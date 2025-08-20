Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट

हैदराबाद: गूगल आज अपना एनुअल इवेंट आयोजित करने जा रहा है, जिसका नाम 'Made by Google' है. इस इवेंट की चर्चा पिछले कई महीनों से की जा रही है, क्योंकि इस इवेंट के जरिए कंपनी कई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली है. इन प्रोडक्ट्स में Google Pixel 10 Series के स्मार्टफोन्स के साथ-साथ Pixel Buds 2A और Watch 4 मॉडल्स भी शामिल होंगे. इस इवेंट के लॉन्च से पहले ही गूगल के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमतें लीक हो गई हैं.

हालांकि, गूगल से संबंधित ख़बरों के बारे में जानकारी देने वाले एक लोकप्रिय टिप्स्टर Evan Blass ने अपने एक लेटेस्ट पोस्ट में गूगल के अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमतें लीक की हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि गूगल पिक्सल 10 सीरीज के फोन्स के साथ-साथ नए ईयरबड्स और वॉच की कीमत क्या है.

गूगल पिक्सल 10 सीरीज की कीमत लीक

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल की नई पिक्सल सीरीज में 4 फोन्स लॉन्च किए जा सकते हैं, जिनके नाम Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold है. इन सभी फोन्स की लीक कीमत के साथ-साथ Watch 4 के नए मॉडल्स की कीमतें, Pixel Buds 2A की कीमत और गूगल के नए चार्जिंग एक्सेसरीज़ की जानकारी भी सामने आई है, जिनमें “PixelSnap” वायरलेस चार्जिंग लाइन शामिल है, जिसे Apple के MagSafe का विकल्प माना जा रहा है. आज गूगल अपने इस इवेंट में इन प्रोडक्ट्स का ऐलान भी कर सकता है. आइए हम आपको पिक्सल 10 सीरीज फोन्स के साथ-साथ आज लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स की लीक कीमत बताते हैं.

Google Pixel 10 Series Leak Price

प्रोडक्ट स्टोरेज वेरिएंट कीमत ($) अनुमानित कीमत (₹) Pixel 10 128GB $799 ₹69,500 256GB $899 ₹78,200 Pixel 10 Pro 128GB $999 ₹86,900 256GB $1,099 ₹95,600 512GB $1,219 ₹1,06,100 1TB $1,449 ₹1,26,100 Pixel 10 Pro XL 256GB $1,199 ₹1,04,400 512GB $1,319 ₹1,14,800 1TB $1,549 ₹1,34,800 Pixel 10 Pro Fold 256GB $1,799 ₹1,56,600 512GB $1,919 ₹1,67,100 1TB $2,149 ₹1,87,100

Google Pixel Watch 4 Price Leak

प्रोडक्ट वेरिएंट कीमत ($) अनुमानित कीमत (₹) Pixel Watch 4 41mm Wi-Fi $349 ₹30,300 41mm LTE $449 ₹39,000 45mm Wi-Fi $399 ₹34,700 45mm LTE $499 ₹43,400

Google Pixel Buds 2a Price Leak

प्रोडक्ट कीमत ($) अनुमानित कीमत (₹) Pixel Buds 2a $129 ₹11,200 Pixelsnap Ring Stand $29.99 ₹2,600 Pixelsnap Charger $39.99 ₹3,400 Pixel Flex 67W Charger $59.99 ₹5,200 Pixelsnap Charger with Stand $69.99 ₹6,000

Made by Google इवेंट का आयोजन आज यानी 20 अगस्त 2025 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित ब्रुकलिन में आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगी. इस इवेंट को देखने के लिए आप Google Store, गूगल के Youtube चैनल और गूगल के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर जा सकते हैं. आप इस लिंक को क्लिक करके भी सीधा गूगल इवेंट देख सकते हैं.