Google Pixel 10 Series समेत अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमत लीक, यहां देखें पूरी लिस्ट - GOOGLE PIXEL 10 SERIES PRICE LEAK

आज गूगल के एनुअल इवेंट 'Made by Google' में नए Pixel Phones के साथ कई प्रोडक्ट्स लॉन्च होंगे, जिनकी कीमत लीक हुई है.

Evan Blass Leak Reveals Pixel 10, Pixel Watch 4, Buds 2A, and Accessory Prices
Made By Google इवेंट का आयोजन आज रात में किया जाएगा. (फोटो क्रेडिट: Made by Google)
By ETV Bharat Tech Team

Published : August 20, 2025 at 4:38 PM IST

हैदराबाद: गूगल आज अपना एनुअल इवेंट आयोजित करने जा रहा है, जिसका नाम 'Made by Google' है. इस इवेंट की चर्चा पिछले कई महीनों से की जा रही है, क्योंकि इस इवेंट के जरिए कंपनी कई नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने वाली है. इन प्रोडक्ट्स में Google Pixel 10 Series के स्मार्टफोन्स के साथ-साथ Pixel Buds 2A और Watch 4 मॉडल्स भी शामिल होंगे. इस इवेंट के लॉन्च से पहले ही गूगल के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमतें लीक हो गई हैं.

हालांकि, गूगल से संबंधित ख़बरों के बारे में जानकारी देने वाले एक लोकप्रिय टिप्स्टर Evan Blass ने अपने एक लेटेस्ट पोस्ट में गूगल के अपकमिंग प्रोडक्ट्स की कीमतें लीक की हैं. आइए हम आपको बताते हैं कि गूगल पिक्सल 10 सीरीज के फोन्स के साथ-साथ नए ईयरबड्स और वॉच की कीमत क्या है.

गूगल पिक्सल 10 सीरीज की कीमत लीक

लीक रिपोर्ट्स के मुताबिक, गूगल की नई पिक्सल सीरीज में 4 फोन्स लॉन्च किए जा सकते हैं, जिनके नाम Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold है. इन सभी फोन्स की लीक कीमत के साथ-साथ Watch 4 के नए मॉडल्स की कीमतें, Pixel Buds 2A की कीमत और गूगल के नए चार्जिंग एक्सेसरीज़ की जानकारी भी सामने आई है, जिनमें “PixelSnap” वायरलेस चार्जिंग लाइन शामिल है, जिसे Apple के MagSafe का विकल्प माना जा रहा है. आज गूगल अपने इस इवेंट में इन प्रोडक्ट्स का ऐलान भी कर सकता है. आइए हम आपको पिक्सल 10 सीरीज फोन्स के साथ-साथ आज लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट्स की लीक कीमत बताते हैं.

Google Pixel 10 Series Leak Price

प्रोडक्टस्टोरेज वेरिएंटकीमत ($)अनुमानित कीमत (₹)
Pixel 10128GB$799₹69,500
256GB$899₹78,200
Pixel 10 Pro128GB$999₹86,900
256GB$1,099₹95,600
512GB$1,219₹1,06,100
1TB$1,449₹1,26,100
Pixel 10 Pro XL256GB$1,199₹1,04,400
512GB$1,319₹1,14,800
1TB$1,549₹1,34,800
Pixel 10 Pro Fold256GB$1,799₹1,56,600
512GB$1,919₹1,67,100
1TB$2,149₹1,87,100

Google Pixel Watch 4 Price Leak

प्रोडक्टवेरिएंटकीमत ($)अनुमानित कीमत (₹)
Pixel Watch 441mm Wi-Fi$349₹30,300
41mm LTE$449₹39,000
45mm Wi-Fi$399₹34,700
45mm LTE$499₹43,400

Google Pixel Buds 2a Price Leak

प्रोडक्टकीमत ($)अनुमानित कीमत (₹)
Pixel Buds 2a$129₹11,200
Pixelsnap Ring Stand$29.99₹2,600
Pixelsnap Charger$39.99₹3,400
Pixel Flex 67W Charger$59.99₹5,200
Pixelsnap Charger with Stand$69.99₹6,000

Made by Google इवेंट का आयोजन आज यानी 20 अगस्त 2025 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित ब्रुकलिन में आयोजित किया जाएगा. इस इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से शुरू होगी. इस इवेंट को देखने के लिए आप Google Store, गूगल के Youtube चैनल और गूगल के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स पर जा सकते हैं. आप इस लिंक को क्लिक करके भी सीधा गूगल इवेंट देख सकते हैं.

