईयरबड्स भी होंगे लॉन्च

मेड बाय गूगल इवेंट में कंपनी पिक्सल स्मार्टफोन्स के अलावा अपनी नई स्मार्टवॉच - Pixel Watch 4 भी लॉन्च कर सकती है. इस वॉच को कंपनी दो साइज - 41mm और 45mm और दो वर्ज़न - WiFi व LTE दोनों में लॉन्च कर सकती है. इस स्मार्टवॉच में प्रोसेसर के लिए Snapdragon W5 Gen 1 चिप और नया Google M55 को-प्रोसेसर होने की उम्मीद जताई जा रही है.

पिक्सल फोन्स और पिक्सल स्मार्टवॉच के अलावा गूगल अपने इस एनुअल इवेंट में एक नया ईयरबड्स भी लॉन्च कर सकता है, जिसका नाम Google Pixel Buds 2a है. यह गूगल का एक बजट-फ्रेंडली TWS होगा जिसमें बेहतर Active Noise Cancellation (ANC) दी जा सकती है. इस ईयरबड्स की बैटरी लाइफ 7 घंटे और चार्जिंग केस के साथ मिलाकर 20 घंटे तक की हो सकती है.