Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट

हैदराबाद: गूगल आज अपना एनुअल इवेंट आयोजित करने जा रहा है, जिसका नाम 'Made by Google' है. इस इवेंट की चर्चा पिछले कई महीनों से की जा रही है, क्योंकि इस इवेंट के जरिए कंपनी कई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली है. इन प्रोडक्ट्स में Google Pixel 10 Series के स्मार्टफोन्स के साथ-साथ Pixel Buds 2A और Watch 4 मॉडल्स भी शामिल होंगे. इस इवेंट के लॉन्च से पहले ही गूगल के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमतें लीक हो गई हैं.
हालांकि, गूगल से संबंधित ख़बरों के बारे में जानकारी देने वाले एक लोकप्रिय टिप्स्टर Evan Blass ने अपने एक लेटेस्ट पोस्ट में गूगल के अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमतें लीक की हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि गूगल पिक्सल 10 सीरीज के फोन्स के साथ-साथ नए ईयरबड्स और वॉच की कीमत क्या है.
गूगल पिक्सल 10 सीरीज की कीमत लीक
लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल की नई पिक्सल सीरीज में 4 फोन्स लॉन्च किए जा सकते हैं, जिनके नाम Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold है. इन सभी फोन्स की लीक कीमत के साथ-साथ Watch 4 के नए मॉडल्स की कीमतें, Pixel Buds 2A की कीमत और गूगल के नए चार्जिंग एक्सेसरीज़ की जानकारी भी सामने आई है, जिनमें “PixelSnap” वायरलेस चार्जिंग लाइन शामिल है, जिसे Apple के MagSafe का विकल्प माना जा रहा है. आज गूगल अपने इस इवेंट में इन प्रोडक्ट्स का ऐलान भी कर सकता है. आइए हम आपको पिक्सल 10 सीरीज फोन्स के साथ-साथ आज लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स की लीक कीमत बताते हैं.
Pricing. The Buds 2a slot in at $129. Enjoy the launch tomorrow, especially those planning to buy. pic.twitter.com/ZSKwq52LDM— Evan Blass (@evleaks) August 20, 2025
Google Pixel 10 Series Leak Price
|प्रोडक्ट
|स्टोरेज वेरिएंट
|कीमत ($)
|अनुमानित कीमत (₹)
|Pixel 10
|128GB
|$799
|₹69,500
|256GB
|$899
|₹78,200
|Pixel 10 Pro
|128GB
|$999
|₹86,900
|256GB
|$1,099
|₹95,600
|512GB
|$1,219
|₹1,06,100
|1TB
|$1,449
|₹1,26,100
|Pixel 10 Pro XL
|256GB
|$1,199
|₹1,04,400
|512GB
|$1,319
|₹1,14,800
|1TB
|$1,549
|₹1,34,800
|Pixel 10 Pro Fold
|256GB
|$1,799
|₹1,56,600
|512GB
|$1,919
|₹1,67,100
|1TB
|$2,149
|₹1,87,100
Google Pixel Watch 4 Price Leak
|प्रोडक्ट
|वेरिएंट
|कीमत ($)
|अनुमानित कीमत (₹)
|Pixel Watch 4
|41mm Wi-Fi
|$349
|₹30,300
|41mm LTE
|$449
|₹39,000
|45mm Wi-Fi
|$399
|₹34,700
|45mm LTE
|$499
|₹43,400
Google Pixel Buds 2a Price Leak
|प्रोडक्ट
|कीमत ($)
|अनुमानित कीमत (₹)
|Pixel Buds 2a
|$129
|₹11,200
|Pixelsnap Ring Stand
|$29.99
|₹2,600
|Pixelsnap Charger
|$39.99
|₹3,400
|Pixel Flex 67W Charger
|$59.99
|₹5,200
|Pixelsnap Charger with Stand
|$69.99
|₹6,000
Ask more of your phone | 8.20.25— Made by Google (@madebygoogle) August 19, 2025
Watch #MadeByGoogle tomorrow at 1pm ET: https://t.co/nEgVpOmUCI pic.twitter.com/pEeaQ8oGSf
Made by Google इवेंट का आयोजन आज यानी 20 अगस्त 2025 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित ब्रुकलिन में आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगी. इस इवेंट को देखने के लिए आप Google Store, गूगल के Youtube चैनल और गूगल के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर जा सकते हैं. आप इस लिंक को क्लिक करके भी सीधा गूगल इवेंट देख सकते हैं.